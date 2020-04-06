Bollinger Bands and ATR

Robot de Forex Bollinger Bands y ATR candleforms.co

Tener éxito en el mercado Forex requiere una estrategia potente e inteligente. El robot de Forex "Bollinger Bands y ATR" ha sido desarrollado con un enfoque innovador basado en el análisis de volatilidad y la detección de tendencias. Este robot gestiona automáticamente las operaciones utilizando los indicadores Bollinger Bands y ATR para identificar las oportunidades de compra y venta más precisas. Con la nueva función de estrategia de cobertura (hedge), también puede operar eficazmente en condiciones de mercado inciertas.

Estrategia y Reglas de Entrada

Compra (Buy): Se abre una operación de compra cuando la vela cierra en la banda superior de Bollinger y el detector de tendencia confirma una tendencia alcista .

Venta (Sell): Se abre una operación de venta cuando la vela cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger y el detector de tendencia confirma una tendencia bajista .

Estrategia de Cobertura (Hedge): Al recibir una señal direccional, el robot abre simultáneamente órdenes buy/sell stop o sell/buy stop , lo que permite aprovechar movimientos en cualquier dirección.

Análisis de Volatilidad: Se calcula el promedio del ATR de las últimas 50 velas para medir la volatilidad del mercado. Si la volatilidad es alta, las operaciones se abren solo en dirección de la tendencia.

Gestión de Riesgo y Mecanismos SL/TP

Órdenes Stop y Limit: Se pueden establecer niveles opcionales de stop-loss (SL) y take-profit (TP) para cada operación.

Cálculo de SL y TP: Se pueden introducir valores fijos en puntos . También se pueden usar multiplicadores basados en ATR (por ejemplo, 1.2, 1.5, 2.0) para obtener niveles dinámicos de SL y TP .

Trailing Stop Dinámico: Ajusta automáticamente el nivel de SL a medida que la operación avanza con ganancias. Se aplica individualmente por símbolo .

Mecanismo Breakeven: Al alcanzar cierto nivel de beneficio, el SL se mueve al precio de entrada , eliminando el riesgo.

Cierre Automático por Objetivo: La operación se cierra automáticamente cuando se alcanza el precio objetivo predefinido.

Cierre por Porcentaje de Beneficio: La operación puede cerrarse automáticamente al alcanzar un determinado porcentaje de ganancia.

Pantalla de Información Avanzada

Gracias al panel de Display Info, se muestran detalles en tiempo real para cada símbolo en el gráfico:

Nombre del instrumento operado

Dirección de la tendencia (alcista o bajista)

Estado actual de ganancia/pérdida, mostrado con colores (verde, rojo u naranja)

¿Por Qué Elegir el Robot Bollinger Bands y ATR?

✅ Detección de Tendencias y Análisis de Volatilidad: Señales precisas con indicadores sólidos

✅ Gestión Flexible de SL/TP: Niveles fijos o dinámicos basados en ATR

✅ Soporte de Estrategia de Cobertura: Órdenes de doble dirección ante incertidumbre del mercado

✅ Trailing Stop Dinámico: Ajuste inteligente de SL según el movimiento del precio

✅ Protección Breakeven: Convierte operaciones ganadoras en operaciones sin riesgo

✅ Interfaz Intuitiva: Seguimiento sencillo de operaciones abiertas y estado de la tendencia

✅ Gestión Automática: Cierre automático al alcanzar objetivos de precio o ganancia

✅ Visualización en Gráfico: Información clara y actual de cada operación en el gráfico

Tipos de Órdenes y Estructura de Estrategia

“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop









