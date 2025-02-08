Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns

5

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso.


Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo USDCAD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5.

Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años.

El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión.

El EA se basa en las estrategias DIVERGENCE PATTERNS y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.


LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242


Características principales:

Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición.

Cada posición tiene un Take Profit (TP) fijo y un Stop Loss (SL) fijo establecidos desde el principio.

El lote también se calcula y determina automáticamente a partir de las entradas.

Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro.

Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.


Tres modos de operación:

Lote fijo: puede introducir el lote fijo que desee en los campos de entrada.

Beneficio fijo: puede introducir la cantidad de beneficio en USD que desee en los campos de entrada. Esta cantidad será fija y el lote se calculará automáticamente.

AutoLot: puede introducir el porcentaje del saldo que se utilizará como beneficio objetivo en los campos de entrada.


Cómo instalarlo:

  1. Descargue este EA,
  2. Asegúrese de que todos los pares (USDCAD) están en el Market Watch (Ctrl+M),
  3. Tenga el gráfico (USDCAD) en el marco de tiempo H1,
  4. Coloque este EA en el gráfico (USDCAD),
  5. Compruebe y ajuste los parámetros como se muestra a continuación,
  6. Haga clic en OK para activar,
  7. Listo.


INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si desea personalizar, hay estos parámetros:

  • [#01] Número mágico,
  • [#02] Modo de operación (lote fijo, beneficio fijo o lote automático),
  •   ---   Si [#02] es Lote fijo,
  •   ---   Si [#02] es Beneficio fijo (USD),
  •   ---   Si [#02] es Lote automático,
  • [#06] Comentario,
  • [#07] Sufijo.


Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.


La estrategia principal de este experto es - DIVERGENCE PATTERNS - por Charles Dow


La divergencia se produce cuando el precio de un activo se mueve en una dirección, pero un indicador, como el RSI o el MACD, se mueve en la dirección opuesta. Esta diferencia entre el precio y el indicador puede indicar que la tendencia actual podría cambiar pronto. Los expertos utilizan los patrones de divergencia para detectar posibles retrocesos o continuaciones en el mercado.

Por ejemplo:

  • En una divergencia alcista, el precio hace mínimos más bajos, pero el indicador hace mínimos más altos. Esto significa que, aunque el precio esté bajando, la presión vendedora se está debilitando y podría producirse un movimiento al alza.
  • En una divergencia bajista, el precio hace máximos más altos, pero el indicador hace máximos más bajos. Esto sugiere que la fuerza de compra está disminuyendo, y el precio podría caer pronto.
  • En mercados con tendencia: Los patrones de divergencia ocultos ayudan a confirmar que la tendencia continuará. Por ejemplo, en una tendencia alcista, una divergencia alcista podría indicar que la tendencia sigue siendo fuerte.
  • En mercados laterales: La divergencia regular es útil para detectar retrocesos cuando el precio se mueve dentro de un rango sin una dirección clara.


DIVERGENCIA ALCISTA REGULAR

La formación de mínimos más bajos en el precio y mínimos más altos en el oscilador se denomina divergencia alcista. Este tipo de divergencia del oscilador invertirá el precio de una tendencia bajista a una tendencia alcista. La divergencia alcista es una indicación de un cambio de tendencia.


DIVERGENCIA BAJISTA REGULAR

La formación de máximos más altos en el precio y máximos más bajos en el oscilador se denomina divergencia bajista. Significa que los compradores se están debilitando y los vendedores se están preparando para entrar en el mercado. Esto hará que el precio cambie su tendencia de alcista a bajista. La divergencia bajista es una señal de cambio de tendencia.


DIVERGENCIA ALCISTA OCULTA

Si el oscilador forma un mínimo inferior pero el precio forma un mínimo superior en el gráfico, este tipo de divergencia se denomina divergencia alcista oculta. Indica que los compradores se están fortaleciendo y que la tendencia alcista anterior continuará. La divergencia alcista oculta es una señal de continuación de la tendencia.


