Double RSI Trend EA

4.5

🔁 Doble RSI EA - Estrategia inteligente en múltiples marcos de tiempo.

Este Asesor Experto utiliza dos indicadores RSI de diferentes marcos temporales para confirmar las señales de Compra/Venta. Una operación se abre sólo cuando ambos valores de RSI cumplen con el nivel requerido - reduciendo las entradas falsas y mejorando la precisión.

  • 📊 Confirmación de doble RSI (por ejemplo, H1 + M15).

  • 🎯 SL/TP basado en el precio y trailing stop opcional.

  • 🔄 Sólo una operación activa a la vez

  • 🔁 Operaciones inversas habilitadas tras el cambio de señal

  • 🖥️ Panel de estado en el gráfico para RSI1, RSI2 y estado de la operación

Funciona mejor en XAUUSD (Oro), pero también es compatible con todos los principales pares de divisas.
Totalmente backtestable y compatible con MQL5 Market.

⚠️ Sin martingala. No grid. No scalping.
Usar primero en demo. Póngase en contacto con el desarrollador de apoyo o actualizaciones.

unirse a discord servidor de la comunidad

15 EA totalmente libre para su uso y cada pocos días actualizar el EA qty. también

https://discord.gg/jTdK4kC2na

Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.07.28 20:55 
 

Hello! Can I trade BTCUSD? Is there a Set setting file? Or just use the default settings? Looking forward to your reply, thank you!

wallicom
63
wallicom 2025.12.10 06:57 
 

Bonjour, Le robot est très facile à mettre en route et très réactif ! je suis dans les réglages et j'essaie de l'adapter aux situations du marché. Il ne tourne que depuis quelques jours, il me semble que son potentiel est très importants. Félicitations au développeur, Walli

toanle
16
toanle 2025.12.18 09:52 
 

I'm experimenting and it's working great.

Hasmukh B Kholia
2523
Respuesta del desarrollador Hasmukh B Kholia 2025.12.23 17:45
Your review is very important for us.....Appriciated
Arjun Pun
143
Arjun Pun 2025.12.09 16:30 
 

well i have gone though it and got success i think with 1 trade loss only

shreyash5
24
shreyash5 2025.08.01 09:42 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Hasmukh B Kholia
2523
Respuesta del desarrollador Hasmukh B Kholia 2025.08.01 09:46
Your review is very important for us.....Appriciated
Hasmukh B Kholia
2523
Respuesta del desarrollador Hasmukh B Kholia 2025.07.29 01:50
Default setting is for XAUUSD (GOLD) for BTCUSD setting are different, i have upload image please check
vtech2
24
vtech2 2025.07.28 15:59 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Hasmukh B Kholia
2523
Respuesta del desarrollador Hasmukh B Kholia 2025.07.28 16:52
Your review is very important for us.....Appriciated
