Legacy Anchor MT5

Legacy Anchor para MT5
Robot extremadamente arriesgado con objetivos conservadores de aproximadamente el valor que elijas en la configuración ejecutiva. Con objetivos menos audaces y más conservadores, sigue siendo agresivo.
Atención: El riesgo es máximo. Podrías arruinar tu cuenta. Ten cuidado al usar este robot. Podrías perder todo tu dinero. Sin embargo, si intentas usarlo conscientemente, podría ser el mejor robot que hayas usado en tu vida y nunca volverás a encontrar uno tan bueno como este.
Acerca del robot LEGACY ACHOR: es un robot de ingresos pasivos que establece objetivos conservadores de aproximadamente el valor que elijas en la configuración ejecutiva, con alto riesgo. Recomendamos operar 0.01 por cada 1000 USD de saldo. Si no operas, el riesgo será mayor.
Atención: El riesgo es máximo. Podrías arruinar tu cuenta. Ten cuidado al usar este robot. Podrías perder todo tu dinero. Sin embargo, si intentas usarlo conscientemente, puede que sea el mejor robot que hayas usado en toda tu vida y nunca volverás a encontrar un robot tan bueno como este.
