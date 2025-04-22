Golden Days for MT5

Golden Days MT5

Robot à effet de levier extrêmement risqué, avec un risque de perte de 100 % du capital investi.

Attention : Le risque est maximal. Vous pouvez effectivement détruire votre compte. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce robot. Vous pouvez perdre tout votre argent. Cependant, si vous l'utilisez consciemment, ce pourrait être le meilleur robot que vous ayez jamais utilisé de toute votre vie et vous n'en retrouverez jamais un aussi performant.

À propos du robot Golden Days V1 : C'est mon projet le plus complet et le plus complexe ! Ce robot a deux objectifs principaux :

Étape 1 = Faire évoluer le solde initial vers le solde final

Étape 2 = Dès que vous atteignez l'objectif de l'étape 1, le robot passe en mode conservateur

(Toutes les valeurs sont modifiables dans sa configuration).