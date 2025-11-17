GVolt

4.11

GVolt — Motor de rejilla dorada de precisión (sin martingala)


GVolt es un Asesor Experto (EA) avanzado para operar con oro, diseñado para traders que buscan estabilidad, precisión y una gestión inteligente de órdenes en el volátil mercado XAUUSD. Basado en una arquitectura de rejilla sin martingala, GVolt ofrece un enfoque controlado y estructurado de la volatilidad, manteniendo una actividad de trading frecuente y una ejecución de estrategia independiente.

Este EA se creó con un propósito singular: interpretar y gestionar la volatilidad del oro para que los movimientos del mercado parezcan más fluidos y manejables. Su arquitectura interna está diseñada para capturar tanto oportunidades direccionales a largo plazo como movimientos intradía a corto plazo, manteniendo una estructura de rejilla disciplinada sin aumentar el tamaño de los lotes mediante técnicas de martingala.


Tras la compra, por favor envíeme un mensaje privado para obtener los archivos de configuración y las instrucciones.


Señal de bajo riesgo: Haz clic aquí.

Señal GVolt 2: Haga clic aquí


Tras 5 ventas, el precio aumentará $100, hasta un precio final de $1800.


Aspectos destacados clave

Dos asesores expertos en uno: motores de estrategia independientes

GVolt combina dos sistemas de negociación totalmente independientes bajo la misma estructura:

  • Motor de seguimiento de tendencias: detecta flujos direccionales amplios y se posiciona en consecuencia.

  • Motor de scalping: se centra en microretrocesos y pulsos intradía dentro de la tendencia.

Estas dos capas funcionan de forma independiente, por lo que la lógica de compra y venta nunca interfiere entre sí. En la práctica:

  • Una tendencia alcista a largo plazo puede seguir recibiendo señales de compra.

  • Mientras tanto, el EA utiliza retrocesos para realizar scalping en contra de los movimientos del mercado.

  • El resultado es una estrategia que se comporta como un EA de tendencia y un EA de scalping, de forma simultánea y armoniosa.


Cuadrícula no Martingale: Diseño de riesgos controlado, organizado y profesional

GVolt utiliza lógica de cuadrícula de lotes fijos sin martingala ni escalamiento de lotes agresivo.

Esto crea:

  • Un patrón de exposición estructurado

  • Comportamiento de riesgo predecible

  • Un enfoque significativamente menos agresivo hacia el oro en comparación con los sistemas de inversión tradicionales en cuadrículas

Aproximadamente el 90% de las veces, las operaciones se completan con una sola orden en lugar de utilizar matrices multinivel, gracias al motor de señales interno que prioriza las entradas precisas.


Diseñado para saldos pequeños — Depósito mínimo recomendado: $100

Mediante una optimización exhaustiva del espaciado de la cuadrícula, la precisión de la señal y la gestión de órdenes, GVolt mantiene un control sólido de las órdenes incluso en microcuentas.

Este enfoque de ingeniería permite:

  • Funcionamiento de alta frecuencia

  • Exposición equilibrada

  • Progresión de la cuadrícula suave sin la agresividad típica de los Asesores Expertos de Oro


Comportamiento de negociación de alta frecuencia

GVolt está diseñado para operar de forma activa y consistente, aprovechando tanto el impulso como los microretrocesos en condiciones normales de negociación.

El Asesor Experto (EA) está optimizado para maximizar las oportunidades de trading diarias, equilibrando el tamaño de la cuadrícula, la frecuencia de las señales y la exposición al riesgo.


Personalización de gráficos y mejoras de la interfaz de usuario

GVolt incluye características visuales que mejoran la calidad de vida:

  • Temas de gráficos ajustables

  • Perfiles de color personalizables

  • Superposiciones visuales limpias para operadores que prefieren un diseño de gráficos moderno y estético


Compatibilidad con pruebas retrospectivas

Si se produce algún problema durante las pruebas retrospectivas:

  • Utilice la demo de MetaQuotes

  • Realice pruebas con cotizaciones 100% reales


Nota de compatibilidad del broker

GVolt no es compatible con Exness.


Contenido: Arquitectura interna avanzada

  • Ejecución de estrategias sin martingala

  • Dos motores independientes (Tendencia + Scalper)

  • Lógica de retroceso inteligente

  • Detección de entrada de alta frecuencia

  • Lógica independiente de compra/venta

  • Protección integrada contra noticias

  • Personalización del tema del gráfico

  • Suavizado de volatilidad optimizado para el oro

  • Filtros de seguridad multicapa

  • Espaciado de la cuadrícula inteligente y equilibrio de estabilidad


Uso recomendado

  • Símbolo: XAUUSD

  • Depósito: Desde $100

  • Marco temporal: backtest M30
  • Apalancamiento recomendado: al menos 1:300, se recomienda más

  • VPS: Se puede usar un VPS, pero no es necesario

Comentarios 10
Marco Scherer
1696
Marco Scherer 2025.12.26 16:13 
 

A safe and powerful GOLD EA that delivers clean, precise entries with fast profits. Only in very rare cases does it need to open additional positions to close the initial trade in profit.

