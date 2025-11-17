



GVolt es un Asesor Experto (EA) avanzado para operar con oro, diseñado para traders que buscan estabilidad, precisión y una gestión inteligente de órdenes en el volátil mercado XAUUSD. Basado en una arquitectura de rejilla sin martingala, GVolt ofrece un enfoque controlado y estructurado de la volatilidad, manteniendo una actividad de trading frecuente y una ejecución de estrategia independiente.

Este EA se creó con un propósito singular: interpretar y gestionar la volatilidad del oro para que los movimientos del mercado parezcan más fluidos y manejables. Su arquitectura interna está diseñada para capturar tanto oportunidades direccionales a largo plazo como movimientos intradía a corto plazo, manteniendo una estructura de rejilla disciplinada sin aumentar el tamaño de los lotes mediante técnicas de martingala.





Tras la compra, por favor envíeme un mensaje privado para obtener los archivos de configuración y las instrucciones.

Señal de bajo riesgo: Haz clic aquí. Señal GVolt 2: Haga clic aquí

Tras 5 ventas, el precio aumentará $100, hasta un precio final de $1800.





Aspectos destacados clave

Dos asesores expertos en uno: motores de estrategia independientes

GVolt combina dos sistemas de negociación totalmente independientes bajo la misma estructura:

Motor de seguimiento de tendencias: detecta flujos direccionales amplios y se posiciona en consecuencia.

Motor de scalping: se centra en microretrocesos y pulsos intradía dentro de la tendencia.

Estas dos capas funcionan de forma independiente, por lo que la lógica de compra y venta nunca interfiere entre sí. En la práctica:

Una tendencia alcista a largo plazo puede seguir recibiendo señales de compra.

Mientras tanto, el EA utiliza retrocesos para realizar scalping en contra de los movimientos del mercado.

El resultado es una estrategia que se comporta como un EA de tendencia y un EA de scalping, de forma simultánea y armoniosa.





Cuadrícula no Martingale: Diseño de riesgos controlado, organizado y profesional

GVolt utiliza lógica de cuadrícula de lotes fijos sin martingala ni escalamiento de lotes agresivo.

Esto crea:

Un patrón de exposición estructurado

Comportamiento de riesgo predecible

Un enfoque significativamente menos agresivo hacia el oro en comparación con los sistemas de inversión tradicionales en cuadrículas

Aproximadamente el 90% de las veces, las operaciones se completan con una sola orden en lugar de utilizar matrices multinivel, gracias al motor de señales interno que prioriza las entradas precisas.





Diseñado para saldos pequeños — Depósito mínimo recomendado: $100

Mediante una optimización exhaustiva del espaciado de la cuadrícula, la precisión de la señal y la gestión de órdenes, GVolt mantiene un control sólido de las órdenes incluso en microcuentas.

Este enfoque de ingeniería permite:

Funcionamiento de alta frecuencia

Exposición equilibrada

Progresión de la cuadrícula suave sin la agresividad típica de los Asesores Expertos de Oro





Comportamiento de negociación de alta frecuencia

GVolt está diseñado para operar de forma activa y consistente, aprovechando tanto el impulso como los microretrocesos en condiciones normales de negociación.

El Asesor Experto (EA) está optimizado para maximizar las oportunidades de trading diarias, equilibrando el tamaño de la cuadrícula, la frecuencia de las señales y la exposición al riesgo.





Personalización de gráficos y mejoras de la interfaz de usuario

GVolt incluye características visuales que mejoran la calidad de vida:

Temas de gráficos ajustables

Perfiles de color personalizables

Superposiciones visuales limpias para operadores que prefieren un diseño de gráficos moderno y estético





Compatibilidad con pruebas retrospectivas

Si se produce algún problema durante las pruebas retrospectivas:

Utilice la demo de MetaQuotes

Realice pruebas con cotizaciones 100% reales





Nota de compatibilidad del broker

GVolt no es compatible con Exness.





Contenido: Arquitectura interna avanzada

Ejecución de estrategias sin martingala

Dos motores independientes (Tendencia + Scalper)

Lógica de retroceso inteligente

Detección de entrada de alta frecuencia

Lógica independiente de compra/venta

Protección integrada contra noticias

Personalización del tema del gráfico

Suavizado de volatilidad optimizado para el oro

Filtros de seguridad multicapa

Espaciado de la cuadrícula inteligente y equilibrio de estabilidad





Uso recomendado

Símbolo: XAUUSD

Depósito: Desde $100

Marco temporal: backtest M30

Apalancamiento recomendado: al menos 1:300, se recomienda más