VR Lollipop es una estrategia comercial automatizada única para operar dentro de la tendencia actual del mercado. La singularidad de este robot radica en el uso de un algoritmo complejo que permite aumentar gradualmente las posiciones de acuerdo con la dirección de la tendencia del mercado. En este caso, todas las posiciones abiertas se transfieren automáticamente al modo seguro gracias a la función de equilibrio. Una posición se considera segura cuando el nivel de stop loss se mueve al área de equilibrio. Estas complejas operaciones se llevan a cabo utilizando la potente funcionalidad del terminal MetaTrader.

Archivos de configuración, versiones de demostración del producto, instrucciones y bonificaciones disponibles [blog]
Versión para [MetaTrader 5]

Tecnologías únicas en el trabajo VR Lollipop

Una de las características clave del robot es el uso de arrastre flotante. A diferencia del seguimiento tradicional con un tamaño fijo, este método se basa en el cambio porcentual del precio. El tamaño del stop loss se calcula como porcentaje y no en puntos, lo que evita que las posiciones se cierren prematuramente durante correcciones menores del mercado. Por lo tanto, las posiciones acumuladas permanecen abiertas hasta que cambie la tendencia principal.

Negociar en ciclos

Otra tecnología importante es el principio del comercio cíclico. Un ciclo se refiere al período durante el cual el robot abre nuevas posiciones y las mantiene hasta alcanzar un estado de equilibrio. Un nuevo ciclo comienza solo cuando todas las posiciones actuales se cierran con ganancias o se transfieren al modo seguro.

Trabajar con posiciones emparejadas

El robot VR Lollipop siempre utiliza una estrategia comercial emparejada. Cada nueva serie de operaciones comienza con la apertura de dos posiciones opuestas. Luego, basándose en un análisis de las tendencias actuales, el robot cierra una posición dirigida contra el movimiento principal del mercado, dejando abierta una operación rentable.

Para evaluar la efectividad de VR Lollipop, se recomienda instalar una versión de demostración en una cuenta de demostración y observar las acciones del robot durante varias sesiones comerciales.

Personalizaciones y adaptación a los mercados.

VR Lollipop tiene configuraciones flexibles, lo que le permite adaptarlo a varios instrumentos financieros. Para comprender mejor cómo funciona el sistema, hay disponibles capturas de pantalla y demostraciones en video. Sin embargo, la forma más eficaz de probar algoritmos es probar el robot en cuentas de formación.

La configuración predeterminada es para un corredor de 5 dígitos y está marcada con el símbolo (*)

