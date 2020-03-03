Super Wall Street Index Us30
- Asesores Expertos
- Tiago Oliveira Silva
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Configuraciones recomendadas para la cuenta
-
Timeframe: M1 o M5
-
Spread máximo: 50
-
Tipo de cuenta: Hedge
-
Dígitos de cotización: 1
-
Depósito recomendado: 500 USD
-
Brókers recomendados: Pepperstone, IC Markets Raw
Wall Street US30 es un robot de trading avanzado (Expert Advisor) diseñado específicamente para operar el índice US30 (Dow Jones Industrial Average).
Está optimizado para el scalping, aprovechando los rápidos y frecuentes movimientos del precio.
El asesor ofrece tres modos de operación, los cuales se pueden activar cambiando el parámetro de “false” a “true”:
-
Modo Conservador
-
Modo Moderado
-
Modo Agresivo (incluye trading de alta frecuencia)
Dependiendo del spread máximo de tu bróker, pueden requerirse pequeños ajustes.Características principales del Wall Street US30
1. Scalping de alta precisión
Procesa con rapidez y exactitud los micro-movimientos del precio, ideal para operaciones de corto plazo.
2. Análisis técnico avanzado
Combina indicadores, patrones de precio y lógica algorítmica compleja para identificar los mejores puntos de entrada y salida.
3. Gestión inteligente del riesgo
Ajusta automáticamente el tamaño de la posición según el porcentaje de riesgo elegido, protegiendo el capital de movimientos bruscos del mercado.
4. Automatización completa del trading
El robot abre y cierra operaciones sin intervención del trader, garantizando el aprovechamiento de todas las oportunidades del mercado.
5. Pruebas históricas profundas
Ha pasado por extensos backtests en diferentes condiciones de mercado, demostrando estabilidad y eficacia.
6. Amplia compatibilidad
Compatible con diversos brókers y plataformas donde esté disponible el instrumento US30.Gestión de riesgo — Método Ryan Jones
El robot utiliza el reconocido modelo Ryan Jones Risk Management, que proporciona estabilidad y crecimiento constante en la cuenta.
Elementos principales:
-
Tamaño de posición basado en riesgo
— No es una cantidad fija, sino un porcentaje del balance.
-
Ajuste dinámico
— Las posiciones aumentan cuando la cuenta crece y disminuyen si la cuenta baja.
-
Protección contra rachas de pérdidas
— El límite de riesgo por operación evita drawdowns profundos.
-
Adaptación a la volatilidad del mercado
— El robot reduce el riesgo automáticamente en condiciones inestables.
Ideal para estrategias rápidas como el scalping.Funciones especiales del robot
1. HFT — Modo de trading de alta frecuencia
Permite ejecutar numerosas operaciones en un corto periodo, aprovechando micro-movimientos del precio.
2. Hedger Order — Sistema de cobertura
Abre posiciones de protección cuando detecta riesgo o un posible cambio de tendencia.
3. Red neuronal
Utiliza modelos neuronales entrenados para identificar patrones ocultos en el precio y adaptarse a los cambios del mercado.Indicadores utilizados
|Indicador
|Descripción
|Uso
|RSI
|Mide la fuerza del movimiento
|Filtra compras en sobrecompra y ventas en sobreventa
|Envelopes
|Bandas alrededor de una media móvil
|Identificación de extremos del precio
|Predictor
|Predice la dirección del precio
|Confirmación de tendencia
|Bull/Bear Power
|Fuerza de compradores/vendedores
|Identificación de presión del mercado
|Volatility
|Rango de la vela
|Medición del impulso
|Buyer/Seller Pressure
|Presión compradora/vendedora
|Identificación de giros y continuaciones
|Neural Network 1
|Análisis de patrones complejos
|Lógica principal de la estrategia
|Neural Network 2
|Predicción de dirección
|Confirma la primera red
|Ryan Jones Ratio
|Fórmula de gestión de riesgo
|Optimización del tamaño de la posición
IC Markets
-
Verdadero ECN
-
Spread: 0.8–1.5
-
Ejecución ultrarrápida (Equinix NY)
-
VPS disponible
-
Muy bajo deslizamiento
Pepperstone
-
ECN (Razor)
-
Spread: 1.0–2.0
-
Baja latencia
-
Integración con VPS
FTMO (prop firm)
-
No es bróker
-
Excelentes condiciones de trading
-
Entorno de ejecución controlado
Eightcap
-
ECN/STP
-
Spread: 1.0–2.5
-
Ejecución rápida
Global Prime
-
Alta transparencia
-
Spreads justos
-
Ideal para scalping
-
Market Makers / Dealing Desk
-
Spreads fijos altos
-
Requotes y retrasos
-
Deslizamiento elevado
Antes de operar en real:
-
Prueba el robot en una cuenta demo ECN
-
Evalúa la latencia, spread real y deslizamiento
-
Usa un VPS de baja latencia