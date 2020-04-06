Bollinger Bands and ATR

ボリンジャーバンド＆ATR フォレックス・ロボット    candleforms.co

FX市場で成功を収めるには、強力かつ賢明な戦略が必要です。
「Bollinger Bands and ATR」フォレックス・ロボットは、ボラティリティ分析トレンド検出に基づいた革新的なアプローチで開発されました。
このロボットは、Bollinger BandsおよびATRインジケーターを活用して、最も正確な売買のチャンスを特定し、自動的に取引を管理します。
さらに、新たに追加されたヘッジ戦略により、市場が不確実な状況でも柔軟に対応できます。

戦略とエントリールール

  • 買いエントリー（Buy）: ローソク足がボリンジャーバンドの上限で終値をつけ、トレンド判定が上昇トレンドである場合、買い注文が発動されます。

  • 売りエントリー（Sell）: ローソク足がボリンジャーバンドの下限を下回って終値をつけ、トレンド判定が下降トレンドである場合、売り注文が発動されます。

  • ヘッジ戦略: シグナルを受け取ると同時に、Buy/Sell StopまたはSell/Buy Stop注文を発行し、価格がどちらに動いても利益を狙える体制を構築します。

  • ボラティリティ分析: 直近50本のローソク足のATR平均値を算出して市場のボラティリティを測定します。
    ボラティリティが高い場合は、トレンド方向にのみ取引を行います。

リスク管理およびSL/TPメカニズム

  • ストップおよびリミット注文: 任意で**ストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）**のレベルを設定できます。

  • SLとTPの設定方法:

    • ユーザーがポイント数で固定値を指定可能。

    • ATRベースの係数（例：1.2、1.5、2.0）を使用して、動的なSL/TPを自動計算。

  • ダイナミック・トレーリングストップ: ポジションが利益方向に進むたびに、SLレベルが自動的に更新されます。
    すべての通貨ペアに個別に適用されます。

  • ブレークイーブン機能: 一定の利益に達した際に、SLを建値に移動し、リスクをゼロにします。

  • 目標価格で自動決済: ユーザーが設定した目標価格に到達したら、自動でポジションをクローズします。

  • 利益率での決済: 指定した利益パーセンテージに到達した場合、自動的にポジションを利益確定します。

高機能インフォメーションパネル

Display Info機能により、各通貨ペアの取引状況がチャート上に表示されます：

  • 取引中の通貨ペア名

  • トレンド方向（上昇トレンド / 下降トレンド）

  • 現在の損益状態色分け表示（緑：利益、赤：損失、オレンジ：ゼロ）

なぜBollinger Bands and ATRロボットを選ぶべきか？

トレンド検出とボラティリティ分析： 強力なインジケーターで正確なエントリーを実現
柔軟なSL/TP管理： 固定ポイントまたはATRに基づく動的設定
ヘッジ戦略に対応： 不確実な相場でも損益のバランスを確保
ダイナミック・トレーリングストップ： 市場の動きに応じてSLを調整
ブレークイーブン保護： 利益確保後のリスクゼロ化
直感的なインターフェース： 取引状況とトレンドを一目で把握
自動管理機能： 価格や利益目標に達した際の自動決済
チャート上での可視化： すべての重要情報をリアルタイムに表示

