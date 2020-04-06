🧠 Bollinger Hedge EA: Un Robot de Movimiento Dinámico y Estratégico candleforms.co

1. Estrategia Basada en Patrones: Bandas de Bollinger + Alineación de Tendencia

Bollinger Hedge EA combina las Bandas de Bollinger con el análisis de dirección de tendencia para generar señales técnicas sólidas de compra/venta.

Bandas de Bollinger : Detectan zonas de sobrecompra/sobreventa según el comportamiento del precio cerca de las bandas superior e inferior.

Filtro de Tendencia: Determina la dirección del mercado utilizando RSI, medias móviles (MA) y ATR.

Esto garantiza que las operaciones solo se abran cuando las señales estén alineadas con una tendencia técnicamente confirmada.

2. Estructura Modular con 6 Estrategias

El robot ofrece 6 estrategias inteligentes para adaptarse a distintas condiciones del mercado:

✅ Normal

✅ Martingala

✅ Límite

✅ Stop

✅ Cobertura (Hedge)

✅ Límite + Stop (¡nuevo!)

En la estrategia Límite + Stop:

Si hay señal de COMPRA → Buy + Buy Limit + Buy Stop

Si hay señal de VENTA → Sell + Sell Limit + Sell Stop

Este enfoque prepara al sistema tanto para retrocesos como para rupturas de precio.

3. Gestión Flexible de Posiciones: Sistema de Cobertura y Red (Grid)

Una vez confirmada la tendencia, se abre la operación principal (BUY/SELL). Luego:

Se colocan órdenes límite basadas en la distancia de la red

Se colocan órdenes stop en dirección contraria a la tendencia

Este sistema permite adaptarse a mercados volátiles.

4. Limpieza Inteligente de Órdenes

Cuando la operación principal se cierra, todas las órdenes pendientes relacionadas se eliminan automáticamente:

Reduce el uso innecesario de margen

Mantiene limpio el gráfico

Optimiza la gestión del riesgo

5. Trailing Stop Dinámico Basado en ATR

Protege tus beneficios con un trailing stop que se adapta a la volatilidad del mercado:

Mercado tranquilo : 1.2x ATR

Volátil : 1.5x ATR

Alta volatilidad: 2.0–2.5x ATR

La distancia del trailing se ajusta automáticamente según el comportamiento del activo.

6. Protección Break Even

Cuando la operación alcanza cierto nivel de ganancia, el SL se mueve al precio de entrada:

Elimina la posibilidad de pérdidas

Protege frente a retrocesos bruscos

Asegura el capital

7. Gestión Flexible de TP/SL

El usuario puede definir Take-Profit y Stop-Loss:

Como valores fijos en puntos

O dinámicamente según multiplicadores de ATR

Esto permite adaptabilidad según el contexto del mercado.

8. Control Avanzado de Red y Tamaño de Lote

Se puede definir por estrategia:

Tamaño máximo de lote

Paso de la red (grid step)

Esto evita un crecimiento excesivo de las posiciones y garantiza disciplina operativa.

9. Panel de Información en Tiempo Real

El gráfico incluye un panel visual que muestra:

Nombre del símbolo

Dirección de la tendencia actual

Estado de ganancias/pérdidas en tiempo real

El diseño y la posición del panel son completamente personalizables.

🧩 Etiquetas de Estrategia:

Órdenes Límite → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

Órdenes Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

Estrategia de Cobertura (Hedge) → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

Límite + Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ INFORMACIÓN:

"Este robot funciona con la configuración predeterminada. Por favor, ajusta tu estrategia de riesgo y gestión según tus necesidades.

Puedes evaluar su rendimiento haciendo pruebas en una cuenta demo."

¡Buena suerte y felices operaciones! 🍀