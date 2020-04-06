Synthesia EA

EA Avanzado de Bloque de Ordenes de Volumen y VWAP

Copyright 2025, Abbas Ahmed

Visión general

VolVoleur 2.1 es un Asesor Experto de nueva generación para MetaTrader 5 que combina la lógica VWAP (Precio Medio Ponderado por Volumen) de nivel institucional con el bloqueo avanzado de órdenes y la confirmación de volumen para ofrecer una ejecución de operaciones altamente selectiva y de seguimiento de tendencias. Diseñado tanto para scalping como para swing trading, este EA reúne un sofisticado filtrado de entrada, adaptabilidad multi-marco de tiempo y gestión dinámica del riesgo para un rendimiento consistente y robusto.

Características principales

1. Motor VWAP dual (diario y semanal)

  • Operaciones basadas en la lógica cruzada del VWAP diario y semanal.

  • Bandas VWAP (basadas en ATR o StdDev) para la adaptación dinámica de soporte/resistencia.

  • Precio de cálculo VWAP personalizable (cierre, apertura, máximo, mínimo, típico, ponderado).

2. Filtrado institucional de bloques de órdenes

  • Confirma las entradas mediante patrones de bloque de órdenes con multiplicadores de cuerpo y volumen.

  • Evita señales de baja calidad comprobando el verdadero impulso institucional antes de colocar operaciones.

3. Entradas Multi-Filtro y Conscientes del Volumen

  • Señala sólo después de la confirmación tanto por la acción del precio como por el volumen de la barra, minimizando las entradas falsas.

  • Requiere un número configurable de barras para cerrar por encima/por debajo del VWAP después de un cruce antes de la entrada.

4. Gestión dinámica de operaciones

  • Soporta tamaños de lote fijos y dinámicos (% de riesgo del saldo).

  • Operaciones máximas configurables por señal y total de operaciones activas para controlar la exposición.

5. Lógica de salida adaptativa

  • SL/TP calculados utilizando multiplicadores ATR o valores de puntos manuales para una gestión precisa del riesgo.

  • Las bandas VWAP adaptan dinámicamente los objetivos a la volatilidad y la tendencia.

6. Amplia personalización

  • Todos los parámetros lógicos son totalmente configurables por el usuario: anchos de banda, periodos, confirmaciones, filtros de bloqueo de órdenes, etc.

  • Admite plazos y tipos de precios personalizados para los cálculos VWAP.

7. 7. Registro robusto y transparencia

  • Registro granular con alternancia para facilitar la depuración y el seguimiento de las operaciones.

  • Comentarios claros en cada operación con etiquetado de número mágico.

8. Estándar de codificación profesional

  • Código limpio y bien estructurado diseñado para ofrecer fiabilidad y velocidad.

  • Soporta todos los principales símbolos y corredores con total compatibilidad.

Cómo funciona

  1. Cálculo del VWAP:
    En cada nueva barra, el EA calcula los valores VWAP diarios y semanales y sus bandas dinámicas (basadas en ATR o en StdDev).

  2. Señal de entrada:

    • Detecta si el precio cruza por encima o por debajo del VWAP.

    • Confirma la señal con un número determinado de barras cerrando en el mismo lado del VWAP (para evitar whipsaw).

    • Aplica un filtro institucional adicional: bloque de órdenes recientes con cuerpo fuerte y volumen elevado.

  3. Colocación de la operación:

    • Si se cumplen todos los criterios, coloca órdenes de compra/venta con tamaño de lote fijo o dinámico.

    • Las operaciones se gestionan con SL/TP basados en ATR o con valores de puntos manuales.

    • Respeta los límites de operaciones y señales para evitar la sobreexposición.

  4. Supervisión y gestión:

    • Comprueba continuamente las operaciones abiertas y las condiciones de las estrategias diarias y semanales.

    • Registra todas las señales, órdenes y acciones para una auditoría completa.

Uso recomendado

  • Pares: Los principales pares de divisas, oro e índices.

  • Plazos: 5M y superiores recomendados; se adapta a cualquier plazo.

  • Condiciones del mercado: Más adecuado para mercados tendenciales y volátiles.

  • Ideal para: Operadores profesionales que buscan una estrategia VWAP sólida y de nivel institucional con una sólida gestión del riesgo.

Entradas y ajustes

  • Gestión de lotes: Fijo o dinámico (% de riesgo)

  • Motor VWAP: Diario/Semanal, periodo personalizado y tipo de precio

  • Bandas VWAP: ATR o StdDev, multiplicador de banda, periodo

  • Filtros de bloque de órdenes: Lookback, multiplicadores de cuerpo/volumen

  • SL/TP: multiplicadores ATR o puntos manuales

  • Confirmación de entrada: Barras requeridas por encima/debajo del VWAP

  • Límites de operación: Máximo por señal, máximo total de operaciones activas

  • Registro: Activar/desactivar para obtener información detallada

Synthesia1.0 - Deje que la lógica institucional, la precisión y el volumen dirijan sus operaciones.
Lleve su estrategia al siguiente nivel con este EA avanzado y totalmente automatizado de VWAP y bloqueo de órdenes.


Otros productos de este autor
VWAP Signal
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Indicadores
Gratis hasta el 1 de enero de 2026 VWAR 2.2 (Volume Weighted Average Roadmap) es un indicador avanzado de MT5 de nivel institucional que le ofrece el análisis VWAP (Volume Weighted Average Price) más potente en múltiples marcos temporales, además de señales de operación filtradas mediante sólidas confirmaciones de tendencia e impulso. Características principales: Líneas VWAP Multi-Tiempo: Traza niveles VWAP diarios, semanales y mensuales para una visión instantánea de la estructura del mercad
FREE
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Asesores Expertos
Gratis por tiempo limitado A partir de enero 2026 precio de retorno a 7777 $. Carbon 2 EA - Asesor Experto de Recuperación Basado en Cuadrícula para MetaTrader 5 Carbon 2 EA es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5 , diseñado para gestionar las operaciones utilizando un enfoque de recuperación de cuadrícula controlada con parámetros definidos por el usuario y un comportamiento transparente. Este producto está dirigido a traders experimentados que entienden las estrategias
FREE
SmartConcept
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Asesores Expertos
SmartConcepts 1.0 EA - Concepto Avanzado de Dinero Inteligente Automatización de Trading Sólo funciona para el oro XAUUSD El EA SmartConcepts 1.0 es un potente Asesor Experto de ingeniería de precisión diseñado para operadores que desean aprovechar todo el potencial de los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC). Este EA aprovecha las estrategias de negociación institucionales para identificar las zonas de primas y descuentos, asegurando que sus operaciones se alinean con los cambios en la estruc
