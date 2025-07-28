Double RSI Trend EA
- Asesores Expertos
- Hasmukh B Kholia
- Versión: 1.0
🔁 Doble RSI EA - Estrategia inteligente en múltiples marcos de tiempo.
Este Asesor Experto utiliza dos indicadores RSI de diferentes marcos temporales para confirmar las señales de Compra/Venta. Una operación se abre sólo cuando ambos valores de RSI cumplen con el nivel requerido - reduciendo las entradas falsas y mejorando la precisión.
📊 Confirmación de doble RSI (por ejemplo, H1 + M15).
🎯 SL/TP basado en el precio y trailing stop opcional.
🔄 Sólo una operación activa a la vez
🔁 Operaciones inversas habilitadas tras el cambio de señal
🖥️ Panel de estado en el gráfico para RSI1, RSI2 y estado de la operación
Funciona mejor en XAUUSD (Oro), pero también es compatible con todos los principales pares de divisas.
Totalmente backtestable y compatible con MQL5 Market.
⚠️ Sin martingala. No grid. No scalping.
Usar primero en demo. Póngase en contacto con el desarrollador de apoyo o actualizaciones.
