Smart Martingale Trader MT4

Inteligente Martingala Trader MT4

Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left).

EA canal de progreso de comercio: https: //www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader





Características principales:

6 Estrategias de señal incorporadas (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.)

Sistema inteligente de gestión de cestas

Protección Trailing Stop avanzada

Gestión de riesgos personalizable

Compatibilidad con múltiples marcos temporales

Sistema de depuración profesional

NUEVO en v2.4 - Sistema de protección avanzado:

Cross-Basket Hedging: Protección de cobertura automática en niveles de peligro optimizados

Protección de cobertura en niveles de peligro optimizados Sistema de recuperación: Posiciones de recuperación inteligentes durante los retrocesos favorables de los precios

Posiciones de recuperación durante los retrocesos favorables de los precios Gestión total de la cesta: Supervisión combinada de beneficios en todos los tipos de posición

Supervisión de beneficios en todos los tipos de posición Seguimiento profesional de posiciones: Gestión avanzada de posiciones basada en matrices

Gestión de posiciones basada en matrices Control inteligente del riesgo: Convierte la martingala tradicional en negociación controlada de cestas

📊 Visión general de la estrategia:

Este EA combina señales de seguimiento de tendencias conuna revolucionaria protección de cobertura de cestas cruzadas. El Asesor Experto utiliza un análisis técnico avanzado para identificar puntos de entrada de alta probabilidad y, a continuación, emplea un sistema de martingala inteligente conactivación automática de la cobertura en niveles optimizados. Cuando las posiciones de cobertura se activan, elsistema de recuperación abre posiciones estratégicas durante los retrocesos de los precios. A diferencia de los sistemas de martingala tradicionales, este AE incorporauna gestión de beneficios total de la cesta que garantiza salidas rentables incluso en condiciones de mercado difíciles.

⚙️ Ajustes recomendados:

Pares: NZDUSD, EURUSD, EURCHF, CADCHF, AUDNZD

Plazos: M15

Depósito Mínimo: Normal / Cent $10 ,000 mínimo (mercados normales), $30,000 ( mercados de tendencia fuerte como EUR/USD 2014, 2017)

Apalancamiento: 1:500

Parámetros: Parámetros optimizados profesionalmente incluidos

🔧 Especificaciones técnicas:

Plataforma: MetaTrader 4

Tipos de cuenta: Cualquiera (Soporta Netting/Hedging)

Sistema de cobertura: Activación inteligente a niveles óptimos

Sistema de recuperación: Tecnología inteligente de selección de niveles de precios

Gestión de la red: Progresión profesional con escalado de riesgos

Seguimiento de la cesta: Seguimiento avanzado de beneficios combinados

Controles de riesgo: Sistema de protección multicapa

📈 Tipos de estrategia:

MA + RSI Combinado: Confirmación de tendencia con análisis de momentum

Confirmación de con análisis de momentum MACD + RSI: Señales cruzadas con confirmación de impulso

Señales con confirmación de impulso Bandas de Bollinger: Estrategia de ruptura para mercados en tendencia

Estrategia de para mercados en tendencia Moving Average Cross: Detección simple de inversión de tendencia

Detección de inversión de tendencia MACD rápido: negociación de impulso de alta frecuencia

negociación de impulso Sólo RSI: Entradas basadas puramente en el impulso

Adaptabilidad a las condiciones del mercado:

Mercados mixtos: martingala optimizada con confirmación de tendencia

martingala con confirmación de tendencia Mercados de fuerte tendencia: La protección de cobertura evita la exposición excesiva durante tendencias persistentes

La protección de evita la exposición excesiva durante tendencias persistentes Períodos volátiles: el sistema de recuperación aprovecha los retrocesos

el sistema de aprovecha los retrocesos Condiciones difíciles: La gestión total de la cesta garantiza la rentabilidad

La gestión de la cesta garantiza la rentabilidad Histórico probado: Rendimiento demostrado en condiciones de fuerte tendencia (EUR/USD 2014, 2017)

🛡️ Funciones avanzadas de gestión de riesgos:

Cobertura cruzada de la cesta: Protección automática en niveles críticos

Protección en niveles críticos Sistema de recuperación: Generación estratégica de beneficios durante los retrocesos

Generación de beneficios durante los retrocesos Supervisión total de la cesta: Ganancias y pérdidas combinadas en todos los tipos de posición

Ganancias y pérdidas en todos los tipos de posición Sistema inteligente de Take Profit

Protección Trailing Stop avanzada

Filtros de negociación basados en el tiempo

Supervisión del nivel de margen

Sistema profesional de registro de depuración

💡 Primeros pasos:

Descarga e instala el EA en MT4 Pruebe a fondo en la cuenta demo Comience con los ajustes recomendados y un enfoque conservador Supervise el rendimiento y ajuste los parámetros según sea necesario Nunca arriesgues más de lo que puedas permitirte perder

⚠️ Advertencia de riesgo:

Este EA utiliza unaestrategia de martingala avanzada con protección de cobertura inteligente que implica el escalado de posiciones con gestión automática del riesgo. El sistema de cobertura y recuperación de cesta cruzada reduce significativamente los riesgos de la martingala tradicional, pero el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.Capital recomendado: cuentas estándar de 10.000 $ o 100+ centavos (mínimo), estándar de 30.000 $ o 300+ centavos para mercados de tendencia fuerte. Opere sólo con capital de riesgo que pueda permitirse perder. Pruebe siempre a fondo primero en cuentas de demostración.