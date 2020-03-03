Super Wall Street Index Us30





Configuraciones recomendadas para la cuenta

Timeframe: M1 o M5

Spread máximo: 50

Tipo de cuenta: Hedge

Dígitos de cotización: 1

Depósito recomendado: 500 USD

Brókers recomendados: Pepperstone, IC Markets Raw

Wall Street US30 es un robot de trading avanzado (Expert Advisor) diseñado específicamente para operar el índice US30 (Dow Jones Industrial Average).

Está optimizado para el scalping, aprovechando los rápidos y frecuentes movimientos del precio.

El asesor ofrece tres modos de operación, los cuales se pueden activar cambiando el parámetro de “false” a “true”:

Modo Conservador Modo Moderado Modo Agresivo (incluye trading de alta frecuencia)

Dependiendo del spread máximo de tu bróker, pueden requerirse pequeños ajustes.

1. Scalping de alta precisión

Procesa con rapidez y exactitud los micro-movimientos del precio, ideal para operaciones de corto plazo.

2. Análisis técnico avanzado

Combina indicadores, patrones de precio y lógica algorítmica compleja para identificar los mejores puntos de entrada y salida.

3. Gestión inteligente del riesgo

Ajusta automáticamente el tamaño de la posición según el porcentaje de riesgo elegido, protegiendo el capital de movimientos bruscos del mercado.

4. Automatización completa del trading

El robot abre y cierra operaciones sin intervención del trader, garantizando el aprovechamiento de todas las oportunidades del mercado.

5. Pruebas históricas profundas

Ha pasado por extensos backtests en diferentes condiciones de mercado, demostrando estabilidad y eficacia.

6. Amplia compatibilidad

Compatible con diversos brókers y plataformas donde esté disponible el instrumento US30.

El robot utiliza el reconocido modelo Ryan Jones Risk Management, que proporciona estabilidad y crecimiento constante en la cuenta.

Elementos principales:

Tamaño de posición basado en riesgo

— No es una cantidad fija, sino un porcentaje del balance. Ajuste dinámico

— Las posiciones aumentan cuando la cuenta crece y disminuyen si la cuenta baja. Protección contra rachas de pérdidas

— El límite de riesgo por operación evita drawdowns profundos. Adaptación a la volatilidad del mercado

— El robot reduce el riesgo automáticamente en condiciones inestables.

Ideal para estrategias rápidas como el scalping.

1. HFT — Modo de trading de alta frecuencia

Permite ejecutar numerosas operaciones en un corto periodo, aprovechando micro-movimientos del precio.

2. Hedger Order — Sistema de cobertura

Abre posiciones de protección cuando detecta riesgo o un posible cambio de tendencia.

3. Red neuronal

Utiliza modelos neuronales entrenados para identificar patrones ocultos en el precio y adaptarse a los cambios del mercado.

Indicador Descripción Uso RSI Mide la fuerza del movimiento Filtra compras en sobrecompra y ventas en sobreventa Envelopes Bandas alrededor de una media móvil Identificación de extremos del precio Predictor Predice la dirección del precio Confirmación de tendencia Bull/Bear Power Fuerza de compradores/vendedores Identificación de presión del mercado Volatility Rango de la vela Medición del impulso Buyer/Seller Pressure Presión compradora/vendedora Identificación de giros y continuaciones Neural Network 1 Análisis de patrones complejos Lógica principal de la estrategia Neural Network 2 Predicción de dirección Confirma la primera red Ryan Jones Ratio Fórmula de gestión de riesgo Optimización del tamaño de la posición

IC Markets

Verdadero ECN

Spread: 0.8–1.5

Ejecución ultrarrápida (Equinix NY)

VPS disponible

Muy bajo deslizamiento

Pepperstone

ECN (Razor)

Spread: 1.0–2.0

Baja latencia

Integración con VPS

FTMO (prop firm)

No es bróker

Excelentes condiciones de trading

Entorno de ejecución controlado

Eightcap

ECN/STP

Spread: 1.0–2.5

Ejecución rápida

Global Prime

Alta transparencia

Spreads justos

Ideal para scalping

Market Makers / Dealing Desk

Spreads fijos altos

Requotes y retrasos

Deslizamiento elevado

Antes de operar en real: