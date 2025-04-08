Golden Days for MT5

골든 데이즈 MT5

레버리지 로봇은 매우 위험하며, 투자 원금의 100%를 잃을 위험이 있습니다.

주의: 위험은 최대치입니다. 계좌가 파산할 수도 있습니다. 이 로봇을 사용할 때는 주의하십시오. 모든 돈을 잃을 수 있습니다. 하지만 의식적으로 사용한다면 평생 사용해 본 로봇 중 최고가 될 수 있으며, 이 로봇만큼 좋은 로봇은 다시는 찾을 수 없을 것입니다.

골든 데이즈 V1 로봇 소개: 제가 만든 프로젝트 중 가장 완벽하고 복잡한 프로젝트입니다! 기본적으로 이 로봇은 두 가지 목표를 가지고 있습니다.

1단계 = 초기 잔액을 레버리지로 최종 잔액까지 활용

2단계 = 1단계 목표에 도달하는 즉시 로봇은 보수 모드로 전환됩니다.

(모든 값은 설정에서 편집 가능).