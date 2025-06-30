Bollinger Bands and ATR

Bollinger Bands und ATR Forex-Roboter    candleforms.co

Erfolg am Forex-Markt erfordert eine leistungsstarke und intelligente Strategie. Der "Bollinger Bands und ATR" Forex-Roboter wurde mit einem innovativen Ansatz entwickelt, der auf Volatilitätsanalyse und Trendbestimmung basiert.
Dieser Roboter nutzt die Indikatoren Bollinger Bands und ATR, um die genauesten Kauf- und Verkaufssignale zu erkennen und führt die Trades automatisch aus.
Dank der neu hinzugefügten Hedge-Strategie kann er auch unter unsicheren Marktbedingungen effektiv agieren.

Strategie und Handelsregeln

  • Kauf-Trade (Buy): Ein Buy-Trade wird eröffnet, wenn eine Kerze am oberen Bollinger Band schließt und der Trendfolger einen Aufwärtstrend erkennt.

  • Verkaufs-Trade (Sell): Ein Sell-Trade wird eröffnet, wenn eine Kerze unterhalb des unteren Bollinger Bands schließt und der Trendfolger einen Abwärtstrend erkennt.

  • Hedge-Strategie: Bei einem Richtungssignal platziert der Roboter gleichzeitig Buy/Sell Stop oder Sell/Buy Stop-Orders, um Bewegungen in beide Richtungen auszunutzen.

  • Volatilitätsanalyse: Der Durchschnittswert des ATR der letzten 50 Kerzen wird zur Bewertung der Marktvolatilität verwendet. Bei hoher Volatilität werden Trades nur in Trendrichtung eröffnet.

Risikomanagement und SL/TP-Mechanismen

  • Stop- und Limit-Orders: Für jede Position können optional Stop-Loss (SL)- und Take-Profit (TP)-Level definiert werden.

  • SL- und TP-Berechnung:

    • Feste Werte können in Punkten eingegeben werden.

    • Alternativ können ATR-basierte Multiplikatoren (z. B. 1.2, 1.5, 2.0) verwendet werden, um dynamische SL- und TP-Level zu bestimmen.

  • Dynamischer Trailing Stop: Passt automatisch das SL-Level an, wenn sich der Trade in eine profitable Richtung bewegt. Gilt individuell für jedes Symbol.

  • Breakeven-Mechanismus: Erreicht der Trade einen bestimmten Gewinn, wird der SL auf den Einstiegspreis gesetzt, um das Risiko zu eliminieren.

  • Automatischer Abschluss bei Zielpreis: Der Trade wird automatisch geschlossen, wenn ein vorher festgelegter Zielpreis erreicht wird.

  • Abschluss bei Gewinnprozentsatz: Der Trade kann automatisch geschlossen werden, sobald ein definierter Prozentsatz an Gewinn erzielt wurde.

Erweiterte Informationsanzeige

Mit dem Display Info Panel werden für jedes gehandelte Symbol übersichtlich Echtzeitinformationen im Chart dargestellt:

  • Name des gehandelten Symbols

  • Trendrichtung (Aufwärtstrend oder Abwärtstrend)

  • Aktueller Gewinn/Verlust, farblich dargestellt (grün, rot oder orange)

Warum den Bollinger Bands und ATR Roboter verwenden?

Trendbestimmung & Volatilitätsanalyse: Liefert präzise Signale mit starken Indikatoren
Flexibles SL/TP-Management: Feste Punktwerte oder dynamisch per ATR
Unterstützung von Hedge-Strategien: Nutzt zweigleisige Orderlogik bei Marktunsicherheit
Dynamischer Trailing Stop: Automatische SL-Anpassung bei Kursgewinnen
Breakeven-Schutz: Sicherung von Gewinnen durch risikofreie Trades
Benutzerfreundliches Interface: Einfache Überwachung von Positionen und Trends
Automatische Verwaltung: Schließt Trades bei Erreichen von Gewinn- oder Kurszielen
Visuelle Darstellung im Chart: Alle wichtigen Informationen direkt sichtbar

Ordertypen und Strategieaufbau

“Open Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
“Open Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop


INFORMATION:

"Dieser Roboter arbeitet mit Standardeinstellungen. Bitte nehmen Sie Ihre Risikomanagement- und Transaktionsstrategie vor.

Sie können Ihre Leistung beobachten, indem Sie im Demo -Konto testen. "

Ich wäre sehr glücklich, wenn Sie ihm 5 Sterne geben.

Viel Glück...
