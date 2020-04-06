KT Gold Drift EA MT4

Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí

Este EA se ofrece a un precio inicial de lanzamiento. El precio aumentará gradualmente con cada cierto número de ventas y nunca será reducido. Los compradores tempranos obtienen el mejor precio disponible.

¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Drift EA?

Paciencia. Disciplina. Tiempo.

KT Gold Drift EA se basa en un enfoque de trading real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo.

Este EA está diseñado para operarse durante largos períodos de tiempo. Se recomienda mantenerlo activo al menos un año para experimentar su verdadero potencial. Al igual que en el trading profesional, pueden existir semanas o incluso meses con pérdidas. Esto es normal. Lo importante es el rendimiento acumulado en el largo plazo.

Muchos sistemas de tipo grid o martingala muestran ganancias rápidas al principio, pero casi siempre terminan en la pérdida total de la cuenta. Este EA ha sido desarrollado para evitar ese riesgo y centrarse en un crecimiento estable y controlado.

Introducción

KT Gold Drift EA es un sistema de trading profesional, listo para usar, diseñado específicamente para el mercado del Oro (XAUUSD) en el marco temporal H4. Ha sido desarrollado utilizando datos históricos de Dukascopy con una calidad de modelado del 100% y ha pasado por extensas pruebas de robustez y estrés en múltiples condiciones de mercado.

Los datos históricos se dividen en diferentes regímenes de mercado, y cada idea de trading se prueba repetidamente en estos entornos mediante servidores de alto rendimiento. Solo se seleccionan configuraciones de entrada que demuestran consistencia en todas las condiciones. Este proceso garantiza que la estrategia esté orientada a la estabilidad, la adaptabilidad y el rendimiento a largo plazo, y no al sobreajuste.

Las entradas se activan cuando el impulso y la estructura del precio coinciden, utilizando relaciones del RSI, posicionamiento de regresión lineal y señales de contracción o expansión de la volatilidad para confirmar la dirección. Las salidas se gestionan mediante cambios en la volatilidad, el comportamiento del impulso y condiciones basadas en el tiempo, permitiendo cerrar operaciones cuando la fuerza del mercado disminuye en lugar de depender de objetivos fijos.

Una vez seleccionada una configuración de entrada robusta, el EA divide la operación en múltiples posiciones y las gestiona dinámicamente para manejar las salidas de una forma que favorece la estabilidad a largo plazo.

Configuraciones

  • Símbolo: Oro (XAUUSD)
  • Marco temporal: 4 horas
  • Depósito mínimo: $1200
  • Depósito recomendado: $2400 (margen de seguridad adicional en mercados altamente volátiles)
  • Ajustes de entrada: Predeterminados (no se requieren archivos set especiales)
  • Broker: Cualquiera (no se requieren condiciones especiales)
  • Apto para Prop Firms: Sí (trading swing)

Utilice Lot Size Finder para encontrar el tamaño de lote correcto para este EA según el balance de su cuenta y su tolerancia máxima al drawdown.

Este EA se actualiza anualmente para mantenerse alineado con las condiciones y regímenes cambiantes del mercado. Cuando se publique una nueva actualización, recibirá una notificación en sus mensajes de MQL5. Aplique las actualizaciones únicamente durante el fin de semana y solo después de que todas las operaciones de la versión anterior se hayan cerrado completamente.

Los resultados de backtest no reflejan completamente el potencial de este EA. Los algoritmos están diseñados para rendir y adaptarse en condiciones reales de mercado con el paso del tiempo, especialmente durante el año posterior a la última actualización. La paciencia es esencial. Permita al menos un año de trading en vivo para que la estrategia demuestre su verdadera fortaleza.

Características

  • No utiliza técnicas de alto riesgo como grid, martingala, cobertura o estrategias de promediado.
  • Las operaciones están protegidas mediante stop-loss y take-profit ocultos integrados para reducir la exposición a la intervención del broker o la caza de stops.
  • No se requieren archivos set especiales ni configuraciones personalizadas. Los valores predeterminados están optimizados para las condiciones actuales del mercado.
  • Todas las operaciones se cierran antes del final del trading del viernes para eliminar el riesgo de gaps de fin de semana o movimientos bruscos de precio.
  • Entradas simples y fáciles de usar y comprender.

El EA evita tácticas de alto riesgo como el trading en grid, la cobertura o los métodos de martingala. En su lugar, sigue un enfoque disciplinado y transparente que acepta tanto operaciones ganadoras como perdedoras como una parte natural del trading. El éxito a largo plazo proviene de mantener una ganancia promedio superior a la pérdida promedio, permitiendo que la estrategia crezca de forma constante con el tiempo.


Descargo de responsabilidad sobre riesgos: Toda forma de trading implica riesgo, y las pérdidas forman parte del trading real. El rendimiento pasado, incluidos los backtests, no garantiza resultados futuros. Los Expert Advisors siguen una lógica predefinida y no pueden adaptarse a todas las situaciones del mercado. Las condiciones del mercado, la volatilidad y los factores del broker pueden afectar el rendimiento. Opere siempre con un riesgo adecuado y expectativas realistas.

