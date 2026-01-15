SLTrailingATR

📘 SLTrailingATR - Guía del usuario

🧠 Visión general

SLTrailingATR es un Asesor Experto de gestión de riesgo profesional que gestiona automáticamente Stop Loss para sus posiciones existentes utilizando ATR de marco de tiempo M1.

Lo hará:

  • Establecer automáticamente un Stop Loss inicial

  • Trail Stop Loss como el comercio se mueve a su favor

  • Nunca moverá el Stop Loss en contra de su posición

Este EA NO abre operaciones.
Funciona perfectamente con operaciones manuales, servicios de señales y cualquier otro Asesor Experto.

⚙️ Características Principales

Característica Descripción
SL inicial Establece automáticamente el Stop Loss si falta
SL de arrastre ATR Seguimiento continuo del SL basado en el ATR M1
Protección de beneficios SL sólo se mueve en la dirección rentable
Soporte multisímbolo Cada posición utiliza el M1 ATR de su propio símbolo
Compatibilidad Universal Funciona con cualquier EA o trading manual

Cómo funciona

🟢 Stop Loss inicial

Si una posición no tiene Stop Loss:

SL = Precio de entrada ± ( M1 ATR × Multiplicador ATR )

  • Comprar → SL por debajo del precio de entrada

  • Vender → SL por encima del precio de entrada

🔵 Trailing Stop Loss

A medida que el precio se mueve a su favor:

SL = Precio actual ± ( M1 ATR × Multiplicador ATR )

El Stop Loss sólo se actualiza si mejora su protección de beneficios.

Parámetros de entrada

Parámetro Descripción
Número Mágico Número mágico objetivo (0 = todas las posiciones)
Periodo ATR Periodo ATR en el marco temporal M1
Multiplicador ATR Multiplicador de distancia para SL
Usar SL Inicial Activar SL inicial automático
Usar SL final Activar ATR trailing
Imprimir registro Habilitar registro

Cómo utilizar

1️⃣ Adjunte el EA a cualquier gráfico
2️⃣ Abra operaciones manualmente o con otro EA
3️⃣ SLTrailingATR gestionará el Stop Loss automáticamente

💡 El símbolo del gráfico no importa -
todas las posiciones abiertas se gestionan automáticamente

🧯 Notas importantes

  • Asegúrese de que el historial de precios M1 está completamente cargado
    → Abra un gráfico M1 una vez antes de operar

  • Se respetan las reglas de distancia mínima de stop del broker

  • Sólo se admiten posiciones de mercado

🏆 Configuración recomendada

Estilo de negociación Periodo ATR Multiplicador ATR
Día de negociación 14 1.5-2.0
Swing Trading 14 2.0-3.0
Scalping 7-10 1.0-1.5

Ideal para

✔ Traders con estrategia de entrada propia
✔ Traders que quieren un mejor control del riesgo
✔ Trading híbrido manual + EA
✔ Gestión de carteras multiEA

🧾 Descargo de responsabilidad

Este EA es una herramienta de gestión de riesgos.
Todas las decisiones de trading y resultados son responsabilidad del usuario.



