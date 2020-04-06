DowAlgo Breaker MT4

DowAlgo Breaker EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos.

Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el índice US30.

"DowAlgo Breaker" [$ 150 > Próximo precio > $ 175]


Señal Mql5: https://www.mql5.com/en/signals/2327780

Señal Myfxbook: Visite el canal de Telegram

Señal MT5 :

  • Login: 228005816
  • Contraseña Inversor : DowAlgo_Breaker@3
  • Servidor : Alpari-MT5

Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Nota: Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje.

Ventajas :

  • No es unGrid o Martingale
  • SoportaSL y TP
  • Volumen Fijo y Auto
  • Preparado para Prop Firm
  • Temporizador para trailing stop (para prop firm)

Cómo hacer Back test :
  • Ejecute la prueba retrospectiva y active US30
  • Ajuste el marco de tiempo a 1H
  • Hay configuraciones por defecto, solo establezca el balance de la cuenta a $500 : (Balance = $250) + 0.01
  • Configure los Datos y el Modelo a 1Minute OHLC O Every Tick Based On Real Ticks
  • Si no se crea ninguna posición, active Order Type Run en los ajustes.


Puede utilizar este EA para superar el reto : https://www.mql5.com/en/market/product/119633



Especificaciones :

Par US30
Marco de tiempo Cualquiera (H1)
Depósito $ 250 (USD) : (Saldo = $250) + 0.01
Configuración Por defecto
Dígitos 1 - 2
Apalancamiento > 1:100
Tipo de cuenta Cualquiera - Cobertura - Diferencial bajo - ECN
VPS 24 / 7


Risk Disclosure - Disclaimer :

Al igual que otros EAs tendrá operaciones perdedoras - o períodos de pérdidas - si usted no puede tolerarlas entonces este EA no es para usted.

Todas las medidas de minimización de riesgos se han tomado y nadie puede prometer un beneficio garantizado.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.


Advertencias :

  • La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.
  • Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.


