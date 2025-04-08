Golden Days for MT5

Golden Days MT5

Robot de apalancamiento extremadamente arriesgado, con el riesgo de perder el 100% del capital invertido.

Atención: El riesgo es máximo. Podrías dañar tu cuenta. Ten cuidado al usar este robot. Podrías perder todo tu dinero. Sin embargo, si lo usas con cuidado, podría ser el mejor robot que hayas usado en tu vida y nunca volverás a encontrar uno tan bueno como este.

Sobre el robot Golden Days V1: ¡Es mi proyecto más completo y complejo! Básicamente, este robot tiene dos objetivos:

Paso 1: Apalancar un saldo inicial hasta un saldo final.

Paso 2: Al alcanzar el objetivo del paso 1, el robot entrará en modo conservador.

(Todos los valores se pueden editar en su configuración).