DIVERGENCIA BAJISTA OCULTA

Si el oscilador forma un máximo superior y el precio forma un máximo inferior, este tipo de divergencia se denomina divergencia bajista oculta. Causará que la tendencia bajista continúe debido a que más vendedores regresan al mercado. La divergencia bajista oculta es una indicación de la continuación de la tendencia.


Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.


Comentarios 1
Gabriel Saletti Pinotti
338
Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
 

Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

Productos recomendados
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Solo 1 copias disponibles a 399$ Precio final: 2000$ Solo se venderá un número limitado de copias de este EA. Libere el poder de la inteligencia artificial y lleve sus operaciones a alturas sin precedentes con   Luna AI Pro EA   , el robot de operaciones "media inversa" más avanzado del mercado. Diseñado para atender tanto a operadores experimentados como a principiantes, este sistema de vanguardia impulsado por IA está equipado con una amplia gama de funciones para o
CalcWave
Mohit Kumar
Asesores Expertos
CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
RwTPro
Joel Brito De Mesquita
Asesores Expertos
RwTPro - Transforma tu operativa de Day Trade con absoluta precisión . ¡Se acabó el depender de sensaciones o del azar! RwTPro fue desarrollado para traders que quieren operar con disciplina profesional, confiabilidad y seguridad, sin tener que monitorear el mercado todo el tiempo. Soporte y preguntas: WhatsApp +55 (85) 99276-1423 Lo que hace único a RwTPro Gestión inteligente de objetivos Establece tu Objetivo de Ganancias y tu Objetivo de Pérdidas y el robot se adapta automáticamente
Indominous auto NASDAQ scalper
Joao Paulo Casarin Lourenco
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es simplemente una estrategia automatizada que no hará ningún milagro. Es justo lo que se supone que es como una buena estrategia consistente. No hace overtrade, no martingala, sin cuadrícula, que acaba de comercio 1 posición a la vez cuando la condición se cumple con el riesgo deseado por el comercio y el retorno mayor que el riesgo. Acerca de la estrategia: Es una estrategia scalper hecha para NASDAQ que trata de obtener una parte del movimiento intradía. Operará sólo una
SemisScalpel
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El SemiScalpel Expert Advisor es un sistema de semi-escalping que analiza el mercado utilizando un oscilador. Durante las pruebas utiliza el modo "Cada tick". El experto funciona sólo con cuentas como "Netting". Ajuste StopLoss , TakeProfit , TrailingStart , TrailingBreakeven y TrailingStop para establecer el modo de funcionamiento del sistema: scalping o estándar. Se utilizan niveles simples de sobrecompra/sobreventa. Puede utilizar uno de los indicadores (seleccione el valor del parámetro Seña
DUO Gold GbpUsd harmonic patterns
Damiem Marchand De Campos
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or GBPUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, ana
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Asesores Expertos
Uni Bot es un bot entrenado en una red neuronal de moda. Es un sistema experto basado en una red neuronal basada en una nueva arquitectura especialmente desarrollada (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Para esta variante del Asesor Experto para trabajar, no hay necesidad de descargar el archivo de la red neuronal entrenado, ya que para la facilidad de uso por el usuario final de la red neuronal forex bot, la mayoría de los usuarios codificado una serie de redes neuronales en el cuerpo del bot. Pero p
Forex Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Asesores Expertos
FOREX MARKET SCALPER es un robot híbrido de scalping en cuentas de cobertura. ¡Si le gusta cuando su robot está en constante comercio y al mismo tiempo usted siente que tiene el control total, entonces este robot es perfecto para usted! No más agotamiento psicológico cuando en el comercio manual después de la apertura de la operación el precio de mercado va en sentido contrario y se siente cansado de constantes detracciones. Este robot opera en ambas direcciones al mismo tiempo y ya no le moles
Stceffe
Fernando Souza Mendes
Asesores Expertos
Descubre el Futuro del Trading Automatizado con STCEFFE - ¡Tu Asesor Experto de Élite para MetaTrader 5! Precisión y Fiabilidad: STCEFFE es el último Asesor Experto diseñado para traders que buscan la excelencia en el trading automatizado . Este EA utiliza una combinación avanzada de indicadores técnicos como la Media Móvil , RSI, Bandas de Bollinger , ADX y Estocásticos para proporcionar señales de compra y venta altamente precisas. Sistema de Señal Combinada : A diferencia de los EAs convencio
ScriptBot Plus MT5
Fabio Luis Pretti
5 (1)
Asesores Expertos
ScriptBot+ Es un robusto robot programable, diseñado para permitir al usuario desarrollar su estrategia rápidamente, con menos limitaciones y multitud de subsistemas y disparadores basados en expresiones lógicas. Utilidad: Con ScriptBot+ es posible convertir una gran variedad de TEXTOS en expresiones lógicas. Estas expresiones, compuestas por Operadores , Variables y Funciones , permiten realizar cálculos a partir de datos de indicadores , gráficos , órdenes o la cuenta del cliente. Mediante o
Trend Roc Waves Robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
¿Busca un EA para automatizar su estrategia de trading en el mercado Forex? TrendRocWaves Robot - ¡tu fiel compañero en el mundo del trading! Este EA 100% automatizado ofrece características únicas: - trabaja exclusivamente en plazos altos (H1,H2,H3,H4) para una respuesta confirmada a los cambios del mercado. - utiliza los pares de divisas más populares y líquidos como EURUSD,GBPUSD con spreads mínimos y rápida ejecución de transacciones. - aplica un método de scalping basado en una tendencia
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
El EA trabaja en el canal de regresión lineal. El EA opera desde los límites del canal, tiene la función de reducir la reducción en la cuenta superponiendo órdenes no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias y dibuja el propio canal de regresión. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPCIONES: PERIODO - el número de barras a calcular; COEFICIENTE - coeficiente para calcular los límites del canal; GRADO - tipo de construcción del canal; MIN_CHANNEL_WI
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Asesores Expertos
**Bitcoin Striker M5X** es un robot de trading **exclusivamente optimizado para BTCUSD en el marco de tiempo M5**.   Combina niveles SL/TP basados en ATR, lógica de RSI-tendencia, velas Heikin-Ashi y un filtro adaptativo de Choppiness. Solo mantiene **una posición abierta a la vez**, reduciendo el riesgo y simplificando la gestión de la cuenta. > ️ Nota: usarlo en otros instrumentos puede generar resultados imprecisos. **Puesta en marcha rápida**   1. Activa *AutoTrading* en MT5.   2. Abr
Range bkt EA
Fernando De Paljla Silva
Asesores Expertos
Range-Bkt utiliza La estrategia Range Breakout para generar retornos potenciales a través del análisis de rupturas basadas en niveles de soporte y resistencia basados en gráficos y patrones de velas . Esta configuración la suelen utilizar los traders profesionales. En todo el mundo. Si quieres un EA seguro, Range-Bkt es para ti. Range-Bkt no utiliza IA, martingala ni Grid, no hace milagros, pero es seguro. Los resultados Las imágenes aquí presentadas son de (fuera de muestra), por lo tanto mucho
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Supply and Demand Price Action MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA MT5 de Acción de Precios de Oferta y Demanda es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Identifica zonas de oferta y demanda basándose en patrones de consolidación de precios. Identifica las zonas de oferta y demanda basándose en los patrones de consolidación de precios y opera en las repeticiones de las zonas (taps). Este EA genera operaciones cuando el precio vuelve a las zonas válidas después de una ruptura inicial, con gestión de riesgos configurable. Lo hemo
FREE
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
EMTB Gold Reaper
Georgios Pseimadas
3 (2)
Asesores Expertos
EMTB GOLD REAPER - Advanced Multi-Filter Gold Trading EA Experimente la Precisión de un Sistema Profesional de Trading de Oro. Diseñado para XAUUSD. Construido para obtener resultados. Olvídese de las conjeturas y del trading emocional. El EMTB GOLD REAPER es un Asesor Experto de alta precisión, diseñado exclusivamente para el mercado del oro (XAUUSD) . Combina una robusta lógica de velas con un sistema de filtros configurable de múltiples capas para identificar oportunidades de alta probabil
FREE
Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver
Damiem Marchand De Campos
5 (2)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo EURUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Asesores Expertos
EA PeakFlow AI Pro es un Asesor Experto avanzado diseñado para maximizar sus beneficios basado en el potente indicador High Low. Desarrollado con algoritmos de Inteligencia Artificial y parámetros altamente optimizados, este EA ofrece un enfoque preciso y eficiente para el trading automatizado en el mercado financiero. Características principales Estrategia High Low: Aproveche los niveles críticos del mercado para optimizar los puntos de entrada y salida. Trailing Stop Loss Dinámico : Protege
Ratio X Gold ML
Mauricio Vellasquez
Asesores Expertos
Ratio X Gold ML EA - Sistema de Trading AI Adaptativo para Oro (XAUUSD) FREE DOWNLOAD UNTIL DECEMBER 17th Importante: El EA incluye un Modo de Validación incorporado para pasar las pruebas de Mercado MQL5 automáticamente. Cambie al Modo ML para operar en vivo después de la instalación. Visión General Ratio X Gold ML EA es un Asesor Experto avanzado desarrollado para operar XAUUSD (Oro) utilizando un modelo híbrido impulsado por IA y una lógica basada en reglas. Fusiona predicciones de aprendi
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Asesores Expertos
Algotrading El EA se basa en la lógica de tendencia y la formación de precios utilizando promedios lineales ponderados LWMA. El cálculo está influenciado por los precios más recientes, que tienen mayor peso en el cálculo del promedio. Este promedio se calcula tomando cada uno de los precios de cierre en un cierto período de tiempo y multiplicándolos por un coeficiente de peso predeterminado. Una vez que se considera la posición de los períodos de tiempo, se suman y dividen por la suma del númer
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Asesores Expertos
ReversiLot es una potente herramienta de trading automatizado en la plataforma MetaTrader 5, creada para traders e inversores profesionales. Este asesor se basa en una estrategia de gestión de dinero utilizando Martingala y puede adaptarse a las condiciones del mercado. Características principales: Gestión dinámica de lotes: El tamaño del lote inicial se calcula en función del porcentaje de riesgo del depósito. Posibilidad de aumentar el tamaño del lote multiplicando después de cada operación p
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Asesores Expertos
Holeshot Max: su compañero comercial definitivo Holeshot Max no es sólo otra herramienta comercial; es un aliado sofisticado diseñado para capacitar a los comerciantes de todos los niveles para conquistar los mercados con facilidad. Construido sobre la potente plataforma Metatrader 5, Holeshot Max está equipado con un sistema de gestión de valores personalizado que pone el control firmemente en sus manos. Dígale adiós al estrés y la incertidumbre: con Holeshot Max, puede operar sin preocupacio
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Otros productos de este autor
THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three
Damiem Marchand De Campos
3.08 (13)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo USDJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
DUO Gold EurUsd ict killzones
Damiem Marchand De Campos
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or EURUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, ana
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or BITCOIN, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, an
DUO Gold GbpUsd harmonic patterns
Damiem Marchand De Campos
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or GBPUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, ana
TAKI Forex Blade audusd smc choch
Damiem Marchand De Campos
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo AUDUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns
Damiem Marchand De Campos
4 (4)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo NZDUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd
Damiem Marchand De Campos
5 (4)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GBPUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver
Damiem Marchand De Campos
5 (2)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo EURUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo EURJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo AUDJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GBPJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
ZYRO Forex Spear cadjpy ict ob order blocks
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo CADJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
Filtro:
Gabriel Saletti Pinotti
338
Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
 

Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

Respuesta al comentario