🔥 Gold Scalping Machine Pro - XAUUSD Inteligente Recuperación EA

Gold Scalping Machine Pro es un Asesor Experto de scalping X AUUSD totalmente automatizado construido con un sistema de promedio de recuperación de última operación. Apunta a ganancias rápidas y consistentes con un control inteligente del drawdown.

A diferencia de los arriesgados sistemas de martingala, este EA sólo abre nuevas operaciones cuando la operación más reciente alcanza una reducción controlada, por lo que es más inteligente y más seguro para el comercio a largo plazo.

Gold Expert Pro es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro).

Utiliza una lógica simple, rápida y segura centrada en pequeños beneficios consistentes al tiempo que protege la cuenta de trading con protección de equidad incorporada.





Este EA está optimizado para la estabilidad, la seguridad y el uso a largo plazo. Es adecuado para principiantes y traders profesionales que desean un trading de oro con manos libres y riesgo controlado.





Características principales:

✔ Comercio totalmente automático

✔ XAUUSD sólo - optimizado específicamente para el oro

✔ Estrategia de sólo COMPRA para un sesgo direccional más seguro

✔ Take Profit y Stop Loss de dinero fijo

Protección automática contra la caída de la equidad

Utiliza el lote mínimo del broker para mayor seguridad

Sin martingala

Sin rejilla peligrosa

✔ No overtrading

Sistema de control de riesgo seguro para el mercado

Funciona en cualquier broker con XAUUSD

Funciona en cualquier marco de tiempo (Recomendado M5 - M15)

No requiere indicadores

✔ Bajo uso de CPU y bajo uso de RAM





✅ Cómo funciona la estrategia:

- El EA abre automáticamente una operación de COMPRA en XAUUSD.

- Cada operación se cierra con un dinero fijo Take Profit en USD.

- Si la operación alcanza un Stop Loss fijo en USD, se cierra automáticamente.

- Si no existe ninguna operación, se abre una nueva automáticamente.

- Si la reducción total de la cuenta alcanza el porcentaje de capital máximo permitido, se cierran todas las operaciones y se detiene la negociación para proteger la cuenta.





Gestión del riesgo:

- Take Profit y Stop Loss basados en el dinero

- Protección del capital de la cuenta

- Uso del lote mínimo del broker

- Comprobaciones automáticas de los márgenes antes de la ejecución de las operaciones





✅ Ajustes recomendados:

✔ Marco temporal: M5 o M15

Tipo de cuenta: Cualquiera (Estándar / ECN / Raw)

✔ Saldo Mínimo: Depende de las condiciones del broker

✔ Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior





✅ Adecuado para:

- Principiantes

- Usuarios de trading automatizado

- XAUUSD revendedores

- Operadores con manos libres

- Preparación para la evaluación de la firma Prop





Aviso importante:

El trading con oro implica riesgo. Este EA utiliza el control de riesgos, pero las pérdidas siguen siendo posibles en condiciones de mercado volátiles. Siempre pruebe en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real.





⚠ No se ofrece ninguna garantía de beneficios. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.



