Gold Machine Universal Forex EA
- Asesores Expertos
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Gold Machine es un Asesor Experto potente y flexible diseñado para trabajar con cualquier par de divisas y cualquier marco temporal. Construido sobre una estrategia personalizada desarrollada y probada por el autor, este EA está optimizado tanto para principiantes como para traders experimentados que buscan una solución automatizada fiable.
Características principales:
-
Compatible con todos los marcos de tiempo (M5 a H4 y superiores)
-
Funciona con cualquier símbolo de divisas, incluyendo el oro (XAUUSD), pares mayores y menores
-
Parámetros de entrada totalmente personalizables para el control de la estrategia
-
Sistema avanzado de gestión de riesgos
-
Diseñado para manejar posiciones flotantes con lógica de salida inteligente
-
Incluye protección contra deslizamiento y diferencial
Configuración recomendada:
-
Capital mínimo inicial: 200
-
Lacuenta Cent es muy recomendable para una mejor asignación del riesgo
-
Elija corredores con spreads bajos para un rendimiento óptimo
-
Deben aplicarse los ajustes adecuados según el par y el plazo seleccionados
Notas importantes:
-
Este no es un scalper plug-and-play. Sigue una estrategia personalizada y probada con una gestión dinámica de las operaciones.
-
Las posiciones flotantes son parte de la lógica; el EA está diseñado para manejarlas inteligentemente.
-
Se recomienda un seguimiento y optimización regulares para obtener los mejores resultados.
Gold Machine ha sido desarrollado con un enfoque en la consistencia a largo plazo y el riesgo controlado. Con la configuración adecuada, puede convertirse en una parte clave de su conjunto de herramientas de negociación.
