Bollinger Bands and ATR
- Ahmet Gokcen Sirma
- 版本: 2.0
- 更新: 30 六月 2025
- 激活: 10
布林带与ATR外汇交易机器人
在外汇市场取得成功需要强大且智能的交易策略。“布林带与ATR”外汇机器人采用基于波动性分析和趋势识别的创新方法开发而成。
该机器人通过使用布林带（Bollinger Bands）和平均真实波幅（ATR）指标，自动识别最精确的买入和卖出机会并进行交易管理。
借助新增的对冲策略（Hedge Strategy），它还能有效应对市场不确定性。
交易策略与入场规则
-
买入（Buy）交易： 当K线收盘于布林带上轨，且趋势识别为上升趋势时，机器人自动发出买入信号。
-
卖出（Sell）交易： 当K线收盘跌破布林带下轨，且趋势识别为下降趋势时，机器人自动发出卖出信号。
-
对冲策略： 在检测到方向信号时，机器人同时发出Buy/Sell Stop或Sell/Buy Stop订单，捕捉任意方向的价格波动。
-
波动性分析： 机器人计算最近50根K线的ATR平均值来判断市场波动性。若波动性高，则仅按趋势方向开仓。
风险管理与止盈/止损机制
-
止损与限价订单（SL/TP）： 每笔交易可选设**止损（SL）和止盈（TP）**点位。
-
SL/TP设置方式：
-
可自定义设置固定点数。
-
也可采用基于ATR的动态系数（如1.2、1.5、2.0）自动计算SL和TP。
-
-
动态移动止损（Trailing Stop）： 随着价格向有利方向波动，自动上移止损位，并适用于每个交易品种。
-
保本机制（Breakeven）： 当盈利达到设定值时，自动将止损位移至开仓价，实现无风险持仓。
-
目标价自动平仓： 达到用户设定的目标价位时，自动平仓。
-
按收益百分比平仓： 可设定特定的盈利百分比，达到后自动关闭交易。
高级信息显示面板
借助Display Info信息面板，机器人可在图表中显示每个交易品种的详细实时数据：
-
当前交易的品种名称
-
趋势方向（上升或下降）
-
当前盈亏状态以**颜色（绿色/红色/橙色）**直观展示
为什么选择 Bollinger Bands 与 ATR 机器人？
✅ 趋势识别与波动分析： 使用强大指标生成精准信号
✅ 灵活的止损止盈管理： 支持固定点数与ATR动态计算
✅ 对冲策略支持： 应对方向不明确的市场条件
✅ 智能追踪止损机制： 随市场走势动态调整止损
✅ 保本功能保障收益： 实现零风险持仓
✅ 用户友好界面： 清晰监控交易状态与市场趋势
✅ 自动化管理： 达到目标价或盈利后自动平仓
✅ 图表可视化显示： 所有关键信息实时直观呈现
订单类型与策略结构
“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
📌 信息提示：
此机器人可在默认设置下运行。
请根据您的风险管理和交易策略进行相应调整。
您可以通过在模拟账户中测试来观察性能表现。
如果您喜欢它，给予 五星好评 将令我非常感激！
祝您交易顺利，盈利连连！