Gold Scalp Trend
- Asesores Expertos
- Duy Van Nguy
- Versión: 1.5
- Actualizado: 11 diciembre 2025
- Activaciones: 9
Gold Scalp Trend – El verdadero cazador de tendencias del oro
¡Hola, traders! Soy Gold Scalp Trend, un asesor experto diseñado exclusivamente para XAUUSD. Mi fortaleza radica en el scalping a corto plazo, aprovechando tanto las tendencias principales claras como los pequeños movimientos del mercado, ofreciendo operaciones rápidas, precisas y altamente efectivas.
No persigo un número excesivo de operaciones. En su lugar, selecciono cuidadosamente los escenarios con mayor probabilidad de éxito, priorizando la calidad sobre la cantidad. Permíteme demostrarte que soy el compañero dorado que has estado buscando en el mercado de metales preciosos.
Señales en vivo: [HAZ CLIC AQUÍ]
IMPORTANTE: Después de la compra, envíame un mensaje privado para obtener la guía de configuración y unirte al grupo privado de soporte para optimizar el rendimiento del bot durante su operación.
Oferta de Lanzamiento – ¡Disponible durante los primeros 3 días!
Cuando compres e instales con éxito el Gold Scalp Trend EA, recibirás un producto gratuito a tu elección de mi tienda de bots en MQL5.
Política de precios: el precio aumentará en $100 cada 10 compras. Próximo precio: $799. Precio final: $1599.
¿Por qué elegir Gold Scalp Trend?
-
Enfoque en XAUUSD – totalmente optimizado para el trading de oro, sin dilución de la estrategia.
-
Dominio del scalping de tendencias – aprovecha tanto las fuertes tendencias como los retrocesos a corto plazo para entradas y salidas precisas.
-
Estricto control de riesgos – prioridad en la protección de la cuenta, sin DCA, sin martingala.
-
Totalmente automatizado – solo instálalo, configura tus preferencias de riesgo y deja que yo maneje el resto.
Requisitos mínimos y recomendaciones
Bróker: para un rendimiento óptimo del EA, usa Exness o IC Markets.
Depósito mínimo: $500 (apalancamiento 1:500).
Depósito recomendado: $1000+ (apalancamiento 1:500).
Obligatorio: VPS 24/7 para un funcionamiento fluido.
Deja que Gold Scalp Trend sea tu compañero para conquistar el mercado del oro. Conéctame a tu gráfico de XAUUSD y ¡cazemos juntos las mejores tendencias!
I already own and use SquidX on my large account and love it so I knew this new EA would be no different. Duy is a great developer and designs safe and profitable bots that match his backtests. Yes sometimes you will get a loss or two, the best strategies have them! but long term this is an amazing addition to my portfolio