Mr Rahul
34
Mr Rahul 2025.12.17 09:02 
 

Great Work by Developer! Amazing Results Using Since it Released and great support from Developer

jbzeng
214
jbzeng 2025.12.17 08:32 
 

I have used the GVolt for two weeks. It performed very good with low risks and good profits. It is a reliable robot although sometimes the orders may last for a long time, they always closed with good profits. In addition the author is optimize the EA continuously and the author provide good support.

Productos recomendados
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Grid ATR Bands Bounce EA Aviso Importante: Este Asesor Experto se proporciona en su configuración base y requiere optimización para sus preferencias específicas de negociación y las condiciones del mercado. El EA sirve como marco para el desarrollo de su estrategia de negociación personal. Descripción: El EA de Rebote de Bandas ATR de Cuadrícula combina el análisis técnico con la metodología de trading de cuadrícula para identificar y capitalizar los rebotes de precios desde niveles dinámicos de
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Asesores Expertos
ThanosAlgotrade es un asesor de trading automático para obtener beneficios estables durante un largo periodo de tiempo. No requiere intervención manual. Diseñado para trabajar en el terminal MT5 en cuentas de tipo "cobertura". El Asesor necesita ser instalado en el gráfico del par de divisas EURUSD en el marco de tiempo M1 y habilitar el trading automático. El seguimiento del trabajo del asesor se puede ver aquí
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Asesores Expertos
Aquí está la traducción completa al inglés de su texto: --- ### **Principio de funcionamiento** El **Golden Extreme Furious EA** es un sistema inteligente de recuperación y acumulación de compras (BUY Recovery Grid) especialmente desarrollado para el **XAUUSD (Oro)**. Combina un análisis técnico avanzado (utilizando los indicadores AO y AC de Bill Williams) con un sistema inteligente de gestión de órdenes que siempre tiene como objetivo cerrar los ciclos de trading con beneficios, incluso de
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
Asesores Expertos
SyntheticaFX Vol sobre Crash 750 EA El EA Vol over Crash 750 de SyntheticaFX es un Asesor Experto creado con precisión exclusivamente para el índice Volatility over Crash 750. Diseñado para lograr un crecimiento constante y a largo plazo de la cuenta, este EA emplea una estrategia cuidadosamente ajustada que se alinea con la dinámica distintiva de este mercado. Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizarlo en un Servidor Privado Virtual (VPS) con un saldo inicial de al menos 300
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Asesores Expertos
New Rate EA: automatización precisa de rupturas New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada. Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones. Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opcion
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Asesores Expertos
Este robot se basa en una estrategia MACD para mercados en tendencia. La descripción de la estrategia se puede encontrar en el video de youtube adjunto. El vídeo explica la estrategia y muestra un backtest básico y la optimización de algunos símbolos. Se recomienda realizar un backtest y una optimización propios antes de utilizar el robot. El vídeo se puede encontrar en >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador de media móvil Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier instrumento de negociación. Sistema de recuperación de Drawdown, superposición de órdenes perdedoras y protección de saldo No es n
Diamond X
Vitalii Buriagin
Asesores Expertos
Un experto potente y profesional que le permite obtener beneficios estables con un riesgo mínimo. ¡IMPORTANTE! Las instrucciones (en la captura de pantalla) muestran la configuración de EURUSD. ¡Las configuraciones para otros pares de divisas se optimizarán y agregarán en el futuro! ¡IMPORTANTE! La frecuencia de apertura de ofertas puede ser de 1 en unos pocos días a 5 en 1 día. ¡Depende directamente del estado del mercado y del algoritmo para buscar señales de entrada! ¡IMPORTANTE! Recomendamos
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación para el EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Asesores Expertos
Futuro del Enjoy Dax40 Scalper: Libere el potencial de su viaje de trading con el Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulosamente diseñado para estrategias de scalping a través de las tendencias de marcos de tiempo más altos. Este potente EA destaca en la navegación por las complejidades de los índices Dax40 (De40) o Ger40, extendiendo su competencia a los mercados UsTec (Nasdaq100) y US30 (DJ IND). Con una mezcla estratégica de nuestro indicador de tendencia personalizado y otros indicadores de tendenc
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Asesores Expertos
V-Wave EA ¡Libere el poder del trading automatizado con V-Wave EA ! Este Asesor Experto de última generación integra un robusto conjunto de indicadores, incluyendo VWAP , Medias Móviles , IBS y Niveles FIBO para entradas precisas. Características principales: 1. Potentes indicadores: VWAP (Precio medio ponderado por volumen): El núcleo de la estrategia, que garantiza entradas óptimas basadas en las tendencias del mercado impulsadas por el volumen. 2. Dos medias móviles: Personaliza las estrateg
