American Dream for MT5

American Dream MT5
Robot de apalancamiento extremadamente arriesgado, con el riesgo de perder el 100% del capital invertido. Su objetivo es convertir 10 USD en 100 000 USD en el menor tiempo posible; por lo tanto, el apalancamiento y el riesgo son máximos, pero controlables.
Atención: El riesgo es máximo. Podrías arruinar tu cuenta. Ten cuidado al usar este robot. Podrías perder todo tu dinero. Sin embargo, si lo intentas usar conscientemente, podría ser el mejor robot que hayas usado en tu vida y nunca volverás a encontrar uno tan bueno como este.
Acerca del robot AMERICAN DREAMS 1.0: es un robot de apalancamiento cuyo objetivo es convertir 10 USD en 100 000 USD lo antes posible. Extremadamente arriesgado, con 4 objetivos parciales: de 10 USD a 100 USD, de 100 USD a 10000 USD, de 1000 USD a 10000 USD y de 10000 USD a 100000 USD. REPITO: ESTE ROBOT ESTÁ EXTREMADAMENTE APALANCADO Y PUEDE HACERTE PERDER TODO TU CAPITAL. ÚSALO CON CONCIENCIA.


