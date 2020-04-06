Bollinger Bands and ATR

Alcançar sucesso no mercado forex requer uma estratégia poderosa e inteligente. O robô "Bollinger Bands and ATR" foi desenvolvido com uma abordagem inovadora baseada na análise de volatilidade e detecção de tendência. Este robô gerencia as operações automaticamente, usando os indicadores Bollinger Bands e ATR para identificar as oportunidades mais precisas de buy/sell. Com a nova estratégia de hedge adicionada, agora ele pode lidar com condições de mercado incertas com maior flexibilidade.

Regras de Estratégia e Entrada de Ordens
Buy Trade: Uma posição de compra é aberta quando a vela fecha na banda superior de Bollinger e o detector de tendência confirma uma tendência de alta.
Sell Trade: Uma posição de venda é aberta quando a vela fecha abaixo da banda inferior de Bollinger e o detector de tendência confirma uma tendência de baixa.
Hedge Strategy: Ao receber um sinal direcional, o robô abre simultaneamente ordens buy/sell stop ou sell/buy stop, permitindo capturar movimentos em ambas as direções.
Análise de Volatilidade: O ATR médio das últimas 50 velas é usado para medir a volatilidade do mercado. Se a volatilidade estiver alta, as operações são abertas apenas na direção da tendência.

Gestão de Risco e Mecanismos de SL/TP
Ordens Stop e Limit: Níveis opcionais de stop-loss (SL) e take-profit (TP) podem ser definidos para cada operação.
Cálculo de SL e TP:

  • Valores fixos podem ser inseridos em pontos conforme desejado.

  • Multiplicadores baseados em ATR (ex: 1.2, 1.5, 2.0) podem ser usados para níveis dinâmicos.

Trailing Stop Dinâmico: Atualiza automaticamente o nível de SL à medida que a operação se move para o lucro.
Mecanismo de Breakeven: Quando a operação atinge certo lucro, o SL é movido para o preço de entrada, eliminando o risco.
Fechamento Automático por Alvo: Quando o preço atinge um alvo definido, a operação é encerrada automaticamente.
Fechamento por Percentual de Lucro: A operação pode ser encerrada automaticamente quando atinge um percentual de lucro definido.

Painel de Informações Avançado
Graças ao painel Display Info, informações em tempo real são mostradas no gráfico para cada símbolo:

  • Nome do símbolo da operação ativa

  • Direção da tendência (alta ou baixa)

  • Situação atual de lucro/prejuízo (verde, vermelho ou laranja)

Por que usar o Bollinger Bands and ATR Robot?
✅ Detecção de Tendência & Análise de Volatilidade
✅ Opções Flexíveis de SL/TP
✅ Suporte à Estratégia de Hedge
✅ Trailing Stop Dinâmico
✅ Proteção de Breakeven
✅ Interface amigável ao usuário
✅ Gestão Automática de Operações
✅ Exibição Visual no Gráfico

Tipos de Ordem e Estrutura de Estratégia
“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

INFORMAÇÃO:
"Este robô funciona com configurações padrão. Faça os ajustes necessários na sua gestão de risco e estratégia de negociação.

Você pode observar o desempenho testando em uma conta demo."

Ficaria muito feliz se você der 5 estrelas.
Boa sorte...

