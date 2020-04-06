King ElChart HFT Scalper EA MT4

KingElChart - HFT Scalper EA | Comercio profesional de oro





KingElChart - HFT Scalper EA es un Asesor Experto de alto rendimiento,

de alto rendimiento y alta frecuencia

diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD).





El Asesor Experto está disponible para

MetaTrader 4 y MetaTrader 5

con una versión separada y optimizada para cada plataforma.





Por qué elegir este Asesor Experto:

- Optimizado para la volatilidad del mercado del oro

- Lógica de scalping de alta frecuencia con ejecución rápida

- Entradas precisas con mínimo retroceso

- Gestión inteligente y controlada del riesgo

- Rendimiento estable en cuentas pequeñas

- Rendimiento escalable para grandes capitales

- Compatible con diferentes brokers y condiciones de negociación





Resumen de rendimiento:

- Probado en MetaTrader 5 (última versión)

- Calidad de datos 100% tick

- Periodo de prueba reciente y corto

- Fuerte factor de beneficios con reducción controlada





Características principales:

- Tamaño de lote ajustable

- Stop Loss virtual y real

- Toma de beneficios virtual

- Opción de inversión de dirección

- Sistema de equilibrio

- Sistema de trailing stop

- Número mágico para ejecutar varias instancias de forma segura

- Sistema de objetivo diario:

- Dejar de operar después de alcanzar un beneficio diario definido

- Dejar de operar después de alcanzar una pérdida diaria definida

Este sistema ayuda a proteger la cuenta y a imponer disciplina.





Soporte y comunicación:

Después de comprar el Asesor Experto,

toda la comunicación y el apoyo

se proporcionan exclusivamente a través de los mensajes del sitio web MQL5.





Los compradores recibirán:

- Guía de instalación y configuración

- Recomendaciones de parámetros óptimos

- Respuestas a todas las preguntas y consultas

- Soporte continuo a través de los mensajes de MQL5





Este Asesor Experto no es sólo una herramienta de trading

sino una solución de trading completa y profesional

respaldada por experiencia real y soporte continuo.





KingElChart - EA Escalador HFT

Opere con confianza y disciplina.