Bollinger Bands and ATR

Robot Forex Bollinger Bands e ATR

Per avere successo nel mercato Forex è necessaria una strategia potente e intelligente. Il robot Forex "Bollinger Bands e ATR" è stato sviluppato con un approccio innovativo basato sull’analisi della volatilità e il rilevamento del trend.
Questo robot gestisce automaticamente le operazioni utilizzando gli indicatori Bollinger Bands e ATR, identificando le migliori opportunità di acquisto e vendita.
Con l'aggiunta della nuova strategia di copertura (hedge), il robot è in grado di affrontare anche le condizioni di mercato più incerte.

Strategia e Regole di Ingresso Operativo

  • Trade Buy: Una posizione di acquisto viene aperta quando la candela chiude sulla banda superiore di Bollinger e il rilevatore di tendenza conferma un trend rialzista.

  • Trade Sell: Una posizione di vendita viene aperta quando la candela chiude al di sotto della banda inferiore di Bollinger e il rilevatore di tendenza conferma un trend ribassista.

  • Strategia Hedge: Quando viene rilevato un segnale direzionale, il robot apre contemporaneamente ordini buy/sell stop o sell/buy stop, permettendo di sfruttare i movimenti in entrambe le direzioni.

  • Analisi della Volatilità: La media dell’ATR delle ultime 50 candele viene utilizzata per misurare la volatilità. Se è alta, le operazioni vengono aperte solo nella direzione del trend.

Gestione del Rischio e Meccanismi SL/TP

  • Ordini Stop e Limit: È possibile impostare livelli facoltativi di stop-loss (SL) e take-profit (TP) per ogni operazione.

  • Calcolo di SL e TP:

    • Si possono inserire valori fissi in punti.

    • Oppure utilizzare moltiplicatori basati su ATR (es. 1.2, 1.5, 2.0) per calcolare livelli dinamici.

  • Trailing Stop Dinamico: Aggiorna automaticamente il livello SL quando l’operazione si muove a favore. Viene applicato individualmente per ogni simbolo.

  • Meccanismo Breakeven: Quando si raggiunge un determinato profitto, lo SL viene spostato sul prezzo di entrata, eliminando il rischio.

  • Chiusura Automatica al Target: L’operazione viene chiusa automaticamente una volta raggiunto il prezzo obiettivo impostato.

  • Chiusura Percentuale di Profitto: È possibile chiudere automaticamente l’operazione al raggiungimento di una percentuale di profitto specificata.

Pannello Informativo Avanzato

Con il pannello Display Info, il robot mostra informazioni dettagliate in tempo reale su ogni simbolo nel grafico:

  • Nome dello strumento negoziato

  • Direzione del trend (rialzista o ribassista)

  • Stato attuale del profitto/perdita, visualizzato con colori (verde, rosso, arancione)

Perché Scegliere il Robot Bollinger Bands e ATR?

Rilevamento del Trend e Analisi della Volatilità: Segnali precisi con indicatori affidabili
Gestione Flessibile di SL/TP: Valori fissi o dinamici basati su ATR
Supporto alla Strategia Hedge: Copertura a doppia direzione in condizioni incerte
Trailing Stop Dinamico: Adattamento intelligente del livello SL
Protezione Breakeven: Azzeramento del rischio dopo un profitto raggiunto
Interfaccia Intuitiva: Monitoraggio semplice di operazioni e tendenze
Gestione Automatica: Chiusura automatica al raggiungimento di target o profitto
Visualizzazione su Grafico: Informazioni sempre visibili e aggiornate

Tipi di Ordini e Struttura della Strategia

“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop


INFORMAZIONI:

"Questo robot funziona con le impostazioni predefinite. Si prega di apportare modifiche alla gestione del rischio e alla strategia di transazione.

Puoi osservare le tue prestazioni testando nell'account demo. "

Sarei molto felice se gli dai 5 stelle.

