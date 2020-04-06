MACD Hedge
MACD Hedge EA: Robot de Trading Inteligente con Estrategias Múltiples
1. Fundamento de la Señal: Combinación de MACD y RSI
MACD Hedge EA utiliza dos indicadores técnicos potentes para generar señales sólidas:
-
MACD detecta la dirección de la tendencia y el impulso
-
RSI filtra señales falsas, detectando condiciones de sobrecompra o sobreventa
Las operaciones solo se activan cuando las condiciones técnicas están alineadas.
2. 6 Estrategias Integradas en un Solo Robot
Este EA incluye seis estrategias de trading versátiles, seleccionables por el usuario:
✅ Normal
✅ Martingala
✅ Límites (Limit)
✅ Stops (Stop)
✅ Hedge (Cobertura)
✅ Límites + Stops
En la estrategia Límite + Stop:
-
Si hay señal de compra (BUY) → se colocan Buy + Buy Limit + Buy Stop
-
Si hay señal de venta (SELL) → se colocan Sell + Sell Limit + Sell Stop
Esto permite captar tanto retrocesos como rupturas.
3. Gestión Flexible de Órdenes en Rejilla y Cobertura
Cuando se detecta una tendencia:
-
Se abre una operación principal (BUY o SELL)
-
Se colocan órdenes límite en la misma dirección
-
Se colocan órdenes stop en la dirección contraria
Esto proporciona resiliencia frente a movimientos volátiles del mercado.
4. Eliminación Automática de Órdenes Pendientes
Una vez que la operación principal se cierra,
todas las órdenes pendientes asociadas se eliminan automáticamente.
Ventajas:
-
Reducción del uso de margen
-
Evita órdenes obsoletas
-
Mejora la limpieza y eficiencia del sistema
5. Trailing Stop Dinámico Basado en ATR
El EA ajusta dinámicamente el trailing stop en función de la volatilidad del mercado:
-
Mercado estable → 1.2x ATR
-
Volatilidad media → 1.5x ATR
-
Alta volatilidad → 2.0 a 2.5x ATR
Esto ayuda a maximizar ganancias mientras se protege el capital.
6. Función de Break Even Automático
Cuando una operación alcanza cierta ganancia:
-
El stop-loss se mueve automáticamente al precio de entrada
Beneficios:
✅ Riesgo cero
✅ Protección de beneficios frente a retrocesos repentinos
7. TP/SL Flexibles y Adaptables
Los niveles de take profit y stop loss se pueden definir:
-
Manualmente en puntos
-
Automáticamente como múltiplos del ATR
Ideal para adaptarse a condiciones cambiantes del mercado.
8. Control de Rejilla y Límite de Lotes
Puedes configurar:
-
Tamaño máximo de lote por estrategia
-
Distancia entre niveles de rejilla (en puntos)
Previene crecimiento excesivo del riesgo, especialmente en mercados apalancados como Forex o futuros.
9. Panel de Información en Tiempo Real
En el gráfico puedes ver:
-
El símbolo actual
-
Dirección de la tendencia detectada
-
Ganancia/Pérdida flotante
El panel es personalizable y puede activarse/desactivarse a voluntad.
🧩 Lógica de Ejecución de Estrategias
-
Órdenes Límite → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
-
Órdenes Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
-
Estrategia Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
-
Límite + Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ INFORMACIÓN:
“Este robot funciona con la configuración predeterminada.
Por favor, ajusta los parámetros según tu gestión de riesgo y estilo de trading.
Se recomienda hacer pruebas en cuenta demo antes de usar en real.”
¡Buena suerte en tu trading!