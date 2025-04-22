Golden Days for MT5

Golden Days MT5

Kaldıraç robotu, son derece riskli ve yatırılan sermayenin %100'ünü kaybetme riski taşıyor.

Dikkat: Risk maksimum. Hesabınızı gerçekten batırabilirsiniz. Bu robotu kullanırken dikkatli olun. Tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Ancak, bilinçli bir şekilde kullanmaya çalışırsanız, hayatınız boyunca kullandığınız en iyi robot olabilir ve bir daha asla bu kadar iyi bir robot bulamazsınız.

Golden Days V1 robotu hakkında: Şimdiye kadarki en kapsamlı ve karmaşık projem! Bu robotun temelde 2 amacı var:

1. Adım = İlk bakiyeyi son bakiyeye kaldıraçla dönüştürme

2. Adım = 1. adımdaki hedefe ulaşır ulaşmaz robot, muhafazakar moda geçecektir.

(tüm değerler yapılandırmasında düzenlenebilir).