注文タイプと戦略構造

“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop


情報：

「このロボットは、デフォルトの設定で動作します。リスク管理とトランザクション戦略を調整してください。

デモアカウントでテストすることで、パフォーマンスを観察できます。」

5つ星をあげたらとても嬉しいです。

幸運を...
作者のその他のプロダクト
Hedge and Grid
Ahmet Gokcen Sirma
5 (1)
エキスパート
Hedge and Grid EA – トレンドに基づく賢く安全な取引   candleforms.co Hedge and Grid EA は、単なる成行注文だけでなく、 ヘッジとグリッドの保留注文 を戦略的に活用します。これにより、 高度なリスク管理 が可能になり、テクニカル分析に基づいた柔軟な取引が実現します。 1. トレンド検出：MA、RSI、ATR による信頼性の高いフィルター このロボットは以下の指標を組み合わせてトレンド方向を特定します： 2本の移動平均（MA）のクロス RSIインジケーター （買われすぎ／売られすぎゾーン） 現在のATRと過去50本の平均ATRとの比較 これらすべてが一致したとき、 高確度なトレンドシグナル として取引が開始されます。 ️ 2. 注文構造：ヘッジとグリッド トレンド方向に応じて： 上昇トレンド時に Buy（買い）注文 下降トレンド時に Sell（売り）注文 同時に、あらかじめ設定されたグリッド間隔で**保留注文（LimitまたはStop）**を配置 この構造により、ロボットは 反転にも継続にも対応できる 柔軟な戦略を持ちます
Candle Forms
Ahmet Gokcen Sirma
エキスパート
️ Candle Forms EA – ローソク足パターンに基づくスマートなFXトレーディングロボット（6つの戦略対応） candleforms.co Candle Forms EAは、ローソク足のプライスアクション分析とテクニカルフィルターを組み合わせて動作する、高度で柔軟なFX自動売買ロボットです。6種類の戦略に対応しており、市場の状況に応じた安全で効率的なトレードを実現します。 ローソク足パターンに基づいたエントリー このロボットは、買い手と売り手の力関係を示す6つの特別なローソク足パターンを分析します。 各パターンごとに「反対方向のトレードを実行」するオプションが個別に設定可能です。 エントリーは、トレンド、RSI、ATRなどのテクニカル条件を満たしている場合に限られます。 ️ 6種類の戦略から選択可能 ユーザーは、取引スタイルやリスク選好に応じて以下の6つの戦略から選べます： ノーマル戦略 → シンプルにシグナルに基づいてエントリーします。追加の注文は行いません。 マーチンゲール戦略 → 損失発生後にロットサイズを増やし、損失を取り戻す戦略です。 リミット戦略
MACD Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
エキスパート
1. 戦略の基盤：MACDと移動平均線のクロス      candleforms.co MACD Hedge EA は、 MACD と 移動平均線（MA） のクロスシグナルに基づいて動作します。これらのシグナルは、強い上昇トレンドまたは下降トレンドを特定し、適切な方向への取引を実行するのに役立ちます。 2. ヘッジおよびグリッドシステムによる柔軟なポジション管理 トレンド方向が確認されると、EA はその方向に メインポジション（買い/売り） を開きます。 同時に、 ヘッジ および グリッド戦略 が起動し、設定された グリッド間隔 に応じて 指値および逆指値の保留注文 が配置されます。これにより、市場のさまざまなシナリオに対応できます。 3. 自動注文キャンセルで安全な運用を実現 メインの取引が終了すると、それに関連するすべての保留注文は 自動的に削除 されます。これにより、不要な未決済注文が残らず、マージンの効率的な使用とリスク管理が可能になります。 4. 利益を守る動的トレーリングストップ このEAは、 ATR（平均真の範囲） インジケーターに基づいた 動的トレーリングストップ を
Candle Forms Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
エキスパート
Candle Hedge Strategy EA – プライスアクションに基づくインテリジェントなトレーディングロボット    candleforms.co Candle Hedge Strategy EA は、クラシックなインジケーターではなく、 プライスアクション（Price Action） によってエントリータイミングを判断する高度なトレーディングロボットです。 6種類のローソク足パターン を使用し、相場の方向性を直感的に検出します。 1. プライスアクションに基づくエントリーシステム このロボットは、チャート上の 6種類のローソク足フォーメーション を分析し、 強いシグナルが確認されたときのみポジションを開きます 。これらのフォーメーションは、プライスアクションのアプローチにより 信頼性の高いシグナル を生成し、 誤ったエントリーのリスクを軽減 します。 ️ 2. スマートなヘッジメカニズム ロボットは、フォーメーションに基づき メインポジション を一方向に開いた後、相場が逆方向へ動いた場合に備えて、 逆方向のストップ注文（指値注文） を設置します。 例： B
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
エキスパート
MACD Hedge EA：マルチストラテジー対応のスマートトレーディングロボット    candleforms.co 1. シグナルの基盤：MACDとRSIの組み合わせ MACD Hedge EAは、次の2つの強力なテクニカル指標で取引シグナルを生成します： MACD ：トレンドの方向とモメンタムを特定 RSI ：買われすぎ・売られすぎのゾーンを検出して、ノイズを除去 これにより、信頼性の高い取引タイミングを実現します。 2. 6つの戦略が選択可能 このEAには、ユーザーが選べる6つの異なる戦略が統合されています： ノーマル（通常） マーチンゲール リミット（指値） ストップ（逆指値） ヘッジ リミット＋ストップの複合戦略 リミット＋ストップ戦略では： BUY シグナル の場合 → Buy + Buy Limit + Buy Stop を自動で設定 SELL シグナル の場合 → Sell + Sell Limit + Sell Stop を自動で設定 これにより、戻しとブレイクアウトの両方に対応できます。 3. 柔軟なグリッド＆ヘッジ管理 トレンドが検
Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
エキスパート
Bollinger Hedge EA：ダイナミックかつ戦略的な取引ロボット   candleforms.co 1. パターンベースの戦略：ボリンジャーバンド + トレンド整合性 Bollinger Hedge EAは、ボリンジャーバンドとトレンド方向の分析を組み合わせて、強力なテクニカル買い/売りシグナルを生成します。 ボリンジャーバンド ：価格が上限・下限バンドに接近した際の動きから、買われすぎ／売られすぎゾーンを検出します。 トレンドフィルター ：RSI、移動平均（MA）、ATRを使って市場の方向を判断します。 技術的に確認されたトレンドと一致したシグナルのみでエントリーを行います。 2. 6つの戦略を備えたモジュール構造 本ロボットは、異なる市場状況に対応するために以下の6つの戦略を備えています： ノーマル マーチンゲール リミット注文 ストップ注文 ヘッジ戦略 リミット＋ストップ戦略（新機能！） リミット＋ストップ戦略では： BUYシグナル → Buy + Buy Limit + Buy Stop SELLシグナル → Sell + Sell Li
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
エキスパート
Hedge Star EA – Smart, Adaptive, Fully Automated Trading Intelligence ( candleforms.co ) Hedge Star EA is a next-generation automated trading system engineered to deliver stability, precision, and adaptability in changing market conditions. By combining trend analysis, hedge logic, grid mechanics, and dynamic risk-control features, the robot reacts intelligently to price movements while keeping risk tightly managed. 1. Trend-Driven Smart Entry System Hedge Star EA determines trend directio
