XSmart Pro EA MT5

XSmartPro EA - Sistema Profesional de Trading de Cuadrícula

Grid Bidireccional Inteligente DCA con Filtros de Seguridad Avanzados

Visión general

XSmartPro EA es un sistema profesional de trading Grid DCA (Dollar Cost Averaging) diseñado para traders que quieren operar en Forex de forma segura y eficiente. El EA utiliza una estrategia inteligente de cuadrícula bidireccional combinada con filtros técnicos avanzados para optimizar los puntos de entrada y proteger su cuenta.

Características principales

Sistema DCA Smart Grid

La cuadrícula bidireccional abre automáticamente órdenes de COMPRA en tendencias alcistas y órdenes de VENTA en tendencias bajistas. Multiplicador DCA flexible utiliza un aumento progresivo del tamaño del lote con progresión geométrica (por defecto 1,05x). Dynamic Step System emplea un sistema de dos niveles con Step1 a 200 puntos y Step2 a 300 puntos. Control Máximo de Órdenes permite configurar el máximo de órdenes DCA hasta 50 órdenes.

Filtros técnicos avanzados

Filtro de Tendencia EMA utiliza EMA (por defecto de 34 periodos en D1) para determinar la dirección del mercado. Filtro de Seguridad RSI sólo entra cuando el RSI confirma condiciones extremas (Sobreventa por debajo de 25, Sobrecompra por encima de 75). La Lógica de Entrada Inteligente coloca COMPRA sólo cuando la tendencia es alcista más RSI sobrevendido, VENTA sólo cuando la tendencia es bajista más RSI sobrecomprado. La detección de cambio de tendencia cambia automáticamente de dirección cuando la tendencia se invierte.

Gestión del riesgo y seguridad

El objetivo individual de Take Profit es de 0,25 $ de beneficio por defecto para cada orden. El objetivo de DD positivo cierra todas las posiciones cuando el beneficio total alcanza los 5 $. El trailing stop ofrece un trailing stop opcional con activación y paso personalizables. Margin Defense reduce automáticamente el tamaño de los lotes cuando el nivel de margen cae por debajo del umbral. Counter Order Protection incluye un sistema inteligente de contraorden con multiplicador configurable.

Gestión de Horas y Sesiones

El Filtro de Horas de Negociación está optimizado para 07:00-15:30 GMT (solapamiento de Londres más NY). La nueva opción de comprobación de barras permite comprobar si hay nuevas órdenes sólo en las barras M1 nuevas. La Detección de Sesión de Mercado detecta y se adapta automáticamente a las condiciones del mercado.

Gestión del dinero

La Comprobación de Dinero comprueba si hay fondos suficientes antes de cada orden. La Reducción Progresiva de Lotes reduce automáticamente el tamaño del lote si el margen es insuficiente. La Normalización del Volumen garantiza que todas las órdenes cumplan los requisitos del broker. La Protección de Cuenta proporciona múltiples capas de seguridad para prevenir daños a la cuenta.

Parámetros de entrada

Parámetros Generales

Lote inicial (0.01) - Tamaño de lote inicial para la primera orden

Número Mágico (7770) - Identificador único para órdenes EA

TP de orden individual(USD) (0.25) - Objetivo de beneficio de orden individual en USD

Umbral de DD positivo para cerrar todo (USD) (5) - Umbral de beneficio total para cerrar todas las posiciones

Multiplicador del lote de la contraorden (x lotes totales) (0) - Multiplicador para órdenes contra tendencia

Comprobar sólo nuevas órdenes en nueva barra M1 (true) - Opción de comprobación de nueva barra

Ajustes de Rejilla

Multiplicador DCA (para todas las órdenes) (1.05) - Multiplicador del tamaño del lote para la progresión DCA

Distancia Step1(puntos) (200) - Distancia inicial entre órdenes

Distancia de paso2 (puntos) (300) - Distancia de paso avanzada para órdenes posteriores

Número de órdenes antes de pasaral paso2 (5) - Recuento de órdenes antes de pasar a pasos mayores

Número máximo de órdenes D CA (50) - Máximo total de órdenes DCA permitidas

Filtro de tendencia EMA

Periodo EMA (D1) - Periodo para el cálculo de la tendencia EMA

Periodo EMA (34) - Periodo de media móvil para la detección de tendencias

EMA Applied Price (CLOSE) - Tipo de precio utilizado para el cálculo de la EMA

Filtro RSI

Usar filtro RSI (true) - Activar/desactivar el filtro de seguridad RSI

RSI Timeframe (M15) - Plazo para el cálculo del RSI

Periodo RSI (14) - Periodo del indicador RSI

Nivel de sobre compradel RSI (75) - Umbral superior para la condición de sobrecompra

Nivel de sobre ventadel RSI (25) - Umbral inferior para la condición de sobreventa

Desplazamiento de la barra del RSI (0=actual, 1=anterior) (1) - Barra a utilizar para el cálculo del RSI

Tope dinámico

Usar tra iling stop (falso) - Activar/desactivar la función de trailing stop

Trigger trailing when profit reaches (USD) (35.0) - Nivel de ganancia para activar el trailing

Paso del trailing stop (USD) (5.0) - Tamaño del paso para ajustar el trailing stop

Filtro horario GMT+0

Usar filtro horario (true) - Activar/desactivar la restricción del horario de negociación

Hora de inicio de negociación (HH:MM) (07:00) - Inicio de la sesión de negociación

Hora de fin de negociación (HH:MM) (15:30) - Fin de la sesión de negociación

Defensa de márgenes

Activar/desactivar defensa de márgenes (falso) - Activar sistema de protección de márgenes

Nivel de margen para activar la defensa (%) (500) - Umbral de margen para la activación de la defensa

Reducción del multiplicador DCA (%) (20.0) - Reducción del tamaño del lote cuando se activa la defensa

Activar registros detallados (falso) - Mostrar registros detallados de operaciones

Estrategia de negociación

Detección de Tendencia utiliza EMA para determinar la dirección del mercado. Entrada Segura sólo entra cuando el RSI confirma condiciones extremas. Grid Expansion añade posiciones a intervalos predeterminados. Toma de Ganancias cierra órdenes individuales en el beneficio objetivo o todas las órdenes en DD positivo. El Control de Riesgo emplea múltiples mecanismos de seguridad para proteger contra una reducción excesiva.

Ajustes recomendados

Marco temporal: Cualquiera (el EA funciona en todos los marcos temporales). Pares de divisas: Pares principales (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, etc.). Tipo de cuenta: ECN o Estándar. Depósito Mínimo: $1000 recomendado. Nivel de Riesgo: Conservador a Moderado.

Notas Importantes

Habilitar Filtro RSI es altamente recomendado para máxima seguridad. Supervise el margen y mantenga un margen suficiente para la expansión del DCA. Las horas de negociación están optimizadas para las sesiones de Londres y NY. Pruebe a fondo con backtesting antes de operar en vivo. Se recomienda VPS para un funcionamiento ininterrumpido.

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5 | Estrategia: Rejilla bidireccional DCA con filtros EMA/RSI | Gestión de posiciones: Tamaño de lote progresivo con filtros de seguridad | Enfoque de riesgo: Protección multicapa con defensa de márgenes

Operativa grid profesional con gestión del riesgo de nivel institucional.