< = Trading settings = >
  • * Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - El diferencial máximo permitido; si el diferencial es mayor que el especificado por el comerciante, el robot comercial dejará de operar hasta que el diferencial disminuya por debajo del especificado. Para desactivar la configuración, establezca el valor en 0. Esta configuración se utiliza mejor si se comprende el resultado de su funcionamiento.
< = Lot calculation settings = >
  • Lot calculation type - Tipo de cálculo de lote
    • Fixed lot (Example: 0.01) - Lote estándar fijo. Ejemplo: 0,01
    • Percentage lot (Example: 8) - lote de interés, lote calculado como porcentaje del saldo de la cuenta comercial.
    • Balance for minimum lot (Example: 300) - El lote se calcula como un múltiplo del importe. Fórmula: Depósito / Balance for minimum lot * Lote mínimo disponible. De este modo, el comerciante puede calcular el lote en múltiplos de la cantidad deseada. Ejemplo: 300
  • Initial lots - El lote inicial para negociar una estrategia comercial no puede ser inferior al lote mínimo aceptable permitido por el corredor. Si el lote se especifica incorrectamente, el robot comercial emitirá una advertencia. Se recomienda fijar un poco más del mínimo permitido. Por ejemplo, 0,02 o 0,03. Cuanto mayor sea este valor, más volúmenes de posiciones se acumularán en la dirección de la tendencia actual.
  • Lot multiplier (0 - Disable) - multiplicador de lote, utilizado para aumentar el volumen de posiciones para operar contra la tendencia. El valor mínimo aceptable es 1,1. Valor recomendado 2. Valores agresivos y riesgosos mayores a 2x.
  • Lot reduction - disminuyendo el lote de posiciones en la dirección de la tendencia. Si el parámetro Lote inicial es mayor que el lote mínimo permitido por el corredor, para posiciones posteriores el lote se reducirá en el valor especificado en esta configuración.
  • Minimum lot for trend trading - lote mínimo para operar, la configuración le permite establecer el lote mínimo que se obtendrá después de reducir el lote en la configuración Initial lots. En la dirección de la tendencia, el robot comercial calcula un nuevo lote mediante la fórmula Initial lots - Lot reduction = Un nuevo lote para abrir una posición. Si el nuevo lote es menor que Minimum lot for trend trading, entonces el robot comercial tomará el lote especificado por el usuario en esta configuración. Se recomienda colocar el lote mínimo permitido.
< = Profit settings = >
  • Distance calculation method - tipo de cálculo de distancia.
    • Distance in points - La distancia se calcula en puntos.
    • Distance in percentage - La distancia se calcula como porcentaje de la última posición abierta por tipo. Por ejemplo: si una posición se abrió al precio de 1,23567 y en la configuración se especifica 0,5, el próximo precio de apertura será 1,24073. El cambio de precio se calcula como un porcentaje.
    • Distance = Bollinger Bands difference - la distancia se calcula como la diferencia entre las barras indicadoras Bolinger Bands.
    • Distance * number of positions - la distancia se calcula como el número de puntos especificados en la configuración Distance value, multiplicado por el número de posiciones inversas por tipo. Por ejemplo: 6 posiciones de venta y 1 posición de compra están abiertas, la distancia para abrir el siguiente par de posiciones será igual a Distance value * 6.
    • Distance = average bar size - La distancia se calcula como el valor promedio entre High - Low dado en Distance value número de barras.
  • * Distance value - valor para la configuración - Tipo de cálculo de distancia.
  • * Profit to the Plus (Points) - sumando ganancias al cerrar una serie de posiciones contra la tendencia. El algoritmo del robot comercial calcula el precio medio de todas las posiciones potencialmente riesgosas. El resultado del cálculo del precio medio será 0 beneficio. Para excluir 0, en esta configuración debe especificar la cantidad deseada de ganancia en puntos.
  • * Breakeven (Points) - punto de equilibrio, el número de puntos sin pérdida para una posición en la dirección de la tendencia. Las posiciones que alcanzan el punto de equilibrio se consideran libres de riesgo. Sólo después de que la posición se haya modificado a una libre de riesgo, se abre el siguiente par de posiciones.
  • New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - nueva barra, una configuración que limita la apertura frecuente de grupos de posiciones en un período. Si la configuración está habilitada, se abrirá un nuevo par de posiciones comerciales solo cuando ocurra un nuevo período de negociación especificado en la configuración. Se recomienda configurarlo durante al menos una hora, pero en algunos casos puedes configurarlo por menos.
< = Trailing stop settings = >
  • Trailing stop type - tipo de stop dinámico
    • Manual - manual, en este modo, mover los niveles de stop loss depende únicamente del propio operador. El robot comercial transfiere posiciones sólo a una posición libre de pérdidas. A continuación, el propio operador mueve el stop loss.
