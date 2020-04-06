Bollinger Bands and ATR

Для успешной торговли на рынке Forex необходима мощная и умная стратегия. Форекс-робот "Bollinger Bands и ATR" разработан на основе инновационного подхода, использующего анализ волатильности и определение тренда. Робот автоматически управляет сделками, используя индикаторы Bollinger Bands и ATR для нахождения наиболее точных точек входа в рынок. Благодаря новой функции хедж-стратегии, робот эффективно справляется с ситуациями рыночной неопределённости.

Стратегия и правила открытия сделок

  • Сделка на покупку (Buy): Открывается, когда свеча закрывается у верхней полосы Bollinger, а индикатор тренда показывает восходящий тренд.

  • Сделка на продажу (Sell): Открывается, когда свеча закрывается ниже нижней полосы Bollinger, а индикатор тренда показывает нисходящий тренд.

  • Хедж-стратегия: При получении сигнала робот одновременно устанавливает Buy/Sell Stop или Sell/Buy Stop ордера, что позволяет воспользоваться движением цены в любом направлении.

  • Анализ волатильности: Рассчитывается среднее значение ATR за последние 50 свечей. При высокой волатильности сделки открываются только по направлению тренда.

Управление рисками и механизмы SL/TP

  • Ордера Stop и Limit: Можно задать уровни Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) для каждой сделки.

  • Расчёт SL и TP:

    • Можно задать фиксированные значения в пунктах.

    • Можно использовать множители на основе ATR (например, 1.2, 1.5, 2.0) для динамического SL и TP.

  • Динамический Trailing Stop: Автоматически подтягивает уровень SL, когда цена движется в прибыльную сторону. Работает индивидуально для каждой сделки.

  • Механизм Breakeven: При достижении определённой прибыли уровень SL переносится на цену открытия, полностью исключая риск.

  • Автоматическое закрытие по целевой цене: Сделка автоматически закрывается, когда достигается заданный уровень цены.

  • Закрытие по проценту прибыли: Сделка может быть закрыта, если достигается заданный процент прибыли.

Расширенное отображение информации

С помощью панели Display Info на графике отображается подробная информация по каждой валютной паре:

  • Название актива

  • Направление тренда (восходящий / нисходящий)

  • Текущий результат сделки, отображаемый цветом (зелёный, красный или оранжевый)

Почему стоит выбрать Bollinger Bands и ATR Robot?

Анализ тренда и волатильности: Точные сигналы на основе проверенных индикаторов
Гибкое управление SL/TP: Фиксированные или динамические уровни по ATR
Поддержка хедж-стратегии: Эффективная работа при неопределённости на рынке
Динамический Trailing Stop: Умное автообновление уровней SL
Защита Breakeven: Перевод SL в безубыток при достижении прибыли
Удобный интерфейс: Простое отслеживание открытых сделок и трендов
Автоматическое управление: Автозакрытие сделок при достижении целей
Графическое отображение: Наглядная визуализация статуса сделок и тренда

Типы ордеров и структура стратегии

“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop



ИНФОРМАЦИЯ:

«Этот робот работает с настройками по умолчанию. Пожалуйста, внесите коррективы в вашу стратегию управления рисками и транзакций.

Вы можете наблюдать за своей производительностью, тестируя в демо -учетной записи ».

Я был бы очень счастлив, если бы вы дали ему 5 звезд.

Удачи...
