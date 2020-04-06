Phoenix Trend MT5 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA

Phoenix Trend MT5 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y DCA (dollar-cost averaging) Asesor Experto para MetaTrader 5. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que aceptan la reducción flotante como parte de la estrategia.

Phoenix Trend MT5 no promete beneficios constantes y no es un sistema "sin pérdidas" o "siempre rentable". Puede pasar por periodos rentables, pero también puede experimentar grandes drawdowns e incluso la pérdida total de la cuenta en condiciones extremas de mercado. Utilícelo sólo si comprende y acepta plenamente estos riesgos.

Si necesita la versión MetaTrader 4, está disponible por separado en el Mercado: Phoenix Trend MT4.

Idea de Trading y Lógica Central

Phoenix Trend MT5 se basa en tres componentes principales: un filtro de tendencia de tiempo superior, una entrada basada en pullback para la primera orden y una cuadrícula DCA basada en ATR que sigue la tendencia dominante.

Filtro de tendencia de marco temporal superior: dos medias móviles (rápida y lenta) en un marco temporal superior (por defecto H4) definen la dirección principal. Cuando la MA rápida está por encima de la MA lenta, el mercado se trata como una tendencia alcista y sólo se permiten cestas de compra en modo automático. Cuando la MA rápida está por debajo de la MA lenta, sólo se permiten cestas de venta. Se utiliza una delta de precio pequeña para evitar operar en condiciones muy planas o ruidosas.

marco temporal dos medias móviles (rápida y lenta) en un marco temporal superior (por defecto H4) definen la dirección principal. Cuando la MA rápida está por encima de la MA lenta, el mercado se trata como una tendencia alcista y sólo se permiten cestas de compra en modo automático. Cuando la MA rápida está por debajo de la MA lenta, sólo se permiten cestas de venta. Se utiliza una delta de precio pequeña para evitar operar en condiciones muy planas o ruidosas. Control direccional: puede dejar que el EA decida la dirección automáticamente a partir del filtro de tendencia, o forzarlo a funcionar en modo "sólo compra" o "sólo venta" si prefiere alinearlo con su propio análisis.

puede dejar que el EA decida la dirección automáticamente a partir del filtro de tendencia, o forzarlo a funcionar en modo "sólo compra" o "sólo venta" si prefiere alinearlo con su propio análisis. Entrada Pullback (orden base): las entradas se toman en un marco temporal de señal (por ejemplo M5) utilizando la dirección de la tendencia del marco temporal superior. En una tendencia alcista, el EA espera un retroceso hacia o por debajo de la MA rápida en el marco temporal de señal antes de abrir una primera orden de compra. En una tendencia bajista, espera un retroceso hacia o por encima de la MA rápida antes de abrir una primera orden de venta. El objetivo es evitar perseguir precios extremos y entrar después de una corrección dentro de la tendencia principal.

las entradas se toman en un marco temporal de señal (por ejemplo M5) utilizando la dirección de la tendencia del marco temporal superior. En una tendencia alcista, el EA espera un retroceso hacia o por debajo de la MA rápida en el marco temporal de señal antes de abrir una primera orden de compra. En una tendencia bajista, espera un retroceso hacia o por encima de la MA rápida antes de abrir una primera orden de venta. El objetivo es evitar perseguir precios extremos y entrar después de una corrección dentro de la tendencia principal. Cuadrícula dinámica basada en ATR: una vez abierta la orden base, el EA construye una cuadrícula DCA alineada con la tendencia. La distancia entre las órdenes de la cuadrícula se basa en el Average True Range (ATR), de modo que los pasos son más amplios cuando la volatilidad es alta y más ajustados cuando el mercado está en calma. Para las cestas de compra, sólo se añaden nuevas compras si el precio baja desde la última compra al menos un paso basado en el ATR; para las cestas de venta, sólo se añaden nuevas ventas si el precio sube al menos un paso.

