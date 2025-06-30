Bollinger Bands and ATR

Robot Forex Bollinger Bands et ATR

Réussir sur le marché du Forex nécessite une stratégie puissante et intelligente. Le robot Forex "Bollinger Bands et ATR" a été conçu avec une approche innovante basée sur l'analyse de la volatilité et la détection des tendances.

Ce robot utilise les indicateurs Bollinger Bands et ATR pour identifier les opportunités d'achat et de vente les plus précises et gère les opérations automatiquement.

Grâce à la nouvelle fonction de stratégie de couverture (hedge), il peut également réagir efficacement dans des conditions de marché incertaines.

Stratégie et règles d'entrée en position

Achat (Buy) : Une position d'achat est ouverte lorsque la bougie clôture sur la bande supérieure de Bollinger et que le détecteur de tendance identifie une tendance haussière .

Vente (Sell) : Une position de vente est ouverte lorsque la bougie clôture en dessous de la bande inférieure de Bollinger et que le détecteur de tendance identifie une tendance baissière .

Stratégie de couverture (Hedge) : Lorsqu’un signal directionnel est détecté, le robot place simultanément des ordres buy/sell stop ou sell/buy stop , permettant ainsi de profiter des mouvements dans les deux sens.

Analyse de la volatilité : La moyenne de l’ATR des 50 dernières bougies est utilisée pour mesurer la volatilité du marché. Si elle est élevée, les ordres sont ouverts uniquement dans le sens de la tendance.

Gestion du risque et mécanismes SL/TP

Ordres Stop et Limit : Des niveaux de stop-loss (SL) et de take-profit (TP) peuvent être définis pour chaque opération.

Calcul du SL et TP : L'utilisateur peut entrer des valeurs fixes en points . Il est également possible d'utiliser des multiplicateurs basés sur l'ATR (ex. 1.2, 1.5, 2.0) pour définir des niveaux dynamiques .

Trailing Stop Dynamique : Ce mécanisme met à jour automatiquement le niveau de SL lorsque la position évolue positivement. Il est appliqué indépendamment pour chaque symbole .

Mécanisme Breakeven : Dès qu'un certain niveau de gain est atteint, le SL est déplacé au prix d'entrée , supprimant ainsi tout risque.

Clôture automatique par objectif : La position est fermée automatiquement lorsqu’un prix cible prédéfini est atteint.

Clôture par pourcentage de gain : Il est possible de fermer la position automatiquement lorsqu’un certain pourcentage de profit est atteint.

Affichage d’informations avancées

Grâce au panneau Display Info, des informations détaillées sont affichées sur le graphique pour chaque paire :

Nom de l'instrument négocié

Direction de la tendance (haussière ou baissière)

Statut actuel du trade (profit, perte ou neutre), affiché avec indicateurs colorés (vert, rouge ou orange)

Pourquoi choisir le robot Bollinger Bands et ATR ?

✅ Détection de tendance et analyse de volatilité : Des signaux précis grâce à des indicateurs puissants

✅ Gestion flexible SL/TP : Niveaux fixes ou dynamiques basés sur l’ATR

✅ Stratégie de couverture intégrée : Gère l'incertitude avec des ordres dans les deux sens

✅ Trailing Stop intelligent : Ajustement automatique du SL en fonction du prix

✅ Protection Breakeven : Élimine le risque après un certain niveau de gain

✅ Interface conviviale : Suivi facile des trades et des tendances

✅ Gestion automatique : Clôture automatique à l’objectif de prix ou de gain

✅ Visualisation claire sur le graphique : Informations essentielles visibles en temps réel

Types d’ordres et structure de la stratégie

“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop









INFORMATION:





"Ce robot fonctionne avec les paramètres par défaut. Veuillez apporter des ajustements à votre stratégie de gestion des risques et de transaction.





Vous pouvez observer vos performances en testant dans le compte de démonstration. "





Je serais très heureux si vous lui donnez 5 étoiles.





Bonne chance...