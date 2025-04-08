Golden Days for MT5

Golden Days MT5

Hebelroboter, extrem riskant, mit dem Risiko, 100 % des investierten Kapitals zu verlieren.

Achtung: Das Risiko ist maximal. Sie können Ihr Konto tatsächlich pleitegehen. Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung dieses Roboters. Sie können Ihr gesamtes Geld verlieren. Wenn Sie ihn jedoch bewusst nutzen, könnte er der beste Roboter sein, den Sie je benutzt haben, und Sie werden nie wieder einen so guten Roboter finden.

Über den Golden Days V1 Roboter: Er ist mein umfassendstes und komplexestes Projekt überhaupt! Dieser Roboter hat im Wesentlichen zwei Ziele:

Schritt 1 = Hebelwirkung vom Anfangsguthaben zum Endguthaben

Schritt 2 = Sobald Sie das Ziel von Schritt 1 erreicht haben, wechselt der Roboter in den konservativen Modus

(Alle Werte können in der Konfiguration bearbeitet werden).