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Asesores Expertos
Divisa EURUSD . Marco temporal H1 El depósito mínimo es de $ 200 cuando el comercio de 0,5% por operación.  El Asesor Experto se basa en indicadores clásicos, probados con el tiempo . Además, algunas estrategias utilizan Price Action . Cada operación está protegida por un stop loss  Sin martingala , sin rejilla , sin estrategias de alto riesgo. Todas las estrategias utilizadas aquí son de seguimiento de tendencia y de inversión. Se recomienda el cumplimiento de MM = 0,5% para cada operación
Cash Drop MT5
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es el resultado de muchos años de desarrollo. Me especializo principalmente en estrategias de grid y hedging, transferí toda mi experiencia y conocimiento en este Expert Advisor. Como resultado, tenemos una plantilla de Asesor Experto altamente personalizable y varias buenas estrategias para que un comerciante elija, las estrategias comerciales se agregarán constantemente y el Asesor Experto seguirá siendo relevante y estará en la cima incluso en 10 años. En otras palabras,
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Asesores Expertos
NOCHE ARDIENTE SCALPER TODO EL NUEVO SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA RED AÑADIDO El scalping nocturno usando Stop Losses ha funcionado increíblemente bien en años anteriores a 2022. Blazing Night Scalper fue probado originalmente en más de 10 años de Tick Data utilizando Take profit y Stop Loss con resultados sorprendentes. Tan pronto como llegamos a 2022 los scalpers nocturnos se volvieron gradualmente más difíciles de obtener beneficios, probablemente debido a muchas razones, tales como el aum
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Asesores Expertos
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . Este asesor experto de scalping MT5 le permite operar cualquier ruptura de rango definida en el tiempo de forma totalmente automatizada. Funciona en todos los corredores y en todos los símbolos, ya sea de divisas, índices, materias primas, etc criptomonedas. NO UTILIZA: Martingala, Grid trading y Hedging. El EA funciona como un breakout mecánico de rango y tiene diferentes filtros para acomodar su estrategia personal de trading
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Asesores Expertos
Golden Harvest MT5 sistema automatizado de comercio es un sistema de comercio para el comercio de oro. por defecto de las variables para el comercio de oro mediante el uso de la función de Indicador Indicador de Bandas de Bollinger, ATR, std, Ma200 utilizando el método de negociación martingala. Junto con el uso de la red neuronal, el cuerpo principal de la búsqueda de buenas posiciones comerciales es principalmente utilizando bb basado en veinte años de backtesting. Obtener resultados satisfact
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Asesores Expertos
Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Otros productos de este autor
DualGrid
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor experto de DualGrid DualGrid es un Asesor Experto multiestrategia de cuadrícula, diseñado para proporcionar un control de riesgo flexible, una lógica de cuadrícula avanzada y un comportamiento de ejecución rigurosamente probado. El EA integra dos estrategias de trading independientes, cada una desarrollada con un enfoque distinto para la interacción con el mercado, lo que permite a los operadores adaptar el EA a diferentes preferencias de riesgo y condiciones de trading. Tras la compra,
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Extractors
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investiga
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Extractors MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investig
GVolt MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
GVolt — Motor de rejilla dorada de precisión (sin martingala) GVolt es un Asesor Experto (EA) avanzado para operar con oro, diseñado para traders que buscan estabilidad, precisión y una gestión inteligente de órdenes en el volátil mercado XAUUSD. Basado en una arquitectura de rejilla sin martingala, GVolt ofrece un enfoque controlado y estructurado de la volatilidad, manteniendo una actividad de trading frecuente y una ejecución de estrategia independiente. Este EA se creó con un propósito sin
DualGrid MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
Asesor experto de DualGrid DualGrid es un Asesor Experto multiestrategia de cuadrícula, diseñado para proporcionar un control de riesgo flexible, una lógica de cuadrícula avanzada y un comportamiento de ejecución rigurosamente probado. El EA integra dos estrategias de trading independientes, cada una desarrollada con un enfoque distinto para la interacción con el mercado, lo que permite a los operadores adaptar el EA a diferentes preferencias de riesgo y condiciones de trading. Tras la compra,
Filtro:
Marco Scherer
1696
Marco Scherer 2025.12.26 16:13 
 

A safe and powerful GOLD EA that delivers clean, precise entries with fast profits. Only in very rare cases does it need to open additional positions to close the initial trade in profit.

