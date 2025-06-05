FastWay EA
- Asesores Expertos
- PAVEL UDOVICHENKO
- Versión: 1.26
- Actualizado: 6 octubre 2025
- Activaciones: 7
Señal en vivo: HAZ CLIC AQUÍ
Precio actual — solo $1337 para los próximos 10 compradores.
Este Asesor Experto sigue la filosofía “configurar y olvidar”. Puede operar de forma estable durante años con intervención mínima del usuario, ideal para estrategias a largo plazo.
FastWay EA puede usarse como solución independiente o como valiosa adición a tu cartera diversificada de estrategias.
Sólo adjúntalo al gráfico y deja que haga el resto.
Características clave de FastWay EA:
- Mientras opera, el EA tiene en cuenta no sólo las cotizaciones sino también:
- Condiciones de volatilidad en los mercados bursátiles globales
- Volatilidad de futuros de tasas de las monedas base de los pares operados
- Volatilidad y señales direccionales del mercado de opciones de los pares correspondientes
- Usa un sistema de rejilla, pero sin martingala.
- Por defecto emplea una salida inteligente para cerrar posiciones en pérdida durante drawdowns prolongados—evitando mantenerlas indefinidamente.
Requisitos mínimos y recomendaciones (para la configuración por defecto)
- Bróker: cualquiera con spread bajo. Recomiendo IC Markets, IC Trading o Valutrades.
- Depósito mínimo: $1500
- Depósito recomendado: $2000
- Apalancamiento: 1:100 o superior
- Tipo de cuenta: Hedging
- Uso de VPS 24/7 (obligatorio)
Instrucciones de configuración
- En el terminal, permite recibir datos de mi servidor analítico paveludoservice_com (captura).
- Modo correcto: ejecutar el EA con ajustes por defecto en un solo gráfico (captura).
- Modo alternativo: quitar la lista de símbolos y lanzar el EA en 4 gráficos AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP (captura).
- Modo incorrecto: mantener los ajustes por defecto y lanzar el EA en los 4 gráficos al mismo tiempo (captura).
Los compradores pueden unirse al grupo privado de usuarios. Deja un comentario en la página del producto para solicitar acceso.
Si deseas una prueba gratuita de 21 días para ver el rendimiento en tiempo real, envíame un mensaje privado.
Y muy importante:
¡Cada comprador de FastWay EA puede obtener LittleCrazy EA gratis!
Si ya compraste FastWay EA y quieres LittleCrazy EA, envíame un mensaje privado y te explicaré cómo obtenerlo.
