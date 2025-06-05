FastWay EA

FastWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente basado en una potente estrategia de reversión a la media. Se centra en operar pares de divisas correlacionados como AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD y EURGBP, aprovechando el retorno del precio a su promedio tras fuertes movimientos direccionales.
Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instrucciones completas de configuración.

Señal en vivo:  HAZ CLIC AQUÍ

Precio actual — solo $1337 para los próximos 10 compradores.

FastWay EA es perfecto para quienes valoran la simplicidad, la estabilidad y una lógica clara—sin una configuración complicada, pero con gestión de dinero y control de riesgo muy flexibles.

Este Asesor Experto sigue la filosofía “configurar y olvidar”. Puede operar de forma estable durante años con intervención mínima del usuario, ideal para estrategias a largo plazo.

FastWay EA puede usarse como solución independiente o como valiosa adición a tu cartera diversificada de estrategias.

Sólo adjúntalo al gráfico y deja que haga el resto.

Características clave de FastWay EA:

  • Mientras opera, el EA tiene en cuenta no sólo las cotizaciones sino también:
    • Condiciones de volatilidad en los mercados bursátiles globales
    • Volatilidad de futuros de tasas de las monedas base de los pares operados
    • Volatilidad y señales direccionales del mercado de opciones de los pares correspondientes
  • Usa un sistema de rejilla, pero sin martingala.
  • Por defecto emplea una salida inteligente para cerrar posiciones en pérdida durante drawdowns prolongados—evitando mantenerlas indefinidamente.


Requisitos mínimos y recomendaciones (para la configuración por defecto)

  • Bróker: cualquiera con spread bajo. Recomiendo IC Markets, IC Trading o Valutrades.
  • Depósito mínimo: $1500
  • Depósito recomendado: $2000
  • Apalancamiento: 1:100 o superior
  • Tipo de cuenta: Hedging
  • Uso de VPS 24/7 (obligatorio)


Instrucciones de configuración

  • En el terminal, permite recibir datos de mi servidor analítico paveludoservice_com (captura).
  • Modo correcto: ejecutar el EA con ajustes por defecto en un solo gráfico (captura).
  • Modo alternativo: quitar la lista de símbolos y lanzar el EA en 4 gráficos AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP (captura).
  • Modo incorrecto: mantener los ajustes por defecto y lanzar el EA en los 4 gráficos al mismo tiempo (captura).


Los compradores pueden unirse al grupo privado de usuarios. Deja un comentario en la página del producto para solicitar acceso.

Si deseas una prueba gratuita de 21 días para ver el rendimiento en tiempo real, envíame un mensaje privado.

Y muy importante:  

¡Cada comprador de FastWay EA puede obtener LittleCrazy EA gratis!

Si ya compraste FastWay EA y quieres LittleCrazy EA, envíame un mensaje privado y te explicaré cómo obtenerlo.

Comentarios 9
CasaHun
46
CasaHun 2025.07.13 11:40 
 

FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.

Ben Qian
86
Ben Qian 2025.06.27 10:55 
 

From NorthEastWay to LittleCrazy to FastWay EA, from MT4 to MT5, I have been buying and following them all the time, and I have made profits all the way. Every question I ask can be answered in time. This time, I tried the latest FastWay EA for 21 days and extended it for another 15 days. I think it is very good and will continue to support it.

Savell Martin
1483
Savell Martin 2025.06.19 14:04 
 

So far so good! Pavel is a long term developer on MQL with some great EA's. I'll report back as time goes on.

MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
LittleCrazy MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.82 (11)
Asesores Expertos
LittleCrazy EA es un sistema de trading totalmente automatizado con un perfil de riesgo extremadamente agresivo. Opera al límite del riesgo permitido utilizando una estrategia de reversión a la media en tres pares correlacionados: AUDCAD, AUDNZD y NZDCAD . Este Asesor Experto está diseñado para quienes buscan oportunidades de alta rentabilidad y comprenden los riesgos asociados con los sistemas de trading agresivos. Es especialmente adecuado para depósitos pequeños y cuentas donde el usuario e
andylo99
42
andylo99 2025.12.13 09:45 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

CasaHun
46
CasaHun 2025.07.13 11:40 
 

FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.10.06 12:40
Thank you, CasaHun, for sharing your feedback! I’m glad to hear that you see FastWay EA as a valuable tool for long-term investment strategies. That was exactly my intention — to create a reliable, steady system that can serve as a solid alternative to traditional investment approaches. I truly appreciate your trust and wish you continued success and confidence in your trading journey!
Ben Qian
86
Ben Qian 2025.06.27 10:55 
 

From NorthEastWay to LittleCrazy to FastWay EA, from MT4 to MT5, I have been buying and following them all the time, and I have made profits all the way. Every question I ask can be answered in time. This time, I tried the latest FastWay EA for 21 days and extended it for another 15 days. I think it is very good and will continue to support it.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.30 17:08
Thank you so much for your continued trust and support over the years. I'm truly glad to hear FastWay EA has met your expectations. Your feedback means a lot and motivates me to keep improving.
Investor
819
Investor 2025.06.23 11:40 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.24 08:18
Thank you for your continued trust—your support inspires my ongoing commitment to excellence.
Savell Martin
1483
Savell Martin 2025.06.19 14:04 
 

So far so good! Pavel is a long term developer on MQL with some great EA's. I'll report back as time goes on.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.19 16:00
Thanks a lot! I really appreciate your trust — looking forward to your updates!
Wu Tien Hung
320
Wu Tien Hung 2025.06.12 06:15 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you've found a way to tailor the EA to your own strategy. Wishing you continued success in your trading journey.
Carl Tilley
1047
Carl Tilley 2025.06.10 14:16 
 

As a long term user of NorthEastWay, I bought this without hesitation as it's basically the same EA but with properly thought out safety features to stop you loosing all of your account when Forex goes into meltdown. Pavel has proven himself to be an excellent coder and is always there when you have questions. This is pretty much the best and only long term system you'll need if you keep the risks to medium and regularly take out profit. It's also highly customisable to suit, A+++

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you, Carl. I truly appreciate your long-term trust and detailed feedback. It's always a pleasure to support users like you who understand the importance of risk control and consistency. I'm here anytime if you need assistance.
Minh H
228
Minh H 2025.06.10 13:46 
 

FastWay is a reliable and profitable trading system in the long term.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thanks, Minh! I'm happy to hear you see FastWay EA as a long-term solution. Wishing you stable and profitable trading ahead.
sandywilson674
63
sandywilson674 2025.06.09 12:09 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you very much! I’m honored by your words. It means a lot to know that FastWay EA has met your expectations and that my support has been helpful to you.