Mr Rahul
34
Mr Rahul 2025.12.17 09:02 
 

Great Work by Developer! Amazing Results Using Since it Released and great support from Developer

jbzeng
214
jbzeng 2025.12.17 08:32 
 

I have used the GVolt for two weeks. It performed very good with low risks and good profits. It is a reliable robot although sometimes the orders may last for a long time, they always closed with good profits. In addition the author is optimize the EA continuously and the author provide good support.

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.12.01 18:48 
 

I've been operating with the Gvolt for a week now. I find it very robust and I have the impression that it will generate a good profit for me. Tshivhasa is very attentive and helps us with questions and new setups. I'm happy with the purchase.

Karol Doruch
65
Karol Doruch 2025.12.01 18:46 
 

After the update, the bot will produce very good results, there is no big drop in capital, I recommend it:)

Ludvig Olsen
42
Ludvig Olsen 2025.11.28 22:02 
 

It's a really great Product, a little missleading at first because of 1M timeframe usage, but i would advice those with low USD (below 700 USD) to use 30 Min timeframe because it is the safest, and if you backtest it with different timeframes, 20-30 min are the safest, think it is because of more analysis of the past, from october 6 to today, i have test it many time and have conclusion: minimum 1.000 USD to 1M-15M , min. 500 USD to 20M, min. 300 USD to 30M timeframe. Drawdown in test of 400 USD from oct 5: 1M-15M timeframe, all money lost (100% DD) 20M 66% DD, and 30M 10% DD. so in conclusion, use 30M if you value your money and want to use DD protection, but it is adviced not to use DD protection because this is grid EA.

Cristian Mari
23
Cristian Mari 2025.11.27 06:35 
 

I am very disappointed with this EA. The performance is far from what the seller promises: the results are poor, the strategy is unstable and it exposes the account to unnecessary and dangerous risk. The seller later told me that a very high leverage is required for the EA to work properly, but this crucial information was never mentioned in the product description or conditions before the purchase. I consider this extremely unprofessional and misleading. With normal leverage the EA opens positions that quickly become risky, and the system does not show any real capacity to manage the drawdown safely. If I could, I would definitely request a refund for the money spent. I strongly advise other users not to waste their money on this EA — it is not profitable, not transparent, and far too dangerous for a real account.

DRT Circle
4576
Respuesta del desarrollador Phathutshedzo Tshivhasa 2025.11.27 07:30
In the description it is written that after purchase come for a discussion, instruction and set file. I remember just after purchasing we discussed your account's leverage before applying the EA and my respond was at least 1:400 in order for the EA to perform grid and went and used an account of 1:30 after responding to me that the maximum leverage your broker have is 1:400 and we said yes you can use that leverage. On a $300 account you sent me a screenshot of having -$30 and when I did a check I noticed that the EA is not performing grid because of the leverage which you avoided my advice. That leverage there will never be a second order meaning that it will no longer be trading grid. Not only do I find this review unfair, I find it as well childish, you avoided my advice before activating the EA and even after the trade is in a negative, I told you to close the trade and increase the leverage knowing that the EA will make that money back. This is completely childish. (I am happy that you have revealed you revealed your true intentions to keep the product and have the money back, screenshot of the chats by the comment section)
Yo-san
119
Yo-san 2025.11.26 11:09 
 

They are amazing developers. I've never met such confident developers before. They are also incredibly humble and good developers. I have high hopes for them. I believe in them. I will continue to use this EA.

, I thought. They haven't fixed the bug. You should stop using it now.

DRT Circle
4576
Respuesta del desarrollador Phathutshedzo Tshivhasa 2025.11.28 19:14
Go check the respond by the comment section. Stop turning this EA into something it's not. This is a grid EA. Stop using Cut_Loss as a SL. I will just remove the Cut_Loss mode to avoid people using it without understanding how it should be used. It was not meant to be turn to be a SL. And from the picture you attached on the comment, that is not even my EA, 250 orders in 4 minutes. Tell people where you have found the EA doing that, the date, the time so that we can all see with our own eyes. Stop misleading people with your confusion of not understanding why Cut_Loss is implemented and how to introduce it into your account. You are making changes that you dot understand yourself. It's funny that you are coming like this in public while in private message you are accepted that you are not doing as I'm advising you to do. And stop putting words in my mouth that I never said.
Rafał Plura
791
Rafał Plura 2025.11.22 14:49 
 

Ok

Rodrigo Benites De Moraes
620
Rodrigo Benites De Moraes 2025.11.19 20:25 
 

Amazing !!!!!!!!! congratulation

Respuesta al comentario