Golden Days for MT5

Golden Days MT5

Robô alavancado, extremamente arriscado, com risco de perda de 100% do capital investido.

Atenção: O risco é máximo. Você pode, de fato, quebrar sua conta. Tenha cuidado ao usar este robô. Você pode perder todo o seu dinheiro. No entanto, se tentar usá-lo conscientemente, ele pode ser o melhor robô que você já usou em toda a sua vida e você nunca mais encontrará um robô tão bom quanto este.

Sobre o robô Golden Days V1: É o meu projeto mais completo e complexo de todos! Basicamente, este robô tem 2 objetivos:

Etapa 1 = Alavancagem de um saldo inicial para um saldo final

Etapa 2 = Assim que atingir a meta da etapa 1, o robô entrará em modo conservador

(todos os valores podem ser editados em sua configuração).