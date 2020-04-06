KT Gold Drift EA MT4

Paciencia. Disciplina. Tiempo.

KT Gold Drift EA se basa en un enfoque de trading real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo.

Este EA está diseñado para operarse durante largos períodos de tiempo. Se recomienda mantenerlo activo al menos un año para experimentar su verdadero potencial. Al igual que en el trading profesional, pueden existir semanas o incluso meses con pérdidas. Esto es normal. Lo importante es el rendimiento acumulado en el largo plazo.

Muchos sistemas de tipo grid o martingala muestran ganancias rápidas al principio, pero casi siempre terminan en la pérdida total de la cuenta. Este EA ha sido desarrollado para evitar ese riesgo y centrarse en un crecimiento estable y controlado.

Introducción