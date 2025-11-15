Gold Scalp Trend

3

Gold Scalp Trend – El verdadero cazador de tendencias del oro

¡Hola, traders! Soy Gold Scalp Trend, un asesor experto diseñado exclusivamente para XAUUSD. Mi fortaleza radica en el scalping a corto plazo, aprovechando tanto las tendencias principales claras como los pequeños movimientos del mercado, ofreciendo operaciones rápidas, precisas y altamente efectivas.

No persigo un número excesivo de operaciones. En su lugar, selecciono cuidadosamente los escenarios con mayor probabilidad de éxito, priorizando la calidad sobre la cantidad. Permíteme demostrarte que soy el compañero dorado que has estado buscando en el mercado de metales preciosos.

Señales en vivo: [HAZ CLIC AQUÍ]

IMPORTANTE: Después de la compra, envíame un mensaje privado para obtener la guía de configuración y unirte al grupo privado de soporte para optimizar el rendimiento del bot durante su operación.

Oferta de Lanzamiento – ¡Disponible durante los primeros 3 días!

Cuando compres e instales con éxito el Gold Scalp Trend EA, recibirás un producto gratuito a tu elección de mi tienda de bots en MQL5.

Política de precios: el precio aumentará en $100 cada 10 compras. Próximo precio: $799. Precio final: $1599.


¿Por qué elegir Gold Scalp Trend?

  • Enfoque en XAUUSD – totalmente optimizado para el trading de oro, sin dilución de la estrategia.

  • Dominio del scalping de tendencias – aprovecha tanto las fuertes tendencias como los retrocesos a corto plazo para entradas y salidas precisas.

  • Estricto control de riesgos – prioridad en la protección de la cuenta, sin DCA, sin martingala.

  • Totalmente automatizado – solo instálalo, configura tus preferencias de riesgo y deja que yo maneje el resto.

Requisitos mínimos y recomendaciones
Bróker: para un rendimiento óptimo del EA, usa Exness o IC Markets.

Depósito mínimo: $500 (apalancamiento 1:500).

Depósito recomendado: $1000+ (apalancamiento 1:500).

Obligatorio: VPS 24/7 para un funcionamiento fluido.

Deja que Gold Scalp Trend sea tu compañero para conquistar el mercado del oro. Conéctame a tu gráfico de XAUUSD y ¡cazemos juntos las mejores tendencias!


Comentarios 2
Stephen J Martret
2740
Stephen J Martret 2025.12.06 07:05 
 

I already own and use SquidX on my large account and love it so I knew this new EA would be no different. Duy is a great developer and designs safe and profitable bots that match his backtests. Yes sometimes you will get a loss or two, the best strategies have them! but long term this is an amazing addition to my portfolio

Otros productos de este autor
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Asesores Expertos
SQUID X – Asesor Experto (Expert Advisor) para el trading de oro (XAU/USD) Señal en vivo: Haga clic aquí SQUID X está basado en la acción del precio, herramientas clásicas y un sistema de entrada con reglas definidas. Este EA es totalmente automatizado y adecuado tanto para scalping como para trading intradía. Características principales: Sin Martingala, sin grid → entradas selectivas con stop loss fijo. Cuatro modos de riesgo (de bajo a alto) → se adapta a diferentes estilos de trading. Filtro
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
5 (2)
Indicadores
Indicador de Líneas de Tendencia Automáticas Inteligentes traza automáticamente líneas de tendencia de soporte y resistencia en tu gráfico de MetaTrader 5. Identifica niveles de precios clave utilizando dos métodos: Dos Extremos (Tipo 1) o Extremo y Delta (Tipo 2). Las líneas de tendencia se actualizan solo cuando se forma una nueva barra, garantizando un rendimiento óptimo. **Características**   - **Dos Extremos (Tipo 1):** Dibuja líneas de tendencia basadas en dos puntos extremos (máximos/mí
FREE
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Asesores Expertos
Breakout Master EA es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado para identificar configuraciones de ruptura en múltiples marcos de tiempo, incluyendo rangos intradía más pequeños. Ofrece parámetros configurables, lógica de entrada clara y funciones integradas de gestión de riesgos. PRÓXIMO PRECIO 1199 $, queda 1 copia. ¡IMPORTANTE! Después de tu compra, por favor envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. Desarrollado pens
Fibo Sniper Ea
Duy Van Nguy
Asesores Expertos
Fibo Sniper EA - Sistema de Trading con Fibonacci ¡Hola, traders! Soy Fibo Sniper EA , un Asesor Experto diseñado para aprovechar el poder de las estrategias basadas en Fibonacci. Mi especialidad es análisis puro de Fibonacci combinado con una gestión de riesgo inteligente . Ya sea que operes Forex, Oro, Índices, Cripto o Materias Primas , Fibo Sniper está preparado para ofrecer entradas precisas y resultados consistentes en cualquier mercado y temporalidad. Asegura el precio más bajo ahora — el
Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
Duy Van Nguy
Utilidades
TRADE PANEL PRO - Gestión avanzada de riesgos para empresas de Prop Herramienta de trading profesional diseñada para Prop Traders y traders individuales CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES TRES MODOS INTELIGENTES DE GESTIÓN MONETARIA Modo Normal: Introducción manual tradicional de lotes Modo de % de riesgo: Cálculo automático del lote en función del porcentaje de riesgo de la cuenta Modo de pérdida fija: Cálculo automático del lote en función de la pérdida máxima en USD LÍNEAS DE NEGOCIACIÓN - COLOCACI
FREE