Buona fortuna...
Prodotti consigliati
Market Maverick IV
Themichl LLC
Experts
Market Maverick IV is an intelligent trading tool designed for both new and experienced traders. It automates trading with a user-friendly interface, employing a sophisticated strategy that combines Bollinger Bands, RSI, and ADX. The EA offers customizable parameters, multi-timeframe analysis, and adaptive timing. It also emphasizes risk management with dynamic position sizing, equity safeguards, and daily loss limits. Market Maverick IV aims to simplify trading, provide educational insights, a
FREE
Percent Above Below Moving Average low Stagnation
Smarterbot Software
Experts
Are you looking for a powerful expert advisor that can help you find the best trading systems with low stagnation and high net profit? Look no further than this expert advisor, which enters a position when the price moves a percentage distance from a moving average. With a variety of moving averages available, including the Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Smoothed Moving Average (SMMA), Linear Weighted Moving Average (LWMA), Linear Regression Moving Average, and Hu
LR Channel EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
LR Channel EA uses a Linear Regression pipeline to execute the strategy and generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, LR Channel EA is for you.  LR Channel EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The LR Channel EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting wi
FJ Universe DCA Hedge
Frantisek Juris
Experts
BOT DI COPERTURA DCA | Robot di Short Selling per MetaTrader 5 Domina i mercati ribassisti con il Bot di Copertura DCA, una soluzione di trading automatizzata progettata per ottimizzare la tua strategia di short selling su MetaTrader 5 (MT5). Questo Expert Advisor (EA) utilizza una strategia disciplinata di Dollar-Cost Averaging (DCA) per eseguire posizioni di vendita e gestire le operazioni in modo efficiente in mercati volatili o in rialzo. Valuta le condizioni per aprire una posizione di ven
YM Bollinger bands EA
Yassine Mouhssine
Experts
YM Bollinger bands Pro EA Description: Our trading robot is designed for traders who want a smart automated tool that combines the simplicity of classic strategies with the power of advanced money management. Basic Version (Free/Standard): • Uses Bollinger Bands to detect overbought and oversold levels. • Works with pending order scaling (Martingale strategy) to recover drawdowns and balance risk. • Easy to use and effective on most currency pairs. Pro Version (Paid): • Enhanced accurac
FREE
Officer 21
Abdurrahman Kaya
Experts
While M5 trend is reverse, it opens the first position according to H1 trend. It targets to get "take profit points" determined by the user.  In case of reversal, it enlarges the position under certain conditions and aims to close at the break-even point. Only for Meta Trader 5 Netting (Generally default) Accounts. The recommended currency is "EURCAD" and the recommended minimum balance is 500. Screenshot Settings are: Take Profit Point: 300 0.01 Lot Size for Each Free Margin: 500 Maximum O
Advanced Divergence EA
Jan Flodin
4.5 (2)
Experts
Ti consiglio di leggere il   blog (manuale) del prodotto   dall'inizio alla fine in modo che sia chiaro fin dall'inizio cosa offre EA. Questo Expert Advisor identifica quando si verifica una divergenza tra il prezzo e un oscillatore/indicatore. Identifica sia le divergenze regolari/classiche (inversione del trend) che quelle nascoste (continuazione del trend). Dispone di zona di domanda/offerta, RSI, bollinger, stocastico, media mobile (MA regolare e MA di Hull), ADX e opzioni di filtro del vol
Celestia EA MT5
DENIS BRAUN
Experts
Celestia - Your Stellar Companion in Automated Trading Real Account Celestia EA medium risk  https://www.mql5.com/de/signals/2051245 Description:   Introducing Celestia, your cutting-edge automated trading companion designed to illuminate your journey in the dynamic world of financial markets. Powered by advanced algorithms and state-of-the-art technology, Celestia stands as a beacon of precision and efficiency in the realm of algorithmic trading. Key Features: Galactic Algorithms:   Celestia
EA Seven MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experts
The EA uses a reverse strategy. To detect trading signals, the following indicators are used: Moving Average, Relative Vigor Index, Average True Range, Alligator and other custom indicators . Each pair has a stop loss, take profit, breakeven and trailing stop. The EA trades on many major currency pairs and timeframes. The EA uses timeframes: MetaTrader 4 MetaTrader 5     M1,   M5,   M15, M30, H1  M1,   M2,   M3,   M4,  M5, M10, M12 ,   M15,   M20,   M30,  H1 , H2 Real monitoring 1 :  https://www
