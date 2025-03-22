Gold Machine Universal Forex EA

Gold Machine es un Asesor Experto potente y flexible diseñado para trabajar con cualquier par de divisas y cualquier marco temporal. Construido sobre una estrategia personalizada desarrollada y probada por el autor, este EA está optimizado tanto para principiantes como para traders experimentados que buscan una solución automatizada fiable.

Características principales:

  • Compatible con todos los marcos de tiempo (M5 a H4 y superiores)

  • Funciona con cualquier símbolo de divisas, incluyendo el oro (XAUUSD), pares mayores y menores

  • Parámetros de entrada totalmente personalizables para el control de la estrategia

  • Sistema avanzado de gestión de riesgos

  • Diseñado para manejar posiciones flotantes con lógica de salida inteligente

  • Incluye protección contra deslizamiento y diferencial

Configuración recomendada:

  • Capital mínimo inicial: 200

  • Lacuenta Cent es muy recomendable para una mejor asignación del riesgo

  • Elija corredores con spreads bajos para un rendimiento óptimo

  • Deben aplicarse los ajustes adecuados según el par y el plazo seleccionados

Notas importantes:

  • Este no es un scalper plug-and-play. Sigue una estrategia personalizada y probada con una gestión dinámica de las operaciones.

  • Las posiciones flotantes son parte de la lógica; el EA está diseñado para manejarlas inteligentemente.

  • Se recomienda un seguimiento y optimización regulares para obtener los mejores resultados.

Gold Machine ha sido desarrollado con un enfoque en la consistencia a largo plazo y el riesgo controlado. Con la configuración adecuada, puede convertirse en una parte clave de su conjunto de herramientas de negociación.


Filtro:
Md Shied Yusuf
229
Md Shied Yusuf 2025.07.26 19:01 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
8519
Respuesta del desarrollador Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan 2025.07.27 08:47
Welcome sir
Respuesta al comentario