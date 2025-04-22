Golden Days for MT5

Golden Days MT5

Robô alavancado, extremamente arriscado, com risco de perda de 100% do capital investido.

Atenção: O risco é máximo. Você pode, de fato, quebrar sua conta. Tenha cuidado ao usar este robô. Você pode perder todo o seu dinheiro. No entanto, se tentar usá-lo conscientemente, ele pode ser o melhor robô que você já usou em toda a sua vida e você nunca mais encontrará um robô tão bom quanto este.

Sobre o robô Golden Days V1: É o meu projeto mais completo e complexo de todos! Basicamente, este robô tem 2 objetivos:

Etapa 1 = Alavancagem de um saldo inicial para um saldo final

Etapa 2 = Assim que atingir a meta da etapa 1, o robô entrará em modo conservador

(todos os valores podem ser editados em sua configuração).

Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
Promoção de lançamento: Apenas 1 exemplares disponíveis por 399$ Preço final: 2.000$ Haverá apenas um número limitado de cópias vendidas deste EA Libere o poder da inteligência artificial e leve sua negociação a níveis sem precedentes com o   Luna AI Pro EA   , o robô de negociação "reverso médio" mais avançado do mercado. Projetado para atender traders experientes e iniciantes, este sistema avançado orientado por IA está equipado com uma ampla gama de recursos para otimizar sua estratégia de
Legacy Anchor MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experts
Legacy Anchor para MT5 Robô extremamente arriscado com metas conservadoras de aproximadamente o valor que você escolher na configuração executiva. Metas menos ousadas e mais conservadoras, mesmo assim, continua agressivo. Atenção: O risco é máximo. Você pode, de fato, quebrar sua conta. Tenha cuidado ao usar este robô. Você pode perder todo o seu dinheiro. No entanto, se você tentar usá-lo conscientemente, ele pode ser o melhor robô que você já usou em toda a sua vida e você nunca mais encontrar
Stenco Recover EA
Yevgeniy Koshtenko
4 (4)
Experts
Revolutionary Forex expert advisor, built on the principles of the unique Recovery trading system. The key to the effectiveness of this algorithm is the accurate analysis of price behavior near psychologically important round levels. Moreover, the system uses a special price representation in the form of coordinates different from traditional candlestick charts. Main advantages of the advisor: Recovery strategy, based on price recovery High accuracy in identifying key support and resistance leve
FREE
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