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experts
Maximum Infinity Pro – EA Grid Avanzato per MT5 Maximum Infinity Pro è un Expert Advisor (EA) di livello professionale progettato per MetaTrader 5, che combina una logica di trading a griglia avanzata con una robusta gestione del rischio e strategie di entrata/uscita adattive. Questo EA è adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti che desiderano una soluzione di trading affidabile, flessibile e completamente automatizzata. Caratteristiche Principali Sistema a Griglia Intelligente (S
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experts
XSmartPro EA - Professional Grid Trading System Intelligent Bidirectional DCA Grid with Advanced Safety Filters Overview XSmartPro EA is a professional Grid DCA (Dollar Cost Averaging) trading system designed for traders who want safe and efficient Forex trading. The EA uses an intelligent bidirectional grid strategy combined with advanced technical filters to optimize entry points and protect your account. Key Features Smart Grid DCA System Bidirectional Grid automatically opens BUY orders in u
Demigoddess Grid
carl_carl101
Experts
My Grid expert advisor for MT5 is a safe and good-quality tool that uses advanced algorithms and technical indicators to automate Grid trading strategies. It offers flexible customization options and can handle both trending and ranging markets on the EURUSD and other pairs. With its take-profit levels, trailing stops, and lot size management, it ensures the safety and profitability of your trading account.  The EA is plug and play, set file is in the comment section. Account monitoring:  https
Range BreakOut Advanced
Cem Ummak
Experts
The most advanced breakout strategy you can find — is here! Time-based trade control, grid strategy integration, automatic breakeven stop adjustment, custom trading days, trailing stop, and so much more… All packed into a single powerful robot, ready for you! We’ve been developing professional trading robots for over 8 years. Instead of relying on flashy visuals, we focus on building reliable, results-driven systems that actually work. Explore the features below — creating your own breakout st
Triangle Arbitrage Hedge
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Triangle Arbitrage Hedge Please Note: This Expert Advisor is provided as a foundational tool for traders interested in exploring the concept of triangular arbitrage. It is not pre-optimized. The settings are fully customizable, allowing you to test, research, and tailor the strategy to your specific needs and broker conditions. The Strategy Explained The core logic of this EA is based on triangular arbitrage, a method that seeks to identify and capitalize on pricing inefficiencies across three
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Trend Reversal Scalper
Simon Reger
3 (2)
Experts
Con questo EA è possibile invertire trend e fare trading (scalp). Si basa sul presupposto che i mercati sono ciclici e che i movimenti dei prezzi spesso continuano in una tendenza dopo un'inversione nella direzione opposta. Il Trend Reversal Scalper (EA) è un robot di trading automatizzato appositamente progettato per identificare e sfruttare le opportunità di trading basate sulle inversioni di tendenza. L'EA utilizza una combinazione di indicatori tecnici e analisi di mercato per identificare u
EuroPip Expert
Nguyen Dai Phuc
Experts
This Expert Advisor (EA) is fully optimized; no adjustments are necessary. Release Price: $30 Price increases by $100 after every 10 purchases. Final Price: $3000 Act now to secure the best value, as waiting could lead to regret later. Key Features: User-friendly:   Just install on your chart and set your trading volume. Currency Pair:   EURUSD only. Timeframe:   Compatible with any timeframe Minimum Account Balance:   $1000 USD for every 0.01 lot. Margin Requirements:   Starting from 1:500.
EuroDex
Marco Resseghini
Experts
ForexDex: The Smart Solution for Trading on EUR/USD! ForexDex is the automatic trading bot designed to work exclusively on the EUR/USD pair with a timeframe of M15. Created for those looking for long-term strategies and capital optimization, ForexDex is designed to make calculated decisions and manage risk efficiently. Main features: M15 timeframe: Suitable for those who want more dynamic trading, but always based on strategic analysis. Capital optimization: Each operation is planned for the l
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Simple Stochastic MT5 EA
Graham Kaiya
Experts
Simple Stochastic MT5 EA  - Overbought and Oversold Based Expert Advisor - This Expert Advisor (EA) is based on the   Stochastic Oscillator. - Based on the pre-set settings (as shown in the attached screenshots) the EA will place trades: Simply explained; - The expert advisor will enter a BUY trade when the stochastic K-period crosses above the D-period and  both the periods are still below the low level. - The expert advisor will enter a SELL trade when the stochastic K-period crosses below th
