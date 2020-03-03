Super Wall Street Index Us30

WALL STREET INDEX US30


Configuraciones recomendadas para la cuenta

  • Timeframe: M1 o M5

  • Spread máximo: 50

  • Tipo de cuenta: Hedge

  • Dígitos de cotización: 1

  • Depósito recomendado: 500 USD

  • Brókers recomendados: Pepperstone, IC Markets Raw

Descripción del Expert Advisor

Wall Street US30 es un robot de trading avanzado (Expert Advisor) diseñado específicamente para operar el índice US30 (Dow Jones Industrial Average).
Está optimizado para el scalping, aprovechando los rápidos y frecuentes movimientos del precio.

El asesor ofrece tres modos de operación, los cuales se pueden activar cambiando el parámetro de “false” a “true”:

  1. Modo Conservador

  2. Modo Moderado

  3. Modo Agresivo (incluye trading de alta frecuencia)

Dependiendo del spread máximo de tu bróker, pueden requerirse pequeños ajustes.

Características principales del Wall Street US30

1. Scalping de alta precisión

Procesa con rapidez y exactitud los micro-movimientos del precio, ideal para operaciones de corto plazo.

2. Análisis técnico avanzado

Combina indicadores, patrones de precio y lógica algorítmica compleja para identificar los mejores puntos de entrada y salida.

3. Gestión inteligente del riesgo

Ajusta automáticamente el tamaño de la posición según el porcentaje de riesgo elegido, protegiendo el capital de movimientos bruscos del mercado.

4. Automatización completa del trading

El robot abre y cierra operaciones sin intervención del trader, garantizando el aprovechamiento de todas las oportunidades del mercado.

5. Pruebas históricas profundas

Ha pasado por extensos backtests en diferentes condiciones de mercado, demostrando estabilidad y eficacia.

6. Amplia compatibilidad

Compatible con diversos brókers y plataformas donde esté disponible el instrumento US30.

Gestión de riesgo — Método Ryan Jones

El robot utiliza el reconocido modelo Ryan Jones Risk Management, que proporciona estabilidad y crecimiento constante en la cuenta.

Elementos principales:

  1. Tamaño de posición basado en riesgo
    — No es una cantidad fija, sino un porcentaje del balance.

  2. Ajuste dinámico
    — Las posiciones aumentan cuando la cuenta crece y disminuyen si la cuenta baja.

  3. Protección contra rachas de pérdidas
    — El límite de riesgo por operación evita drawdowns profundos.

  4. Adaptación a la volatilidad del mercado
    — El robot reduce el riesgo automáticamente en condiciones inestables.

Ideal para estrategias rápidas como el scalping.

Funciones especiales del robot

1. HFT — Modo de trading de alta frecuencia

Permite ejecutar numerosas operaciones en un corto periodo, aprovechando micro-movimientos del precio.

2. Hedger Order — Sistema de cobertura

Abre posiciones de protección cuando detecta riesgo o un posible cambio de tendencia.

3. Red neuronal

Utiliza modelos neuronales entrenados para identificar patrones ocultos en el precio y adaptarse a los cambios del mercado.

Indicadores utilizados
Indicador Descripción Uso
RSI Mide la fuerza del movimiento Filtra compras en sobrecompra y ventas en sobreventa
Envelopes Bandas alrededor de una media móvil Identificación de extremos del precio
Predictor Predice la dirección del precio Confirmación de tendencia
Bull/Bear Power Fuerza de compradores/vendedores Identificación de presión del mercado
Volatility Rango de la vela Medición del impulso
Buyer/Seller Pressure Presión compradora/vendedora Identificación de giros y continuaciones
Neural Network 1 Análisis de patrones complejos Lógica principal de la estrategia
Neural Network 2 Predicción de dirección Confirma la primera red
Ryan Jones Ratio Fórmula de gestión de riesgo Optimización del tamaño de la posición
Mejores brókers para hacer scalping en US30

IC Markets

  • Verdadero ECN

  • Spread: 0.8–1.5

  • Ejecución ultrarrápida (Equinix NY)

  • VPS disponible

  • Muy bajo deslizamiento

Pepperstone

  • ECN (Razor)

  • Spread: 1.0–2.0

  • Baja latencia

  • Integración con VPS

FTMO (prop firm)

  • No es bróker

  • Excelentes condiciones de trading

  • Entorno de ejecución controlado

Eightcap

  • ECN/STP

  • Spread: 1.0–2.5

  • Ejecución rápida

Global Prime

  • Alta transparencia

  • Spreads justos

  • Ideal para scalping

Evitar:

  • Market Makers / Dealing Desk

  • Spreads fijos altos

  • Requotes y retrasos

  • Deslizamiento elevado

Recomendación final

Antes de operar en real:

