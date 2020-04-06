Bollinger Bands and ATR

在外汇市场取得成功需要强大且智能的交易策略。“布林带与ATR”外汇机器人采用基于波动性分析和趋势识别的创新方法开发而成。

该机器人通过使用布林带（Bollinger Bands）和平均真实波幅（ATR）指标，自动识别最精确的买入和卖出机会并进行交易管理。

借助新增的对冲策略（Hedge Strategy），它还能有效应对市场不确定性。

交易策略与入场规则

买入（Buy）交易： 当K线收盘于 布林带上轨 ，且趋势识别为 上升趋势 时，机器人自动发出买入信号。

卖出（Sell）交易： 当K线收盘 跌破布林带下轨 ，且趋势识别为 下降趋势 时，机器人自动发出卖出信号。

对冲策略： 在检测到方向信号时，机器人同时发出 Buy/Sell Stop 或 Sell/Buy Stop 订单，捕捉任意方向的价格波动。

波动性分析： 机器人计算最近50根K线的ATR平均值来判断市场波动性。若波动性高，则仅按趋势方向开仓。

风险管理与止盈/止损机制

止损与限价订单（SL/TP）： 每笔交易可选设**止损（SL） 和 止盈（TP）**点位。

SL/TP设置方式： 可自定义设置 固定点数 。 也可采用基于 ATR的动态系数 （如1.2、1.5、2.0）自动计算SL和TP。

动态移动止损（Trailing Stop）： 随着价格向有利方向波动， 自动上移止损位 ，并适用于 每个交易品种 。

保本机制（Breakeven）： 当盈利达到设定值时， 自动将止损位移至开仓价 ，实现无风险持仓。

目标价自动平仓： 达到用户设定的目标价位时， 自动平仓 。

按收益百分比平仓： 可设定特定的盈利百分比，达到后自动关闭交易。

高级信息显示面板

借助Display Info信息面板，机器人可在图表中显示每个交易品种的详细实时数据：

当前交易的品种名称

趋势方向 （上升或下降）

当前盈亏状态以**颜色（绿色/红色/橙色）**直观展示

为什么选择 Bollinger Bands 与 ATR 机器人？

✅ 趋势识别与波动分析： 使用强大指标生成精准信号

✅ 灵活的止损止盈管理： 支持固定点数与ATR动态计算

✅ 对冲策略支持： 应对方向不明确的市场条件

✅ 智能追踪止损机制： 随市场走势动态调整止损

✅ 保本功能保障收益： 实现零风险持仓

✅ 用户友好界面： 清晰监控交易状态与市场趋势

✅ 自动化管理： 达到目标价或盈利后自动平仓

✅ 图表可视化显示： 所有关键信息实时直观呈现

订单类型与策略结构

“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

📌 信息提示：

此机器人可在默认设置下运行。

请根据您的风险管理和交易策略进行相应调整。

您可以通过在模拟账户中测试来观察性能表现。

如果您喜欢它，给予 五星好评 将令我非常感激！

祝您交易顺利，盈利连连！