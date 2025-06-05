AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD y EURGBP, aprovechando el retorno del precio a su promedio tras fuertes movimientos direccionales.

Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instrucciones completas de configuración. FastWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente basado en una potente estrategia de reversión a la media. Se centra en operar pares de divisas correlacionados como, aprovechando el retorno del precio a su promedio tras fuertes movimientos direccionales.

Señal en vivo: HAZ CLIC AQUÍ

Precio actual — solo $1337 para los próximos 10 compradores.

FastWay EA es perfecto para quienes valoran la simplicidad, la estabilidad y una lógica clara—sin una configuración complicada, pero con gestión de dinero y control de riesgo muy flexibles.



Este Asesor Experto sigue la filosofía “configurar y olvidar”. Puede operar de forma estable durante años con intervención mínima del usuario, ideal para estrategias a largo plazo.



FastWay EA puede usarse como solución independiente o como valiosa adición a tu cartera diversificada de estrategias.



Sólo adjúntalo al gráfico y deja que haga el resto.





Características clave de FastWay EA: Mientras opera, el EA tiene en cuenta no sólo las cotizaciones sino también: Condiciones de volatilidad en los mercados bursátiles globales Volatilidad de futuros de tasas de las monedas base de los pares operados Volatilidad y señales direccionales del mercado de opciones de los pares correspondientes

Usa un sistema de rejilla, pero sin martingala .

. Por defecto emplea una salida inteligente para cerrar posiciones en pérdida durante drawdowns prolongados—evitando mantenerlas indefinidamente.



Requisitos mínimos y recomendaciones (para la configuración por defecto) Bróker: cualquiera con spread bajo. Recomiendo IC Markets, IC Trading o Valutrades.

Depósito mínimo: $1500

Depósito recomendado: $2000

Apalancamiento: 1:100 o superior

Tipo de cuenta: Hedging

Uso de VPS 24/7 (obligatorio)



Instrucciones de configuración En el terminal, permite recibir datos de mi servidor analítico paveludoservice_com (captura).

Modo correcto: ejecutar el EA con ajustes por defecto en un solo gráfico (captura).



en (captura). Modo alternativo: quitar la lista de símbolos y lanzar el EA en 4 gráficos AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP (captura).

Modo incorrecto : mantener los ajustes por defecto y lanzar el EA en los 4 gráficos al mismo tiempo (captura).



Los compradores pueden unirse al grupo privado de usuarios. Deja un comentario en la página del producto para solicitar acceso.

Si deseas una prueba gratuita de 21 días para ver el rendimiento en tiempo real, envíame un mensaje privado.