Moving Regression Bands
Fillipe Dos Santos
Experts
Moving Regression Bands EA  Description The Moving Regression Bands EA is a robust automated trading system that uses polynomial regression analysis to identify market opportunities. Based on moving regression bands, this EA offers a mathematical and statistical approach to trading. Key Features Advanced Analysis : Uses polynomial regression to calculate trends and volatility bands Operational Flexibility : Normal and Inverse modes for different market strategies Risk Management : Configurable S
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
Experts
The ADVANCED GRID TRADER Expert Advisor (EA) is an automated trading system designed to capitalize on price fluctuations in all currency pairs and metals (XAU/XAG). It can be used in any timeframe however the best results were achieved in the Daily timeframe with EMA 178, reversed trades.   The EA employs a grid trading strategy, where buy and sell orders are placed at regular grid points. The user sets its take profit step as well to best take advantage from market movements.   The ADVANCED GRI
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
BoletaLira
Alberto Da Silva Lira
Experts
BoletaLira is a fundamental tool focused on beginning and advanced users so that they can enter operations with the main input signals such as: - Market Trend: High or Low, always taking into account the moving average pre-defined in the setup. - Correlation between 2 assets: In the case of Brazilian B3 we can use the BoletaLira for Mini-Index but using the Dollar signs so that we can have greater security, for those who do not generally know the Index x Dollar assets try to go in the opposit
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experts
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
Sentinex EA MT5
DENIS BRAUN
Experts
Sentinex EA - A Cutting-Edge Grid Robot for Proficient Traders Description: Welcome to Sentinex EA, your gateway to exceptional grid-based trading on the MetaTrader 4 platform. Developed by a team of seasoned experts, Sentinex EA is a state-of-the-art trading robot designed to empower traders with advanced grid strategies, meticulously crafted to navigate the dynamic financial markets with precision and finesse. Key Features: Intelligent Grid Strategy: Sentinex EA employs an innovative grid-ba
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (327)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (19)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   LMAX   Tickmill The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illus
The ORB Master
Profalgo Limited
4.73 (11)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.08 (25)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (25)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 2 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (482)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.67 (3)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (26)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (8)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
SGear
Olesia Kusmenko
4.4 (5)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Il KT Gold Nexus EA è un sistema di trading professionale progettato per il mercato spot dell'oro (XAUUSD). Sviluppato utilizzando un ampio set di dati storici ad alta precisione, ha superato rigorosi test di stress e verifiche di robustezza in vari regimi e cicli di mercato. Grazie all'uso di tecniche algoritmiche avanzate, tra cui ottimizzazioni basate sull'intelligenza artificiale, questo EA è progettato per garantire stabilità a lungo termine. Opera esclusivamente nella direzione long (acqui
AEgis FX
Peter Robert Grange
Experts
AEGIS FX — Lo Scudo del Trading Intelligente AEGIS FX rappresenta la nuova fase nell’evoluzione dei sistemi di trading algoritmico, sviluppato sulla base della serie Dynamics. Unendo i punti di forza di Neuro Dynamics , ZeroPoint Dynamics e DeepLayer Dynamics , AEGIS FX introduce un esclusivo framework di protezione del capitale, progettato per le esigenze del trading moderno. Segnale Live & Performance Come gli altri advisor della serie Dynamics, AEGIS FX viene monitorato su conti reali per mos
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3 (27)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Altri dall’autore
Hedge and Grid
