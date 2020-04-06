GoldAlgo Breaker MT4
- Asesores Expertos
- Rahman Pavaleh
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
"GoldAlgo Breaker" [$ 175 > Próximo precio > $ 199]
Señal Mql5: https://www.mql5.com/en/signals/2321553
Señal Myfxbook: Visite el canal de Telegram
Señal MT5 :
- Inicio de sesión : 15189680
- Contraseña Inversor : GoldAlgo_Breaker@2
- Servidor : Alpari-MT5
Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp
Nota: Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje.
Beneficios :
- No es unGrid o Martingale
- SoportaSL y TP
- Volumenfijo
- Preparado para Prop Firm
- Temporizador para trailing stop (para prop firm)
- 1 a 2 operaciones por día (Por supuesto, habrá días en los que no habrá ninguna operación)
- Ejecute el back test y active XAUUSD o GOLD metal
- Ajuste el marco de tiempo a 1H
- Hay ajustes por defecto, sólo tiene que establecer el saldo de la cuenta a $ 500 : (Saldo = $ 250) + 0.01
- Establezca los Datos y el Modelado a 1Minuto OHLC O Cada Tick Basado en Ticks Reales
Especificaciones :
|Par
|XAUUSD, ORO
|Marco de tiempo
|Cualquiera (H1)
|Depósito
|$ 250 (USD) : (Saldo = $250) + 0.01
|Configuración
|Por defecto
|Dígitos
|2 - 3
|Apalancamiento
|> 1:100
|Tipo de cuenta
|Cualquiera - Cobertura - Diferencial bajo - ECN
|VPS
|24 / 7
Risk Disclosure - Disclaimer :
Al igual que otros EAs tendrá operaciones perdedoras - o períodos de pérdidas - si usted no puede tolerarlas entonces este EA no es para usted.
Todas las medidas de minimización de riesgos se han tomado y nadie puede prometer un beneficio garantizado.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Advertencias :
- La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.
- Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.