MACD Hedge

🧠 MACD Hedge EA: Robot de Trading Inteligente con Estrategias Múltiples  candleforms.co

1. Fundamento de la Señal: Combinación de MACD y RSI

MACD Hedge EA utiliza dos indicadores técnicos potentes para generar señales sólidas:

  • MACD detecta la dirección de la tendencia y el impulso

  • RSI filtra señales falsas, detectando condiciones de sobrecompra o sobreventa
    Las operaciones solo se activan cuando las condiciones técnicas están alineadas.

2. 6 Estrategias Integradas en un Solo Robot

Este EA incluye seis estrategias de trading versátiles, seleccionables por el usuario:
Normal
Martingala
Límites (Limit)
Stops (Stop)
Hedge (Cobertura)
Límites + Stops

En la estrategia Límite + Stop:

  • Si hay señal de compra (BUY) → se colocan Buy + Buy Limit + Buy Stop

  • Si hay señal de venta (SELL) → se colocan Sell + Sell Limit + Sell Stop
    Esto permite captar tanto retrocesos como rupturas.

3. Gestión Flexible de Órdenes en Rejilla y Cobertura

Cuando se detecta una tendencia:

  • Se abre una operación principal (BUY o SELL)

  • Se colocan órdenes límite en la misma dirección

  • Se colocan órdenes stop en la dirección contraria
    Esto proporciona resiliencia frente a movimientos volátiles del mercado.

4. Eliminación Automática de Órdenes Pendientes

Una vez que la operación principal se cierra,
todas las órdenes pendientes asociadas se eliminan automáticamente.
Ventajas:

  • Reducción del uso de margen

  • Evita órdenes obsoletas

  • Mejora la limpieza y eficiencia del sistema

5. Trailing Stop Dinámico Basado en ATR

El EA ajusta dinámicamente el trailing stop en función de la volatilidad del mercado:

  • Mercado estable → 1.2x ATR

  • Volatilidad media → 1.5x ATR

  • Alta volatilidad → 2.0 a 2.5x ATR
    Esto ayuda a maximizar ganancias mientras se protege el capital.

6. Función de Break Even Automático

Cuando una operación alcanza cierta ganancia:

  • El stop-loss se mueve automáticamente al precio de entrada
    Beneficios:
    ✅ Riesgo cero
    ✅ Protección de beneficios frente a retrocesos repentinos

7. TP/SL Flexibles y Adaptables

Los niveles de take profit y stop loss se pueden definir:

  • Manualmente en puntos

  • Automáticamente como múltiplos del ATR
    Ideal para adaptarse a condiciones cambiantes del mercado.

8. Control de Rejilla y Límite de Lotes

Puedes configurar:

  • Tamaño máximo de lote por estrategia

  • Distancia entre niveles de rejilla (en puntos)
    Previene crecimiento excesivo del riesgo, especialmente en mercados apalancados como Forex o futuros.

9. Panel de Información en Tiempo Real

En el gráfico puedes ver:

  • El símbolo actual

  • Dirección de la tendencia detectada

  • Ganancia/Pérdida flotante
    El panel es personalizable y puede activarse/desactivarse a voluntad.

🧩 Lógica de Ejecución de Estrategias

  • Órdenes Límite → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

  • Órdenes Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

  • Estrategia Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

  • Límite + Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ INFORMACIÓN:

“Este robot funciona con la configuración predeterminada.
Por favor, ajusta los parámetros según tu gestión de riesgo y estilo de trading.
Se recomienda hacer pruebas en cuenta demo antes de usar en real.”

Si te gusta el robot, ¡agradeceríamos mucho tu calificación de 5 estrellas ⭐⭐⭐⭐⭐!
¡Buena suerte en tu trading!