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Hedge and Grid EA – Trading intelligente basato sul trend e sulla protezione Hedge and Grid EA non si limita agli ordini di mercato: integra strategie avanzate con ordini pendenti hedge e grid , offrendo una risposta dinamica ai movimenti del mercato e un controllo ottimale del rischio. 1. Rilevamento del trend con MA, RSI e ATR Il robot combina diversi indicatori per identificare la direzione del trend con precisione: Due medie mobili (MA) RSI per individuare aree di ipercomprato/ipervend
Candle Forms
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
️ Candle Forms EA – Robot Forex Intelligente Basato su Pattern Candlestick (6 Strategie) Candle Forms EA è un robot di trading versatile che opera nel mercato Forex utilizzando algoritmi avanzati di Price Action. Analizza particolari pattern di candele per rilevare punti di inversione ad alta probabilità ed esegue operazioni basate su segnali filtrati tecnicamente. Supporta 6 strategie diverse, offrendo flessibilità e sicurezza. Ingressi Basati su Pattern di Candele Il robot analizza 6 pat
MACD Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
1. Fondamento strategico: Incroci tra MACD e Medie Mobili MACD Hedge EA si basa sui segnali generati dagli incroci tra l'indicatore MACD e le Medie Mobili (MA) . Questi segnali aiutano a individuare forti tendenze rialziste o ribassiste, garantendo l'apertura delle operazioni nella direzione corretta del mercato. 2. Gestione flessibile delle posizioni con sistema Hedge e Grid Una volta rilevata la direzione del trend, il robot apre una posizione principale (ACQUISTO/VENDITA). Allo stesso tempo,
Candle Forms Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Candle Hedge Strategy EA – Robot di trading intelligente basato sul Price Action Candle Hedge Strategy EA è un robot di trading avanzato che determina i punti di ingresso non attraverso indicatori classici , ma direttamente tramite il Price Action . Utilizza sei diverse formazioni di candele per rilevare in modo intuitivo la direzione del mercato. 1. Sistema di ingresso basato sul Price Action Il robot analizza sei formazioni di candele specifiche sul grafico ed entra in posizione solo q
Viop Hedge EA
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Viop Hedge EA – Robot di trading strategico per il mercato VIOP Viop Hedge EA è un robot di trading algoritmico progettato specificamente per il mercato turco VIOP (Mercato dei Derivati e delle Opzioni della Borsa di Istanbul). Può essere utilizzato anche nel mercato Forex . Grazie alla sua struttura flessibile, supporta quattro diverse strategie : Hedge , Limit Orders , Martingale e Normal Trade . 1. Quattro strategie per un trading flessibile Il robot consente di attivare strategie divers
Viop MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Viop MACD Hedge EA – Robot di Strategia per VIOP Basato su Segnali Viop MACD Hedge EA è un robot di trading algoritmico ottimizzato per il mercato dei futures e delle opzioni della Borsa di Istanbul (VIOP). Grazie alla sua struttura flessibile, supporta quattro strategie: Hedge, Limit, Martingale e Trading Normale . È perfettamente compatibile anche con il mercato Forex. 1. Quattro Strategie in un Solo Sistema L’utente può attivare una delle seguenti strategie: Strategia Hedge: ordine limit
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
MACD Hedge EA: Robot di Trading Intelligente Multi-Strategia 1. Segnali Tecnici: Combinazione di MACD + RSI MACD Hedge EA genera segnali di ingresso utilizzando due indicatori principali: MACD : rileva la direzione e la forza del trend RSI : filtra condizioni di ipercomprato o ipervenduto per aumentare l'affidabilità La combinazione di questi due indicatori garantisce ingressi precisi e ben calibrati. 2. 6 Strategie Selezionabili Il robot supporta 6 strategie operative: Strategia Normale
Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Bollinger Hedge EA: Un Robot di Trading Dinamico e Strategico 1. Strategia Basata su Pattern: Bande di Bollinger + Allineamento con il Trend Bollinger Hedge EA combina le bande di Bollinger con l’analisi della direzione del trend per generare forti segnali tecnici di acquisto/vendita. Bande di Bollinger : Rilevano zone di ipercomprato/ipervenduto in base al comportamento del prezzo vicino alle bande superiore e inferiore. Filtro di Trend : Determina la direzione del mercato utilizzando RSI, m
Viop Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Viop Bollinger Hedge EA – Robot di trading VIOP basato sulle Bande di Bollinger Viop Bollinger Hedge EA è un robot di trading algoritmico multi-strategia, progettato per il mercato dei future e delle opzioni della Borsa di Istanbul (VIOP) . Grazie alla sua infrastruttura flessibile, supporta quattro strategie : Hedge, Limit, Martingale e Normale. Può essere utilizzato in modo efficace anche nei mercati Forex . 1. Quattro strategie in un solo sistema L’utente può attivare una delle seguenti
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione