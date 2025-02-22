Bollinger Bands and ATR

Robot Forex Bollinger Bands e ATR

Per avere successo nel mercato Forex è necessaria una strategia potente e intelligente. Il robot Forex "Bollinger Bands e ATR" è stato sviluppato con un approccio innovativo basato sull’analisi della volatilità e il rilevamento del trend.

Questo robot gestisce automaticamente le operazioni utilizzando gli indicatori Bollinger Bands e ATR, identificando le migliori opportunità di acquisto e vendita.

Con l'aggiunta della nuova strategia di copertura (hedge), il robot è in grado di affrontare anche le condizioni di mercato più incerte.

Strategia e Regole di Ingresso Operativo

Trade Buy: Una posizione di acquisto viene aperta quando la candela chiude sulla banda superiore di Bollinger e il rilevatore di tendenza conferma un trend rialzista .

Trade Sell: Una posizione di vendita viene aperta quando la candela chiude al di sotto della banda inferiore di Bollinger e il rilevatore di tendenza conferma un trend ribassista .

Strategia Hedge: Quando viene rilevato un segnale direzionale, il robot apre contemporaneamente ordini buy/sell stop o sell/buy stop , permettendo di sfruttare i movimenti in entrambe le direzioni.

Analisi della Volatilità: La media dell’ATR delle ultime 50 candele viene utilizzata per misurare la volatilità. Se è alta, le operazioni vengono aperte solo nella direzione del trend.

Gestione del Rischio e Meccanismi SL/TP

Ordini Stop e Limit: È possibile impostare livelli facoltativi di stop-loss (SL) e take-profit (TP) per ogni operazione.

Calcolo di SL e TP: Si possono inserire valori fissi in punti . Oppure utilizzare moltiplicatori basati su ATR (es. 1.2, 1.5, 2.0) per calcolare livelli dinamici .

Trailing Stop Dinamico: Aggiorna automaticamente il livello SL quando l’operazione si muove a favore. Viene applicato individualmente per ogni simbolo .

Meccanismo Breakeven: Quando si raggiunge un determinato profitto, lo SL viene spostato sul prezzo di entrata , eliminando il rischio.

Chiusura Automatica al Target: L’operazione viene chiusa automaticamente una volta raggiunto il prezzo obiettivo impostato.

Chiusura Percentuale di Profitto: È possibile chiudere automaticamente l’operazione al raggiungimento di una percentuale di profitto specificata.

Pannello Informativo Avanzato

Con il pannello Display Info, il robot mostra informazioni dettagliate in tempo reale su ogni simbolo nel grafico:

Nome dello strumento negoziato

Direzione del trend (rialzista o ribassista)

Stato attuale del profitto/perdita, visualizzato con colori (verde, rosso, arancione)

Perché Scegliere il Robot Bollinger Bands e ATR?

✅ Rilevamento del Trend e Analisi della Volatilità: Segnali precisi con indicatori affidabili

✅ Gestione Flessibile di SL/TP: Valori fissi o dinamici basati su ATR

✅ Supporto alla Strategia Hedge: Copertura a doppia direzione in condizioni incerte

✅ Trailing Stop Dinamico: Adattamento intelligente del livello SL

✅ Protezione Breakeven: Azzeramento del rischio dopo un profitto raggiunto

✅ Interfaccia Intuitiva: Monitoraggio semplice di operazioni e tendenze

✅ Gestione Automatica: Chiusura automatica al raggiungimento di target o profitto

✅ Visualizzazione su Grafico: Informazioni sempre visibili e aggiornate

Tipi di Ordini e Struttura della Strategia

“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop





INFORMAZIONI:





"Questo robot funziona con le impostazioni predefinite. Si prega di apportare modifiche alla gestione del rischio e alla strategia di transazione.





Puoi osservare le tue prestazioni testando nell'account demo. "





Sarei molto felice se gli dai 5 stelle.





Buona fortuna...