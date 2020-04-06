Bollinger Bands and ATR
- Эксперты
- Ahmet Gokcen Sirma
- Версия: 2.0
- Обновлено: 30 июня 2025
- Активации: 10
Форекс-робот Bollinger Bands и ATR candleforms.co
Для успешной торговли на рынке Forex необходима мощная и умная стратегия. Форекс-робот "Bollinger Bands и ATR" разработан на основе инновационного подхода, использующего анализ волатильности и определение тренда. Робот автоматически управляет сделками, используя индикаторы Bollinger Bands и ATR для нахождения наиболее точных точек входа в рынок. Благодаря новой функции хедж-стратегии, робот эффективно справляется с ситуациями рыночной неопределённости.
Стратегия и правила открытия сделок
-
Сделка на покупку (Buy): Открывается, когда свеча закрывается у верхней полосы Bollinger, а индикатор тренда показывает восходящий тренд.
-
Сделка на продажу (Sell): Открывается, когда свеча закрывается ниже нижней полосы Bollinger, а индикатор тренда показывает нисходящий тренд.
-
Хедж-стратегия: При получении сигнала робот одновременно устанавливает Buy/Sell Stop или Sell/Buy Stop ордера, что позволяет воспользоваться движением цены в любом направлении.
-
Анализ волатильности: Рассчитывается среднее значение ATR за последние 50 свечей. При высокой волатильности сделки открываются только по направлению тренда.
Управление рисками и механизмы SL/TP
-
Ордера Stop и Limit: Можно задать уровни Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) для каждой сделки.
-
Расчёт SL и TP:
-
Можно задать фиксированные значения в пунктах.
-
Можно использовать множители на основе ATR (например, 1.2, 1.5, 2.0) для динамического SL и TP.
-
-
Динамический Trailing Stop: Автоматически подтягивает уровень SL, когда цена движется в прибыльную сторону. Работает индивидуально для каждой сделки.
-
Механизм Breakeven: При достижении определённой прибыли уровень SL переносится на цену открытия, полностью исключая риск.
-
Автоматическое закрытие по целевой цене: Сделка автоматически закрывается, когда достигается заданный уровень цены.
-
Закрытие по проценту прибыли: Сделка может быть закрыта, если достигается заданный процент прибыли.
Расширенное отображение информации
С помощью панели Display Info на графике отображается подробная информация по каждой валютной паре:
-
Название актива
-
Направление тренда (восходящий / нисходящий)
-
Текущий результат сделки, отображаемый цветом (зелёный, красный или оранжевый)
Почему стоит выбрать Bollinger Bands и ATR Robot?
✅ Анализ тренда и волатильности: Точные сигналы на основе проверенных индикаторов
✅ Гибкое управление SL/TP: Фиксированные или динамические уровни по ATR
✅ Поддержка хедж-стратегии: Эффективная работа при неопределённости на рынке
✅ Динамический Trailing Stop: Умное автообновление уровней SL
✅ Защита Breakeven: Перевод SL в безубыток при достижении прибыли
✅ Удобный интерфейс: Простое отслеживание открытых сделок и трендов
✅ Автоматическое управление: Автозакрытие сделок при достижении целей
✅ Графическое отображение: Наглядная визуализация статуса сделок и тренда
Типы ордеров и структура стратегии
“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop