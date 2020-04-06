Bollinger Bands and ATR
- エキスパート
- Ahmet Gokcen Sirma
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 30 6月 2025
- アクティベーション: 10
ボリンジャーバンド＆ATR フォレックス・ロボット candleforms.co
FX市場で成功を収めるには、強力かつ賢明な戦略が必要です。
「Bollinger Bands and ATR」フォレックス・ロボットは、ボラティリティ分析とトレンド検出に基づいた革新的なアプローチで開発されました。
このロボットは、Bollinger BandsおよびATRインジケーターを活用して、最も正確な売買のチャンスを特定し、自動的に取引を管理します。
さらに、新たに追加されたヘッジ戦略により、市場が不確実な状況でも柔軟に対応できます。
戦略とエントリールール
-
買いエントリー（Buy）: ローソク足がボリンジャーバンドの上限で終値をつけ、トレンド判定が上昇トレンドである場合、買い注文が発動されます。
-
売りエントリー（Sell）: ローソク足がボリンジャーバンドの下限を下回って終値をつけ、トレンド判定が下降トレンドである場合、売り注文が発動されます。
-
ヘッジ戦略: シグナルを受け取ると同時に、Buy/Sell StopまたはSell/Buy Stop注文を発行し、価格がどちらに動いても利益を狙える体制を構築します。
-
ボラティリティ分析: 直近50本のローソク足のATR平均値を算出して市場のボラティリティを測定します。
ボラティリティが高い場合は、トレンド方向にのみ取引を行います。
リスク管理およびSL/TPメカニズム
-
ストップおよびリミット注文: 任意で**ストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）**のレベルを設定できます。
-
SLとTPの設定方法:
-
ユーザーがポイント数で固定値を指定可能。
-
ATRベースの係数（例：1.2、1.5、2.0）を使用して、動的なSL/TPを自動計算。
-
-
ダイナミック・トレーリングストップ: ポジションが利益方向に進むたびに、SLレベルが自動的に更新されます。
すべての通貨ペアに個別に適用されます。
-
ブレークイーブン機能: 一定の利益に達した際に、SLを建値に移動し、リスクをゼロにします。
-
目標価格で自動決済: ユーザーが設定した目標価格に到達したら、自動でポジションをクローズします。
-
利益率での決済: 指定した利益パーセンテージに到達した場合、自動的にポジションを利益確定します。
高機能インフォメーションパネル
Display Info機能により、各通貨ペアの取引状況がチャート上に表示されます：
-
取引中の通貨ペア名
-
トレンド方向（上昇トレンド / 下降トレンド）
-
現在の損益状態を色分け表示（緑：利益、赤：損失、オレンジ：ゼロ）
なぜBollinger Bands and ATRロボットを選ぶべきか？
✅ トレンド検出とボラティリティ分析： 強力なインジケーターで正確なエントリーを実現
✅ 柔軟なSL/TP管理： 固定ポイントまたはATRに基づく動的設定
✅ ヘッジ戦略に対応： 不確実な相場でも損益のバランスを確保
✅ ダイナミック・トレーリングストップ： 市場の動きに応じてSLを調整
✅ ブレークイーブン保護： 利益確保後のリスクゼロ化
✅ 直感的なインターフェース： 取引状況とトレンドを一目で把握
✅ 自動管理機能： 価格や利益目標に達した際の自動決済
✅ チャート上での可視化： すべての重要情報をリアルタイムに表示
注文タイプと戦略構造
“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop