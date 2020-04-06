Synthesia EA

EA Avanzado de Bloque de Ordenes de Volumen y VWAP

Copyright 2025, Abbas Ahmed

Visión general

VolVoleur 2.1 es un Asesor Experto de nueva generación para MetaTrader 5 que combina la lógica VWAP (Precio Medio Ponderado por Volumen) de nivel institucional con el bloqueo avanzado de órdenes y la confirmación de volumen para ofrecer una ejecución de operaciones altamente selectiva y de seguimiento de tendencias. Diseñado tanto para scalping como para swing trading, este EA reúne un sofisticado filtrado de entrada, adaptabilidad multi-marco de tiempo y gestión dinámica del riesgo para un rendimiento consistente y robusto.

Características principales

1. Motor VWAP dual (diario y semanal)

Operaciones basadas en la lógica cruzada del VWAP diario y semanal.

Bandas VWAP (basadas en ATR o StdDev) para la adaptación dinámica de soporte/resistencia.

Precio de cálculo VWAP personalizable (cierre, apertura, máximo, mínimo, típico, ponderado).

2. Filtrado institucional de bloques de órdenes

Confirma las entradas mediante patrones de bloque de órdenes con multiplicadores de cuerpo y volumen.

Evita señales de baja calidad comprobando el verdadero impulso institucional antes de colocar operaciones.

3. Entradas Multi-Filtro y Conscientes del Volumen

Señala sólo después de la confirmación tanto por la acción del precio como por el volumen de la barra, minimizando las entradas falsas.

Requiere un número configurable de barras para cerrar por encima/por debajo del VWAP después de un cruce antes de la entrada.

4. Gestión dinámica de operaciones

Soporta tamaños de lote fijos y dinámicos (% de riesgo del saldo).

Operaciones máximas configurables por señal y total de operaciones activas para controlar la exposición.

5. Lógica de salida adaptativa

SL/TP calculados utilizando multiplicadores ATR o valores de puntos manuales para una gestión precisa del riesgo.

Las bandas VWAP adaptan dinámicamente los objetivos a la volatilidad y la tendencia.

6. Amplia personalización

Todos los parámetros lógicos son totalmente configurables por el usuario: anchos de banda, periodos, confirmaciones, filtros de bloqueo de órdenes, etc.

Admite plazos y tipos de precios personalizados para los cálculos VWAP.

7. 7. Registro robusto y transparencia

Registro granular con alternancia para facilitar la depuración y el seguimiento de las operaciones.

Comentarios claros en cada operación con etiquetado de número mágico.

8. Estándar de codificación profesional

Código limpio y bien estructurado diseñado para ofrecer fiabilidad y velocidad.

Soporta todos los principales símbolos y corredores con total compatibilidad.

Cómo funciona

Cálculo del VWAP:

En cada nueva barra, el EA calcula los valores VWAP diarios y semanales y sus bandas dinámicas (basadas en ATR o en StdDev). Señal de entrada: Detecta si el precio cruza por encima o por debajo del VWAP.

Confirma la señal con un número determinado de barras cerrando en el mismo lado del VWAP (para evitar whipsaw).

Aplica un filtro institucional adicional: bloque de órdenes recientes con cuerpo fuerte y volumen elevado. Colocación de la operación: Si se cumplen todos los criterios, coloca órdenes de compra/venta con tamaño de lote fijo o dinámico.

Las operaciones se gestionan con SL/TP basados en ATR o con valores de puntos manuales.

Respeta los límites de operaciones y señales para evitar la sobreexposición. Supervisión y gestión: Comprueba continuamente las operaciones abiertas y las condiciones de las estrategias diarias y semanales.

Registra todas las señales, órdenes y acciones para una auditoría completa.

Uso recomendado

Pares: Los principales pares de divisas, oro e índices.

Plazos : 5M y superiores recomendados; se adapta a cualquier plazo.

Condiciones del mercado: Más adecuado para mercados tendenciales y volátiles.

Ideal para: Operadores profesionales que buscan una estrategia VWAP sólida y de nivel institucional con una sólida gestión del riesgo.

Entradas y ajustes

Gestión de lotes: Fijo o dinámico (% de riesgo)

Motor VWAP: Diario/Semanal, periodo personalizado y tipo de precio

Bandas VWAP: ATR o StdDev, multiplicador de banda, periodo

Filtros de bloque de órdenes: Lookback, multiplicadores de cuerpo/volumen

SL/TP : multiplicadores ATR o puntos manuales

Confirmación de entrada: Barras requeridas por encima/debajo del VWAP

Límites de operación: Máximo por señal, máximo total de operaciones activas

Registro: Activar/desactivar para obtener información detallada

Synthesia1.0 - Deje que la lógica institucional, la precisión y el volumen dirijan sus operaciones.

Lleve su estrategia al siguiente nivel con este EA avanzado y totalmente automatizado de VWAP y bloqueo de órdenes.



