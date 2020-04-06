GoldAlgo Breaker MT4

GoldAlgo Breaker EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos.





Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el metal Oro.













"GoldAlgo Breaker" [$ 175 > Próximo precio > $ 199]

Señal Mql5: https://www.mql5.com/en/signals/2321553 Señal Myfxbook: Visite el canal de Telegram Señal MT5 : Inicio de sesión : 15189680

Contraseña Inversor : GoldAlgo_Breaker@2

GoldAlgo_Breaker@2 Servidor : Alpari-MT5



Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Nota: Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje. Beneficios : No es un Grid o Martingale

Soporta SL y TP

Volumen fijo

Preparado para Prop Firm

Temporizador para trailing stop (para prop firm)

1 a 2 operaciones por día (Por supuesto, habrá días en los que no habrá ninguna operación)



Cómo hacer Back test :

Ejecute el back test y active XAUUSD o GOLD metal

Ajuste el marco de tiempo a 1H

Hay ajustes por defecto, sólo tiene que establecer el saldo de la cuenta a $ 500 : (Saldo = $ 250) + 0.01

Establezca los Datos y el Modelado a 1Minuto OHLC O Cada Tick Basado en Ticks Reales





Puede utilizar este EA para superar el reto : https://www.mql5.com/en/market/product/119633









Especificaciones : Par XAUUSD, ORO Marco de tiempo Cualquiera (H1)

Depósito $ 250 (USD) : (Saldo = $250) + 0.01 Configuración Por defecto Dígitos 2 - 3 Apalancamiento > 1:100 Tipo de cuenta Cualquiera - Cobertura - Diferencial bajo - ECN VPS 24 / 7









Risk Disclosure - Disclaimer : Al igual que otros EAs tendrá operaciones perdedoras - o períodos de pérdidas - si usted no puede tolerarlas entonces este EA no es para usted. Todas las medidas de minimización de riesgos se han tomado y nadie puede prometer un beneficio garantizado. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.





Advertencias :

La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.

Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.



