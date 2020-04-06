DowAlgo Breaker MT4
- Asesores Expertos
- Rahman Pavaleh
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
"DowAlgo Breaker" [$ 150 > Próximo precio > $ 175]
Señal Mql5: https://www.mql5.com/en/signals/2327780
Señal Myfxbook: Visite el canal de Telegram
Señal MT5 :
- Login: 228005816
- Contraseña Inversor : DowAlgo_Breaker@3
- Servidor : Alpari-MT5
Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp
Nota: Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje.
Ventajas :
- No es unGrid o Martingale
- SoportaSL y TP
- Volumen Fijo y Auto
- Preparado para Prop Firm
- Temporizador para trailing stop (para prop firm)
- Ejecute la prueba retrospectiva y active US30
- Ajuste el marco de tiempo a 1H
- Hay configuraciones por defecto, solo establezca el balance de la cuenta a $500 : (Balance = $250) + 0.01
- Configure los Datos y el Modelo a 1Minute OHLC O Every Tick Based On Real Ticks
- Si no se crea ninguna posición, active Order Type Run en los ajustes.
Puede utilizar este EA para superar el reto : https://www.mql5.com/en/market/product/119633
Especificaciones :
|Par
|US30
|Marco de tiempo
|Cualquiera (H1)
|Depósito
|$ 250 (USD) : (Saldo = $250) + 0.01
|Configuración
|Por defecto
|Dígitos
|1 - 2
|Apalancamiento
|> 1:100
|Tipo de cuenta
|Cualquiera - Cobertura - Diferencial bajo - ECN
|VPS
|24 / 7
Risk Disclosure - Disclaimer :
Al igual que otros EAs tendrá operaciones perdedoras - o períodos de pérdidas - si usted no puede tolerarlas entonces este EA no es para usted.
Todas las medidas de minimización de riesgos se han tomado y nadie puede prometer un beneficio garantizado.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Advertencias :
- La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.
- Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.