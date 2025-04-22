Golden Days for MT5

Golden Days MT5

robot con leva finanziaria, estremamente rischioso, con il rischio di perdere il 100% del capitale investito.

Attenzione: il rischio è massimo. Potresti effettivamente mandare in tilt il tuo account. Fai attenzione quando usi questo robot. Potresti perdere tutti i tuoi soldi. Tuttavia, se cerchi di usarlo consapevolmente, potrebbe essere il miglior robot che tu abbia mai usato in tutta la tua vita e non troverai mai più un robot così bravo.

Informazioni sul robot Golden Days V1: è il mio progetto più completo e complesso di tutti! Fondamentalmente questo robot ha 2 obiettivi:

Fase 1 = Utilizzare la leva finanziaria per raggiungere un saldo iniziale

Fase 2 = Non appena raggiungi l'obiettivo della fase 1, il robot entrerà in modalità conservativa

(tutti i valori possono essere modificati nella sua configurazione).