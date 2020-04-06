King ElChart HFT Scalper EA MT4
- Asesores Expertos
- Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
- Versión: 2.26
- Activaciones: 5
KingElChart - HFT Scalper EA | Comercio profesional de oro
KingElChart - HFT Scalper EA es un Asesor Experto de alto rendimiento,
de alto rendimiento y alta frecuencia
diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD).
El Asesor Experto está disponible para
MetaTrader 4 y MetaTrader 5
con una versión separada y optimizada para cada plataforma.
Por qué elegir este Asesor Experto:
- Optimizado para la volatilidad del mercado del oro
- Lógica de scalping de alta frecuencia con ejecución rápida
- Entradas precisas con mínimo retroceso
- Gestión inteligente y controlada del riesgo
- Rendimiento estable en cuentas pequeñas
- Rendimiento escalable para grandes capitales
- Compatible con diferentes brokers y condiciones de negociación
Resumen de rendimiento:
- Probado en MetaTrader 5 (última versión)
- Calidad de datos 100% tick
- Periodo de prueba reciente y corto
- Fuerte factor de beneficios con reducción controlada
Características principales:
- Tamaño de lote ajustable
- Stop Loss virtual y real
- Toma de beneficios virtual
- Opción de inversión de dirección
- Sistema de equilibrio
- Sistema de trailing stop
- Número mágico para ejecutar varias instancias de forma segura
- Sistema de objetivo diario:
- Dejar de operar después de alcanzar un beneficio diario definido
- Dejar de operar después de alcanzar una pérdida diaria definida
Este sistema ayuda a proteger la cuenta y a imponer disciplina.
Soporte y comunicación:
Después de comprar el Asesor Experto,
toda la comunicación y el apoyo
se proporcionan exclusivamente a través de los mensajes del sitio web MQL5.
Los compradores recibirán:
- Guía de instalación y configuración
- Recomendaciones de parámetros óptimos
- Respuestas a todas las preguntas y consultas
- Soporte continuo a través de los mensajes de MQL5
Este Asesor Experto no es sólo una herramienta de trading
sino una solución de trading completa y profesional
respaldada por experiencia real y soporte continuo.
KingElChart - EA Escalador HFT
Opere con confianza y disciplina.