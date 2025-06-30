Bollinger Bands and ATR Forex Robotu

Forex piyasasında başarıya ulaşmak için güçlü ve akıllı bir strateji gerekir. "Bollinger Bands and ATR" forex robotu, piyasa volatilitesini analiz eden ve trend takibini esas alan yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilmiştir. Bu robot, Bollinger Bands ve ATR göstergelerini kullanarak en doğru alım-satım fırsatlarını belirler ve işlemleri otomatik olarak yönetir. Yeni eklenen hedge stratejisi sayesinde piyasadaki yön belirsizliğine karşı da etkin pozisyonlar alabilir.

Strateji ve İşlem Açma Kuralları

Buy İşlemi: Mum kapanışı Bollinger Bands’in üst bandına ulaştığında ve trend takipçisi uptrend tespit ettiğinde buy işlemi açılır.

Sell İşlemi: Mum kapanışı Bollinger Bands’in alt bandının altında gerçekleştiğinde ve trend takipçisi downtrend tespit ettiğinde sell işlemi açılır.

Hedge Stratejisi: Yön sinyali alındığında, aynı anda buy/sell stop ya da sell/buy stop emirleri açılarak iki yönlü risk dağılımı yapılır. Bu sayede fiyat nereye hareket ederse etsin fırsatlar değerlendirilebilir.

Volatilite Analizi: Son 50 mumun ATR değerinin ortalaması alınarak piyasa volatilitesi ölçülür. Eğer piyasa yüksek volatiliteye sahipse, işlemler sadece trend yönünde açılır.

Risk Yönetimi ve Kâr Al / Zarar Durdur Mekanizması

Stop ve Limit Emirleri: Açılan pozisyonlar için isteğe bağlı olarak stop-loss (SL) ve take-profit (TP) seviyeleri belirlenebilir.

SL ve TP Belirleme: Kullanıcı isteğine göre puan cinsinden sabit değerler girilebilir. ATR değerine dayalı katsayılar (örneğin 1.2, 1.5, 2.0) kullanılarak dinamik SL ve TP seviyeleri oluşturulabilir.

Dinamik Trailing Stop: Fiyat pozitif yönde ilerledikçe, SL seviyesini otomatik olarak günceller . Bu özellik her parite ve işlem için ayrı ayrı uygulanabilir.

Breakeven Mekanizması: Belirlenen bir kâr seviyesine ulaşıldığında, SL seviyesi işlem açılış fiyatına çekilir . Bu sayede risk tamamen ortadan kaldırılır.

Hedef Değer ile İşlem Kapatma: Kullanıcı tarafından belirlenen hedef fiyata ulaşıldığında, işlem otomatik olarak kapanır .

Yüzdesel Kâr Yönetimi: Belirlenen % değişim oranına ulaşıldığında işlemler kârda kapatılabilir.

Gelişmiş Bilgi Ekranı (Display Info)

Robotun sunduğu Display Info özelliği sayesinde, işlem yapılan her paritede ayrı ayrı görüntülenebilecek detaylı bilgiler sunulur:

İşlem yapılan paritenin adı

Trend yönü (uptrend veya downtrend)

Anlık kâr/zarar durumu, renkli göstergelerle (yeşil, kırmızı, turuncu) ekranda takip edilebilir.

Neden Bollinger Bands and ATR Robotunu Kullanmalısınız?

✅ Trend Takibi & Volatilite Analizi: Güçlü göstergelerle doğru sinyaller üretir.

✅ Esnek Kâr & Zarar Yönetimi: Sabit puan veya ATR bazlı SL/TP belirleme imkânı.

✅ Hedge Stratejisi Desteği: Piyasa yönü belirsiz olduğunda iki yönlü stop emirleriyle denge sağlar.

✅ Dinamik Trailing Stop: Piyasaya anlık adapte olan akıllı stop-loss mekanizması.

✅ Breakeven Koruması: Kâr elde edildiğinde işlemi risksiz hale getirir.

✅ Kullanıcı Dostu Arayüz: Açık işlemleri ve trend durumunu kolayca takip etme imkânı.

✅ Otomatik Yönetim: Hedefe ulaşıldığında işlemi otomatik kapatma özelliği.

✅ Display Info ile Görsel Takip: İşlem bilgileri, grafik üstünde net ve canlı şekilde görüntülenir.

Kullanılan Emir Tipleri ve Strateji Yapısı;

“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop



BİLGİ:

"Bu robot varsayılan ayarlarla çalışır. Lütfen risk yönetiminizde ve işlem stratejinizde ayarlamalar yapın.

Demo hesabında test ederek performansınızı gözlemleyebilirsiniz."

Beğendiyseniz, 5 yıldız verirseniz çok mutlu olurum.

İyi şanslar..