  1. Prueba el robot en una cuenta demo ECN

  2. Evalúa la latencia, spread real y deslizamiento

  3. Usa un VPS de baja latencia

DayRest
Viktor Timofeev
Asesores Expertos
PRINCIPIOS DAYREST: el EA se basa en una estrategia contra-tendencia Utilizamos dos características 1. La presencia de correcciones en la tendencia. Por regla general, siempre hay un "pullback" tras los impulsos progresivos. 2. El carácter cíclico del mercado. El precio se mueve entre valores máximos y mínimos históricos. La mayor probabilidad de corrección se fija cuando el precio alcanza los límites de este canal. La señal para abrir una posición es que el precio cruce el límite superior o inf
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Asesores Expertos
Scalper EA Pro - ¡El Robot de Trading Automatizado de Alta Precisión!   FOR GOLD - XAUUSD ¿Qué hay de nuevo en la versión 3.0? Tras meses de desarrollo y pruebas rigurosas, ¡presentamos la versión más avanzada y confiable del Scalper EA Pro! Con nuevos filtros inteligentes, gestión de riesgo mejorada y entradas más precisas, este EA está diseñado para operar en los mercados con máxima eficiencia. Actualizaciones principales: Filtro de tendencia ajustable Ahora con EMAs person
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada utilizando un historial de 10 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan sólo en GBP/USD. Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros por usted. Estrategia de negociación El sistema NO utiliza estrategias peligrosas como el promedio o martingala, p
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada en 5 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan únicamente con el par de divisas EUR/USD . Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros para usted. Este Asesor Experto se basa en el anteriormente lanzado Neurolite EA gbpusd , que fue ajustado para op
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Asesores Expertos
Un sistema scalper sólo funciona durante las horas asiáticas. Varios indicadores únicos para detectar la fluctuación de precios. Nivel de TP/SL dinámico según las condiciones del mercado. Stoploss fijo para proteger el capital, muy bajo riesgo de perder mucho dinero. No es necesario obtener archivos SET. Los parámetros son los mismos para cada par de divisas. Está optimizado para trabajar en EURAUD . Se recomienda utilizar Eagle Scalper en un gráfico M15 . Se recomienda ejecutarlo en un broker
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Asesores Expertos
Snake EURUSD Real EA es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier par, pero los resultados son mejores en EURUSD M15. El sistema se puede ejecutar con cualquier corredor que también proporciona Floating Spread. Ventajas El EA no utiliza sistemas como martingala, hedging, etc. El EA utiliza SL y Trailing Stop para obtener beneficios. Además, también puede establecer TP (EURUSD en 93 para mí). Los mejores resultados de la prueba con el 99,0% en el b
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN TS Trade es un robot desarrollado por profesionales con amplia experiencia en el mercado financiero. Se basa en algoritmos avanzados de trading. Su principal característica es la estricta gestión del riesgo. Es perfecto para aquellos que buscan una herramienta eficaz para automatizar sus operaciones. Instale el Robot y deje que haga todo el trabajo por usted. MÉTODO TS Trade utiliza un algoritmo que permite identificar una tendencia de mercado a partir del movimiento de dos medias d
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Asesores Expertos
#Multidivisas #Hedging #Martingale #28Símbolos @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP En el proceso de globalización que ha experimentado la economía mundial en las dos últimas décadas, los mercados financieros han desempeñado un papel protagonista. El fácil y rápido acceso a la información, unido a la creciente interdependencia económica entre los distintos bloques comerciales, han provocado que cada vez más agentes económicos participen en mercados financieros no nacionales. Incluso los pequ
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Asesores Expertos
On Control EA MT5 V2 Software que cambia el juego para el mercado Forex On Control EA fue creado para ayudar a traders como usted a maximizar sus ingresos. ¿Le gustaría tener acceso a un software patentado de primera clase diseñado con un único propósito, mejorar su estrategia en Forex? Seamos honestos, puede ser difícil entender qué análisis técnico y señales de trading debe seguir. Con On Control EA, ahora tiene una poderosa herramienta que mejorará su estrategia de trading en Forex y elevará
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El asesor utiliza una estrategia basada en el uso de 7 indicadores Envelopes , en cada marco temporal (M5, M15, M30, H1, H4) hay 7 indicadores Envelopes. El trading se basa en la estrategia "Price Action", el asesor busca una señal simultánea en 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4 y luego abre una orden. El EA utiliza el algoritmo Martingale y Averaging incorporado. El asesor utiliza noticias económicas para lograr señales más precisas. Se utilizan Take Profit, Break Even y Trailing Stop o
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Asesores Expertos
MoneyMaker stableATM Lite es un sistema inteligente de comercio automático de divisas. ¡La edición Lite sólo soporta MetaTrader 5! ¡El propósito de MoneyMaker stableATM Lite es estabilizar los beneficios, no para darle la capacidad de hacerse rico durante la noche! ¡MoneyMaker stableATM Lite sólo es aplicable al comercio de divisas EUR / USD, y no puede ser utilizado para el comercio de divisas de otro tipo, otro comercio de productos CFD, y el comercio de materias primas o el comercio de futur
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Asesores Expertos
CAPITARC`s RSAS Asesor Experto para MT5 RSAS MT5 -es un asesor experto profesional utilizado por nuestra empresa de inversión que se basa en la acción del precio y el indicador Relative Strength Index (RSI). Este producto es con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa que se adapta automáticamente a los mercados siempre cambiantes, mientras que el estándar MT5 RSI mantiene niveles estáticos y no cambian. Esto permite al experto adaptarse al mercado siempre cambiante sin necesidad de optimi
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Asesores Expertos
El nuevo s43 Scalper for Mini-Indexes (WIN-IND) realiza operaciones a corto plazo en el marco temporal de 1min, buscando pequeñas variaciones en el mercado. Nueva tecnología de trading, los resultados intradía son increíbles, compruébelo: Después de la instalación, añádalo al gráfico de win instruments para visualizar los resultados del backtest. Recomendamos el timeframe de 1min.
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
