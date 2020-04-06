Goldmarie EA

es un Asesor Experto de scalping automatizado diseñado para operar con XAU/USD (Oro) en el marco temporal M15. Utiliza una combinación de RSI, bandas de Bollinger, y el tamaño de lote dinámico para identificar configuraciones de comercio de alta probabilidad. El EA también cuenta con un sistema avanzado de gestión de riesgos, la prevención de sobre-negociación y los problemas de margen.

El precio de Goldmarie EA se incrementará cada 10 ventas. Precio final U$D 999

Esta guía explica las características de Goldmarie EA, incluyendo el panel de control incorporado y cómo configurar el EA.

Estrategia de negociación basada en el análisis técnico

Utiliza el RSI (Índice de Fuerza Relativa) para detectar condiciones de sobrecompra (>70) y sobreventa (<30).

Utiliza las Bandas de Bollinger (20, desviación 2.0) para la detección de rupturas de precios.

El tamaño dinámico de los lotes ajusta el volumen de las operaciones en función del saldo de la cuenta y del porcentaje de riesgo.

Avanzado

El panel de control en pantalla proporcionará información en tiempo real sobre las condiciones de negociación y las operaciones activas. Estas son las funciones previstas:

Información clave mostrada en el cuadro de mandos

Valor actual del RSI - Muestra la última lectura del RSI, indicando si el mercado está sobrecomprado (>70) o sobrevendido (<30)

Posición de la Banda de Bollinger - Indica si el precio está cerca de la Banda de Bollinger superior o inferior, ayudando a confirmar las señales de operación

Número de Operaciones Activas - Muestra el número de operaciones actualmente abiertas

Saldo Actual de la Cuenta y Margen Libre - Muestra el margen disponible para evitar un apalancamiento excesivo. Margen Libre - Muestra el margen disponible para evitar un apalancamiento excesivo

Tamaño del Lote Utilizado en la Próxima Operación - Muestra el tamaño del lote ajustado dinámicamente en función de la configuración de la gestión de riesgos

Estado de Ejecución de la Operación - Proporciona información sobre si una operación se ha abierto con éxito o ha fallado (Códigos de Error)

Resumen de Pérdidas y Ganancias de Operaciones - Muestra las pérdidas/ganancias totales de las operaciones abiertas en tiempo real.

Gestión avanzada del riesgo

Cálculo automático de Stop-Loss y Take-Profit basado en valores de pips predefinidos

El tamaño dinámico del lote garantiza que las operaciones se ajusten al margen disponible

Sin Martingala ni Estrategia de Cuadrícula (gestión segura y controlada del riesgo)

La limitación de operaciones máximas evita el exceso de operaciones

Ejecución y gestión inteligente de las operaciones

Ejecución de órdenes con control de deslizamiento

Supervisión de operaciones y cierre automático cuando se alcanza el objetivo de beneficios

Mecanismo de protección de márgenes que impide abrir operaciones cuando el saldo de la cuenta es demasiado bajo

Interfaz y panel de control fáciles de usar (actualización prevista)

Cuadro de mandos en el que se muestran los principales parámetros de negociación (tamaño del lote, operaciones abiertas, ganancias/pérdidas, etc.)

Lecturas en tiempo real del RSI y la banda de Bollinger

Estado de ejecución de operaciones y alertas





Instalación Abra MetaTrader 4

Haga clic en "Archivo" → "Abrir carpeta de datos"

Navegue a MQL4 → Expertos

Copie y pegue Goldmarie.mq4 en la carpeta de Expertos

Reinicie MetaTrader 4

Adjunte Goldmarie EA a un gráfico XAU/USD (Oro) M15 Configuración y ajustes Ajustes recomendados: Timeframe: M15

Porcentaje de riesgo: 2.0%.

Operaciones máximas: 3

Stop-Loss & Take-Profit: 50/100 Pips (Ajustable) Explicación de los parámetros de entrada: Parámetro Descripción Lotes Tamaño de lote fijo para las operaciones (si el tamaño de lote dinámico está desactivado) Porcentaje de riesgo Porcentaje del saldo de la cuenta utilizado por operación MaxTrades Número máximo de operaciones abiertas permitidas a la vez Deslizamiento Deslizamiento permitido para la ejecución de operaciones StopLossPips Valor de stop-loss en pips TakeProfitPips Valor de Take-profit en pips Periodo_RSI Periodo de cálculo del indicador RSI RSI_Sobrecompra Nivel de sobrecompra del RSI (por defecto: 70) RSI_Oversold Nivel de sobreventa del RSI (por defecto: 30) Periodo_Bollinger Periodo de cálculo de las Bandas de Bollinger Desviación_Bollinger Desviación de las bandas de Bollinger















P1: ¿Por qué mi EA no abre operaciones?

Asegúrese de que "AutoTrading" está activado en MetaTrader 4

Compruebe si MaxTrades está limitando las nuevas operaciones

Compruebe que se cumplen las condiciones del RSI y las Bandas de Bollinger

P2: ¿Qué pasa si obtengo el error 134 (No hay suficiente dinero)?

Reduzca el tamaño del lote o el porcentaje de riesgo en la configuración

Asegúrese de que su broker permite Gold trading con el tamaño de su cuenta.

P3: ¿Puedo utilizar Goldmarie EA en otros pares?

El EA está optimizado para XAU/USD (Oro). Si lo desea para los pares de divisas, se requieren ajustes.









Goldmarie EA es un potente pero fácil de usar Asesor Experto para scalping Oro en gráficos M15. Con una fuerte estrategia de análisis técnico, tamaño de lote dinámico, y una sólida gestión de riesgos, ayuda a los operadores a ejecutar operaciones rentables minimizando el riesgo.



