Loophole

5

Señal en vivo

https://www.mql5.com/es/users/prizmal/seller

¡Mantente al tanto de las últimas noticias, actualizaciones y desarrollos suscribiéndote al canal oficial de PrizmaL!
Este robot de trading está diseñado específicamente para el par de divisas NZDCAD y opera con una estrategia de promediado que utiliza el RSI y el CCI como indicadores principales.
Cada operación se gestiona con niveles dinámicos de take-profit y stop-loss para mejorar el control del riesgo y la rentabilidad.
La estrategia fue optimizada utilizando seis años de datos históricos (2020–2025) en el servidor de IC Markets con una cuenta tipo Standard.



Recomendaciones:

Par de divisas: NZDCAD
Depósito mínimo: 300 USD
Cuenta: Hedging
Marco de tiempo: Cualquiera (El EA utiliza los marcos temporales delineados en el código del asesor)
Tipo de cuenta: Estándar (sin comisión), Raw (posible, pero no óptimo)
Para mejores resultados, utilice Broker: IC Markets, IC Trading.

No dude en contactarme con cualquier pregunta en: https://www.mql5.com/es/users/prizmal
¡Agregue mi perfil para mantenerse actualizado con mis últimas noticias y actualizaciones!

El precio inicial es de $399 y aumentará en $100 después de cada diez ventas.
Las ventas estarán restringidas a una distribución de aproximadamente 200 a 300 copias.

Comentarios 1
Trade2222
1262
Trade2222 2025.08.14 16:27 
 

The time will print the reality

