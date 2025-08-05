¡Mantente al tanto de las últimas noticias, actualizaciones y desarrollos suscribiéndote al canal oficial de

Este robot de trading está diseñado específicamente para el par de divisas NZDCAD y opera con una estrategia de promediado que utiliza el RSI y el CCI como indicadores principales.Cada operación se gestiona con niveles dinámicos de take-profit y stop-loss para mejorar el control del riesgo y la rentabilidad.La estrategia fue optimizada utilizando seis años de datos históricos (2020–2025) en el servidor de IC Markets con una cuenta tipo Standard.





Recomendaciones:

Par de divisas: NZDCAD

Depósito mínimo: 300 USD

Cuenta: Hedging

Marco de tiempo: Cualquiera (El EA utiliza los marcos temporales delineados en el código del asesor)

Tipo de cuenta: Estándar (sin comisión), Raw (posible, pero no óptimo)

Para mejores resultados, utilice Broker: IC Markets, IC Trading.

