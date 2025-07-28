Double RSI Trend EA

🔁 Doble RSI EA - Estrategia inteligente en múltiples marcos de tiempo.

Este Asesor Experto utiliza dos indicadores RSI de diferentes marcos temporales para confirmar las señales de Compra/Venta. Una operación se abre sólo cuando ambos valores de RSI cumplen con el nivel requerido - reduciendo las entradas falsas y mejorando la precisión.

📊 Confirmación de doble RSI (por ejemplo, H1 + M15).

🎯 SL/TP basado en el precio y trailing stop opcional.

🔄 Sólo una operación activa a la vez

🔁 Operaciones inversas habilitadas tras el cambio de señal

🖥️ Panel de estado en el gráfico para RSI1, RSI2 y estado de la operación

Funciona mejor en XAUUSD (Oro), pero también es compatible con todos los principales pares de divisas.

Totalmente backtestable y compatible con MQL5 Market.

⚠️ Sin martingala. No grid. No scalping.

Usar primero en demo. Póngase en contacto con el desarrollador de apoyo o actualizaciones.



unirse a discord servidor de la comunidad



15 EA totalmente libre para su uso y cada pocos días actualizar el EA qty. también



https://discord.gg/jTdK4kC2na

