MACD Hedge EA: Robot de Trading Inteligente con Estrategias Múltiples

1. Fundamento de la Señal: Combinación de MACD y RSI

MACD Hedge EA utiliza dos indicadores técnicos potentes para generar señales sólidas:

MACD detecta la dirección de la tendencia y el impulso

RSI filtra señales falsas, detectando condiciones de sobrecompra o sobreventa

Las operaciones solo se activan cuando las condiciones técnicas están alineadas.

2. 6 Estrategias Integradas en un Solo Robot

Este EA incluye seis estrategias de trading versátiles, seleccionables por el usuario:

✅ Normal

✅ Martingala

✅ Límites (Limit)

✅ Stops (Stop)

✅ Hedge (Cobertura)

✅ Límites + Stops

En la estrategia Límite + Stop:

Si hay señal de compra (BUY) → se colocan Buy + Buy Limit + Buy Stop

Si hay señal de venta (SELL) → se colocan Sell + Sell Limit + Sell Stop

Esto permite captar tanto retrocesos como rupturas.

3. Gestión Flexible de Órdenes en Rejilla y Cobertura

Cuando se detecta una tendencia:

Se abre una operación principal (BUY o SELL)

Se colocan órdenes límite en la misma dirección

Se colocan órdenes stop en la dirección contraria

Esto proporciona resiliencia frente a movimientos volátiles del mercado.

4. Eliminación Automática de Órdenes Pendientes

Una vez que la operación principal se cierra,

todas las órdenes pendientes asociadas se eliminan automáticamente.

Ventajas:

Reducción del uso de margen

Evita órdenes obsoletas

Mejora la limpieza y eficiencia del sistema

5. Trailing Stop Dinámico Basado en ATR

El EA ajusta dinámicamente el trailing stop en función de la volatilidad del mercado:

Mercado estable → 1.2x ATR

Volatilidad media → 1.5x ATR

Alta volatilidad → 2.0 a 2.5x ATR

Esto ayuda a maximizar ganancias mientras se protege el capital.

6. Función de Break Even Automático

Cuando una operación alcanza cierta ganancia:

El stop-loss se mueve automáticamente al precio de entrada

Beneficios:

✅ Riesgo cero

✅ Protección de beneficios frente a retrocesos repentinos

7. TP/SL Flexibles y Adaptables

Los niveles de take profit y stop loss se pueden definir:

Manualmente en puntos

Automáticamente como múltiplos del ATR

Ideal para adaptarse a condiciones cambiantes del mercado.

8. Control de Rejilla y Límite de Lotes

Puedes configurar:

Tamaño máximo de lote por estrategia

Distancia entre niveles de rejilla (en puntos)

Previene crecimiento excesivo del riesgo, especialmente en mercados apalancados como Forex o futuros.

9. Panel de Información en Tiempo Real

En el gráfico puedes ver:

El símbolo actual

Dirección de la tendencia detectada

Ganancia/Pérdida flotante

El panel es personalizable y puede activarse/desactivarse a voluntad.

🧩 Lógica de Ejecución de Estrategias

Órdenes Límite → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

Órdenes Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

Estrategia Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

Límite + Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ INFORMACIÓN:

“Este robot funciona con la configuración predeterminada.

Por favor, ajusta los parámetros según tu gestión de riesgo y estilo de trading.

Se recomienda hacer pruebas en cuenta demo antes de usar en real.”

Si te gusta el robot, ¡agradeceríamos mucho tu calificación de 5 estrellas ⭐⭐⭐⭐⭐!

¡Buena suerte en tu trading!