Bollinger Bands and ATR

Форекс-робот Bollinger Bands и ATR candleforms.co

Для успешной торговли на рынке Forex необходима мощная и умная стратегия. Форекс-робот "Bollinger Bands и ATR" разработан на основе инновационного подхода, использующего анализ волатильности и определение тренда. Робот автоматически управляет сделками, используя индикаторы Bollinger Bands и ATR для нахождения наиболее точных точек входа в рынок. Благодаря новой функции хедж-стратегии, робот эффективно справляется с ситуациями рыночной неопределённости.

Стратегия и правила открытия сделок

Сделка на покупку (Buy): Открывается, когда свеча закрывается у верхней полосы Bollinger , а индикатор тренда показывает восходящий тренд .

Сделка на продажу (Sell): Открывается, когда свеча закрывается ниже нижней полосы Bollinger , а индикатор тренда показывает нисходящий тренд .

Хедж-стратегия: При получении сигнала робот одновременно устанавливает Buy/Sell Stop или Sell/Buy Stop ордера, что позволяет воспользоваться движением цены в любом направлении.

Анализ волатильности: Рассчитывается среднее значение ATR за последние 50 свечей. При высокой волатильности сделки открываются только по направлению тренда.

Управление рисками и механизмы SL/TP

Ордера Stop и Limit: Можно задать уровни Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) для каждой сделки.

Расчёт SL и TP: Можно задать фиксированные значения в пунктах . Можно использовать множители на основе ATR (например, 1.2, 1.5, 2.0) для динамического SL и TP .

Динамический Trailing Stop: Автоматически подтягивает уровень SL , когда цена движется в прибыльную сторону. Работает индивидуально для каждой сделки.

Механизм Breakeven: При достижении определённой прибыли уровень SL переносится на цену открытия , полностью исключая риск.

Автоматическое закрытие по целевой цене: Сделка автоматически закрывается , когда достигается заданный уровень цены.

Закрытие по проценту прибыли: Сделка может быть закрыта, если достигается заданный процент прибыли.

Расширенное отображение информации

С помощью панели Display Info на графике отображается подробная информация по каждой валютной паре:

Название актива

Направление тренда (восходящий / нисходящий)

Текущий результат сделки, отображаемый цветом (зелёный, красный или оранжевый)

Почему стоит выбрать Bollinger Bands и ATR Robot?

✅ Анализ тренда и волатильности: Точные сигналы на основе проверенных индикаторов

✅ Гибкое управление SL/TP: Фиксированные или динамические уровни по ATR

✅ Поддержка хедж-стратегии: Эффективная работа при неопределённости на рынке

✅ Динамический Trailing Stop: Умное автообновление уровней SL

✅ Защита Breakeven: Перевод SL в безубыток при достижении прибыли

✅ Удобный интерфейс: Простое отслеживание открытых сделок и трендов

✅ Автоматическое управление: Автозакрытие сделок при достижении целей

✅ Графическое отображение: Наглядная визуализация статуса сделок и тренда

Типы ордеров и структура стратегии

“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop









ИНФОРМАЦИЯ:





«Этот робот работает с настройками по умолчанию. Пожалуйста, внесите коррективы в вашу стратегию управления рисками и транзакций.





Вы можете наблюдать за своей производительностью, тестируя в демо -учетной записи ».





Я был бы очень счастлив, если бы вы дали ему 5 звезд.





Удачи...