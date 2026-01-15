SLTrailingATR
- Asesores Expertos
- Motohiro Umehara
- Versión: 1.5
- Activaciones: 5
🧠 Visión general
SLTrailingATR es un Asesor Experto de gestión de riesgo profesional que gestiona automáticamente Stop Loss para sus posiciones existentes utilizando ATR de marco de tiempo M1.
Lo hará:
-
Establecer automáticamente un Stop Loss inicial
-
Trail Stop Loss como el comercio se mueve a su favor
-
Nunca moverá el Stop Loss en contra de su posición
Este EA NO abre operaciones.
Funciona perfectamente con operaciones manuales, servicios de señales y cualquier otro Asesor Experto.
⚙️ Características Principales
|Característica
|Descripción
|SL inicial
|Establece automáticamente el Stop Loss si falta
|SL de arrastre ATR
|Seguimiento continuo del SL basado en el ATR M1
|Protección de beneficios
|SL sólo se mueve en la dirección rentable
|Soporte multisímbolo
|Cada posición utiliza el M1 ATR de su propio símbolo
|Compatibilidad Universal
|Funciona con cualquier EA o trading manual
Cómo funciona
🟢 Stop Loss inicial
Si una posición no tiene Stop Loss:
SL = Precio de entrada ± ( M1 ATR × Multiplicador ATR )
-
Comprar → SL por debajo del precio de entrada
-
Vender → SL por encima del precio de entrada
🔵 Trailing Stop Loss
A medida que el precio se mueve a su favor:
SL = Precio actual ± ( M1 ATR × Multiplicador ATR )
El Stop Loss sólo se actualiza si mejora su protección de beneficios.
Parámetros de entrada
|Parámetro
|Descripción
|Número Mágico
|Número mágico objetivo (0 = todas las posiciones)
|Periodo ATR
|Periodo ATR en el marco temporal M1
|Multiplicador ATR
|Multiplicador de distancia para SL
|Usar SL Inicial
|Activar SL inicial automático
|Usar SL final
|Activar ATR trailing
|Imprimir registro
|Habilitar registro
Cómo utilizar
1️⃣ Adjunte el EA a cualquier gráfico
2️⃣ Abra operaciones manualmente o con otro EA
3️⃣ SLTrailingATR gestionará el Stop Loss automáticamente
💡 El símbolo del gráfico no importa -
todas las posiciones abiertas se gestionan automáticamente
🧯 Notas importantes
-
Asegúrese de que el historial de precios M1 está completamente cargado
→ Abra un gráfico M1 una vez antes de operar
-
Se respetan las reglas de distancia mínima de stop del broker
-
Sólo se admiten posiciones de mercado
🏆 Configuración recomendada
|Estilo de negociación
|Periodo ATR
|Multiplicador ATR
|Día de negociación
|14
|1.5-2.0
|Swing Trading
|14
|2.0-3.0
|Scalping
|7-10
|1.0-1.5
Ideal para
✔ Traders con estrategia de entrada propia
✔ Traders que quieren un mejor control del riesgo
✔ Trading híbrido manual + EA
✔ Gestión de carteras multiEA
🧾 Descargo de responsabilidad
Este EA es una herramienta de gestión de riesgos.
Todas las decisiones de trading y resultados son responsabilidad del usuario.