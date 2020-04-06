Synthesia EA
- Asesores Expertos
- Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
- Versión: 2.5
- Activaciones: 5
EA Avanzado de Bloque de Ordenes de Volumen y VWAP
Copyright 2025, Abbas Ahmed
Visión general
VolVoleur 2.1 es un Asesor Experto de nueva generación para MetaTrader 5 que combina la lógica VWAP (Precio Medio Ponderado por Volumen) de nivel institucional con el bloqueo avanzado de órdenes y la confirmación de volumen para ofrecer una ejecución de operaciones altamente selectiva y de seguimiento de tendencias. Diseñado tanto para scalping como para swing trading, este EA reúne un sofisticado filtrado de entrada, adaptabilidad multi-marco de tiempo y gestión dinámica del riesgo para un rendimiento consistente y robusto.
Características principales
1. Motor VWAP dual (diario y semanal)
-
Operaciones basadas en la lógica cruzada del VWAP diario y semanal.
-
Bandas VWAP (basadas en ATR o StdDev) para la adaptación dinámica de soporte/resistencia.
-
Precio de cálculo VWAP personalizable (cierre, apertura, máximo, mínimo, típico, ponderado).
2. Filtrado institucional de bloques de órdenes
-
Confirma las entradas mediante patrones de bloque de órdenes con multiplicadores de cuerpo y volumen.
-
Evita señales de baja calidad comprobando el verdadero impulso institucional antes de colocar operaciones.
3. Entradas Multi-Filtro y Conscientes del Volumen
-
Señala sólo después de la confirmación tanto por la acción del precio como por el volumen de la barra, minimizando las entradas falsas.
-
Requiere un número configurable de barras para cerrar por encima/por debajo del VWAP después de un cruce antes de la entrada.
4. Gestión dinámica de operaciones
-
Soporta tamaños de lote fijos y dinámicos (% de riesgo del saldo).
-
Operaciones máximas configurables por señal y total de operaciones activas para controlar la exposición.
5. Lógica de salida adaptativa
-
SL/TP calculados utilizando multiplicadores ATR o valores de puntos manuales para una gestión precisa del riesgo.
-
Las bandas VWAP adaptan dinámicamente los objetivos a la volatilidad y la tendencia.
6. Amplia personalización
-
Todos los parámetros lógicos son totalmente configurables por el usuario: anchos de banda, periodos, confirmaciones, filtros de bloqueo de órdenes, etc.
-
Admite plazos y tipos de precios personalizados para los cálculos VWAP.
7. 7. Registro robusto y transparencia
-
Registro granular con alternancia para facilitar la depuración y el seguimiento de las operaciones.
-
Comentarios claros en cada operación con etiquetado de número mágico.
8. Estándar de codificación profesional
-
Código limpio y bien estructurado diseñado para ofrecer fiabilidad y velocidad.
-
Soporta todos los principales símbolos y corredores con total compatibilidad.
Cómo funciona
-
Cálculo del VWAP:
En cada nueva barra, el EA calcula los valores VWAP diarios y semanales y sus bandas dinámicas (basadas en ATR o en StdDev).
-
Señal de entrada:
-
Detecta si el precio cruza por encima o por debajo del VWAP.
-
Confirma la señal con un número determinado de barras cerrando en el mismo lado del VWAP (para evitar whipsaw).
-
Aplica un filtro institucional adicional: bloque de órdenes recientes con cuerpo fuerte y volumen elevado.
-
-
Colocación de la operación:
-
Si se cumplen todos los criterios, coloca órdenes de compra/venta con tamaño de lote fijo o dinámico.
-
Las operaciones se gestionan con SL/TP basados en ATR o con valores de puntos manuales.
-
Respeta los límites de operaciones y señales para evitar la sobreexposición.
-
-
Supervisión y gestión:
-
Comprueba continuamente las operaciones abiertas y las condiciones de las estrategias diarias y semanales.
-
Registra todas las señales, órdenes y acciones para una auditoría completa.
-
Uso recomendado
-
Pares: Los principales pares de divisas, oro e índices.
-
Plazos: 5M y superiores recomendados; se adapta a cualquier plazo.
-
Condiciones del mercado: Más adecuado para mercados tendenciales y volátiles.
-
Ideal para: Operadores profesionales que buscan una estrategia VWAP sólida y de nivel institucional con una sólida gestión del riesgo.
Entradas y ajustes
-
Gestión de lotes: Fijo o dinámico (% de riesgo)
-
Motor VWAP: Diario/Semanal, periodo personalizado y tipo de precio
-
Bandas VWAP: ATR o StdDev, multiplicador de banda, periodo
-
Filtros de bloque de órdenes: Lookback, multiplicadores de cuerpo/volumen
-
SL/TP: multiplicadores ATR o puntos manuales
-
Confirmación de entrada: Barras requeridas por encima/debajo del VWAP
-
Límites de operación: Máximo por señal, máximo total de operaciones activas
-
Registro: Activar/desactivar para obtener información detallada
Synthesia1.0 - Deje que la lógica institucional, la precisión y el volumen dirijan sus operaciones.
Lleve su estrategia al siguiente nivel con este EA avanzado y totalmente automatizado de VWAP y bloqueo de órdenes.