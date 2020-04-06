TreeBert EA

TreeBert EA H4 - Inteligente Swing Trading Automatizado para EURUSD y Más


Desbloquee el poder del trading multi-marco de tiempo con lógica institucional - totalmente automatizado.

El MTF Momentum EA H4 es un robot de trading de alta precisión y baja frecuencia diseñado para swing traders inteligentes que quieren combinar los principios de seguimiento de tendencia con la confirmación de momentum - utilizando análisis profesional multi-timeframe.

Cómo funciona

Este Asesor Experto opera en el marco temporal H4 y utiliza un sistema de decisión de tres niveles:

  1. Detección de Tendencia (Gráfico Diario):

  2. Confirmación de Momentum (Gráfico H1):

  3. Lógica de Entrada Inteligente (Gráfico H4):

Cada operación incluye:

  • Dimensionamiento de la posición basado en el riesgo

  • Stop Loss y Take Profit basados en ATR

  • Relación recompensa-riesgo de 2:1

  • Una operación activa a la vez para un máximo control

Características principales

Lógica multi-marco de tiempo (D1 + H1 + H4)
Estructura limpia de tendencia-momento

Gestión dinámica del riesgo (basada en porcentajes)
Funciona mejor con EURUSD, GBPUSD, XAUUSD y otros pares importantes
Totalmente autónomo - no necesita intervención manual
Optimizado para operadores swing y a tiempo parcial

¿Por qué elegir MTF Momentum EA H4?

Precisión por encima del ruido: El EA evita el ruido del mercado centrándose en H4 y marcos temporales superiores
Lógica institucional: Combina sesgo direccional y confirmación de precios como los profesionales
Operaciones más seguras: Con una baja frecuencia de operaciones y una sólida estructura de riesgo-recompensa
Instalar y olvidarse: Instale, optimice una vez y deje que opere con disciplina.



TreeBert EA - Modos Explicados

TreeBert EA ofrece 3 modos operativos incorporados para adaptarse a su estilo de negociación, tolerancia al riesgo, y los objetivos de la prueba. Cada modo controla cómo de estrictos o flexibles se comportan los filtros de señal.


1. Modo ESTÁNDAR


input Modo_EA = Estándar;

Recomendado para: Operaciones en vivo y estrategias conservadoras


Este modo activa todos los filtros de señal disponibles, proporcionando las entradas más limpias y selectivas.


Filtros incluidos:


Dirección de la tendencia basada en EMA (por ejemplo, D1 EMA 200)


Confirmación del impulso mediante el cruce del MACD


El RSI debe estar dentro de un rango neutro definido


La vela de entrada debe ser alcista (Compra) o bajista (Venta)


Objetivo: Sólo entrar en operaciones cuando todas las condiciones concuerden → menos operaciones, pero de mayor calidad.


2. Modo DEBUG


input EA_Mode Modo = Debug;


Recomendado para: Pruebas de estrategia, análisis visual, seguimiento de errores.


Este modo utiliza los mismos filtros que el Estándar, pero adicionalmente:


Escribe registros detallados en el diario del Probador de Estrategias


Muestra los valores actuales de los indicadores y las decisiones (por ejemplo, RSI, EMA, MACD) en tiempo real


Ayuda a entender por qué se omiten operaciones


Objetivo: Permitirle monitorizar toda la lógica interna de TreeBert, paso a paso.


3. Modo LIGHT


input EA_Mode Modo = Light;

Recomendado para: Pruebas de alta frecuencia, lógica de entrada agresiva


Este modo omite dos filtros para entradas más rápidas y flexibles:


Utiliza sólo EMA (tendencia) + MACD (momentum)


Ignora el filtro RSI


Ignora el filtro de velas alcistas/bajistas


Objetivo: Generar más señales (especialmente para la optimización), útil en mercados de tendencia o para configuraciones más flexibles.


Tabla Resumen





