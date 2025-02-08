Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso.





Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo USDCAD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5.

Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años.

El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión.

El EA se basa en las estrategias DIVERGENCE PATTERNS y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.





Características principales:

Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición.

Cada posición tiene un Take Profit (TP) fijo y un Stop Loss (SL) fijo establecidos desde el principio.

El lote también se calcula y determina automáticamente a partir de las entradas.

Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro.

Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.





Tres modos de operación:



Lote fijo: puede introducir el lote fijo que desee en los campos de entrada.

Beneficio fijo: puede introducir la cantidad de beneficio en USD que desee en los campos de entrada. Esta cantidad será fija y el lote se calculará automáticamente.

AutoLot: puede introducir el porcentaje del saldo que se utilizará como beneficio objetivo en los campos de entrada.





Cómo instalarlo:

Descargue este EA, Asegúrese de que todos los pares (USDCAD) están en el Market Watch (Ctrl+M), Tenga el gráfico (USDCAD) en el marco de tiempo H1, Coloque este EA en el gráfico (USDCAD), Compruebe y ajuste los parámetros como se muestra a continuación, Haga clic en OK para activar, Listo.





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si desea personalizar, hay estos parámetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operación (lote fijo, beneficio fijo o lote automático),

--- Si [#02] es Lote fijo,

--- Si [#02] es Beneficio fijo (USD),

--- Si [#02] es Lote automático,

[#06] Comentario,

[#07] Sufijo.





Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.





La estrategia principal de este experto es - DIVERGENCE PATTERNS - por Charles Dow





La divergencia se produce cuando el precio de un activo se mueve en una dirección, pero un indicador, como el RSI o el MACD, se mueve en la dirección opuesta. Esta diferencia entre el precio y el indicador puede indicar que la tendencia actual podría cambiar pronto. Los expertos utilizan los patrones de divergencia para detectar posibles retrocesos o continuaciones en el mercado.

Por ejemplo:

En una divergencia alcista, el precio hace mínimos más bajos, pero el indicador hace mínimos más altos. Esto significa que, aunque el precio esté bajando, la presión vendedora se está debilitando y podría producirse un movimiento al alza.

En una divergencia bajista, el precio hace máximos más altos, pero el indicador hace máximos más bajos. Esto sugiere que la fuerza de compra está disminuyendo, y el precio podría caer pronto.

En mercados con tendencia: Los patrones de divergencia ocultos ayudan a confirmar que la tendencia continuará. Por ejemplo, en una tendencia alcista, una divergencia alcista podría indicar que la tendencia sigue siendo fuerte.

En mercados laterales: La divergencia regular es útil para detectar retrocesos cuando el precio se mueve dentro de un rango sin una dirección clara.





DIVERGENCIA ALCISTA REGULAR

La formación de mínimos más bajos en el precio y mínimos más altos en el oscilador se denomina divergencia alcista. Este tipo de divergencia del oscilador invertirá el precio de una tendencia bajista a una tendencia alcista. La divergencia alcista es una indicación de un cambio de tendencia.





DIVERGENCIA BAJISTA REGULAR

La formación de máximos más altos en el precio y máximos más bajos en el oscilador se denomina divergencia bajista. Significa que los compradores se están debilitando y los vendedores se están preparando para entrar en el mercado. Esto hará que el precio cambie su tendencia de alcista a bajista. La divergencia bajista es una señal de cambio de tendencia.





DIVERGENCIA ALCISTA OCULTA

Si el oscilador forma un mínimo inferior pero el precio forma un mínimo superior en el gráfico, este tipo de divergencia se denomina divergencia alcista oculta. Indica que los compradores se están fortaleciendo y que la tendencia alcista anterior continuará. La divergencia alcista oculta es una señal de continuación de la tendencia.





DIVERGENCIA BAJISTA OCULTA

Si el oscilador forma un máximo superior y el precio forma un máximo inferior, este tipo de divergencia se denomina divergencia bajista oculta. Causará que la tendencia bajista continúe debido a que más vendedores regresan al mercado. La divergencia bajista oculta es una indicación de la continuación de la tendencia.





Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.