    • Dynamic - Trailing Stop dinámico, depende de la configuración. Potential trend size, el operador indica el tamaño máximo de tendencia deseado, un algoritmo comercial que utiliza una fórmula porcentual compleja y mueve suavemente los niveles de stop loss en la dirección de la tendencia. Cuanto mayor sea la tendencia y más cerca esté el precio del tamaño de tendencia especificado por el operador, más agresivo funcionará el trailing stop.
  • * Potential trend size (points) (0 – disable) - Tamaño potencial de la tendencia en puntos. Se recomienda que antes de especificar el valor, mida las últimas 3-4 grandes tendencias en el gráfico horario del instrumento financiero e indique el valor promedio en puntos. En la mayoría de los casos, el valor fluctúa en el mercado Forex entre 5000 y 10000 puntos.
  • Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - trailing stop máximo, indica el porcentaje de Potential trend size, al cual el robot comercial puede mover los niveles de stop loss. El valor máximo permitido es 95%. Esta configuración, si la tendencia resulta ser mayor de lo que el operador esperaba y calculaba, le permite mover los niveles de stop loss más suavemente y no cerrar posiciones al final de la tendencia.
  • Trailing % Stop Revers trend - trailing stop para una reversión del precio; en situaciones en las que el precio se invierte y se mueve en la dirección de cerrar posiciones rentables con un stop loss, el robot comercial mueve el stop loss de forma más agresiva en la dirección del precio.
  • * Trailing Stop Global (Point) - trailing stop global, este tipo de trailing stop funciona según el algoritmo clásico de trailing stop. La configuración le permite agrupar stop loss de posiciones libres de riesgo y moverlas como grupo. Este tipo de trailing stop tiene la máxima prioridad. Se recomienda indicarlo aproximadamente según la fórmula Potential trend size / 10.
< = MM Settings = >
  • Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - cerrar todas las posiciones al obtener ganancias o pérdidas. Esta configuración le permite cerrar todas las posiciones abiertas por el robot comercial cuando se alcanza una ganancia o pérdida específica. Para cerrar con ganancia, debe indicar el valor de la ganancia deseada Ejemplo: 50. Para arreglar pérdidas Ejemplo: -50.
  • Expert actions after closing all positions - acciones de un robot comercial después de cerrar todas las posiciones con fines de lucro o pérdida.
    • Full stop trading and Close all positions - una parada completa sin reanudación del comercio.
    • Continue trading and Close all positions - Después de cerrar todas las posiciones, continúe operando.
< = Notification settings = >
  • Push for smartphone - notificación en el teléfono inteligente en la terminal MetaTrader.
  • Push for terminal - notificación en el propio terminal MetaTrader (Alert)
  • Push for E-Mail - notificación por correo electrónico.
  • Push for Telegram channel - Notificación en el canal de Telegram.
  • Channel name - Nombre del canal para publicar mensajes.
  • Telegram bot token - Clave secreta del bot de Telegram.
  • Dashboard size - Tamaño del panel de información con datos de estrategia comercial. El panel de información no se muestra en el probador de estrategias y optimización.
< = Other settings = >
  • Magic Number - un número único para controlar las posiciones abiertas por un robot comercial. Cada posición está marcada con un número específico. Gracias a este método, un robot comercial puede distinguir sus posiciones de las posiciones abiertas por otro robot comercial o por un comerciante manualmente. Si especifica un valor de 0, el robot comercial abrirá posiciones con el número 0 y simultáneamente controlará manualmente las posiciones abiertas por el comerciante. Si configura -1, el robot comercial tomará el control de absolutamente todas las posiciones comerciales, tanto las que el comerciante abrió con sus manos como las que abrió el propio robot comercial y las que abrieron otros robots comerciales. Es importante tener en cuenta que con un valor de -1, puede ocurrir un conflicto entre robots comerciales, por lo que debe tener una buena comprensión de lo que sucederá en la cuenta comercial. Se recomienda especificar un valor mayor que 0.
  • * Slippage (Points) - La configuración de deslizamiento permite que el servidor del corredor acepte órdenes comerciales en el rango del precio solicitado.
  • Commentary on positions - comentario sobre las posiciones del robot comercial. El comerciante puede configurar "Máscaras" para mostrar comentarios.
Comentarios 16
Javier Herrera
348
Javier Herrera 2025.11.08 04:55 
 

Excelente robot, consistente y seguro. Además buenísima atención.

Raakesh Dheer
302
Raakesh Dheer 2024.08.25 05:42 
 

I have been using it for more than a year. I recommend to use the settings given by Vladimir. Use adequate equity. Not less than $1000 per pair or use cent account. Excellent EA at this low price.

Aldis Vanags
112
Aldis Vanags 2023.06.17 07:34 
 

Спасибо автору за продукт и хорошую техническую поддержку, очень общителый автор. Желаю дальнейшего развития, продолжаю торговлю данным советником, все хорошо.

