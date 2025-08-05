Loophole
- Asesores Expertos
- Vladimir Lekhovitser
- Versión: 8.503
- Activaciones: 20
Señal en vivo
Encuentra más aquí: https://www.mql5.com/es/users/prizmal/seller
Cada operación se gestiona con niveles dinámicos de take-profit y stop-loss para mejorar el control del riesgo y la rentabilidad.
La estrategia fue optimizada utilizando seis años de datos históricos (2020–2025) en el servidor de IC Markets con una cuenta tipo Standard.
Recomendaciones:
Par de divisas: NZDCAD
Depósito mínimo: 300 USD
Cuenta: Hedging
Marco de tiempo: Cualquiera (El EA utiliza los marcos temporales delineados en el código del asesor)
Tipo de cuenta: Estándar (sin comisión), Raw (posible, pero no óptimo)
Para mejores resultados, utilice Broker: IC Markets, IC Trading.
No dude en contactarme con cualquier pregunta en: https://www.mql5.com/es/users/prizmal
¡Agregue mi perfil para mantenerse actualizado con mis últimas noticias y actualizaciones!
El precio inicial es de $399 y aumentará en $100 después de cada diez ventas.
Las ventas estarán restringidas a una distribución de aproximadamente 200 a 300 copias.
The time will print the reality