una vez abierta la orden base, el EA construye una cuadrícula DCA alineada con la tendencia. La distancia entre las órdenes de la cuadrícula se basa en el Average True Range (ATR), de modo que los pasos son más amplios cuando la volatilidad es alta y más ajustados cuando el mercado está en calma. Para las cestas de compra, sólo se añaden nuevas compras si el precio baja desde la última compra al menos un paso basado en el ATR; para las cestas de venta, sólo se añaden nuevas ventas si el precio sube al menos un paso. Progresión de lotes: puede ejecutar la parrilla con un tamaño de lote constante para cada orden (DCA lineal) o activar un multiplicador de lotes para un crecimiento al estilo martingala. El multiplicador puede acelerar la recuperación, pero también aumenta significativamente el riesgo y el drawdown potencial.

Cesta Take-Profit y Lógica de Salida

Phoenix Trend MT5 gestiona las salidas a nivel de cesta: todas las posiciones EA en el símbolo se consideran conjuntamente. Soporta dos métodos de take-profit, que pueden utilizarse individualmente o combinados.

TP de cesta por dinero: el EA suma el beneficio, el swap y la comisión de todas las posiciones abiertas por el EA en ese símbolo. Cuando el beneficio total alcanza o supera un objetivo monetario definido, se cierra toda la cesta.

el EA suma el beneficio, el swap y la comisión de todas las posiciones abiertas por el EA en ese símbolo. Cuando el beneficio total alcanza o supera un objetivo monetario definido, se cierra toda la cesta. Cesta TP por puntos: el EA calcula un precio medio ponderado por volumen para todas las posiciones abiertas en la cesta y mide la distancia desde el precio actual. Cuando esta distancia alcanza su objetivo de puntos en la dirección de la operación, se cierra la cesta.

el EA calcula un precio medio ponderado por volumen para todas las posiciones abiertas en la cesta y mide la distancia desde el precio actual. Cuando esta distancia alcanza su objetivo de puntos en la dirección de la operación, se cierra la cesta. Modos TP: puede elegir cerrar la cesta sólo por dinero, sólo por puntos o por cualquier condición (dinero o puntos) que se alcance primero.

El EA no establece un stop loss fijo en cada operación individual. El riesgo se controla mediante salidas a nivel de cesta y protección adicional contra pérdidas a nivel de cuenta.

Gestión y protección del riesgo

Las estrategias Grid y DCA son inherentemente arriesgadas. Phoenix Trend MT5 incluye varias herramientas para ayudarle a limitar la exposición, pero no pueden eliminar el riesgo. Usted sigue siendo plenamente responsable de la agresividad con la que configure el sistema.

Volumen máximo por símbolo: un tope en el tamaño total del lote de todas las posiciones del EA en un símbolo. Antes de abrir una nueva orden, el EA comprueba si el nuevo lote excedería el volumen máximo permitido; si es así, no se abre ninguna orden nueva. Esto ayuda a evitar el crecimiento descontrolado del lote en un solo instrumento.

un tope en el tamaño total del lote de todas las posiciones del EA en un símbolo. Antes de abrir una nueva orden, el EA comprueba si el nuevo lote excedería el volumen máximo permitido; si es así, no se abre ninguna orden nueva. Esto ayuda a evitar el crecimiento descontrolado del lote en un solo instrumento. Modos de tamaño de lote: puede elegir un tamaño de lote fijo para la orden base o utilizar una fórmula basada en el saldo (por ejemplo, un lote determinado por cada 1 000 unidades de saldo) para que el tamaño del lote escale con el tamaño de la cuenta. Un multiplicador de lotes opcional puede aumentar el tamaño de cada orden de la parrilla en relación con las anteriores, a costa de un mayor riesgo.

puede elegir un tamaño de lote fijo para la orden base o utilizar una fórmula basada en el saldo (por ejemplo, un lote determinado por cada 1 000 unidades de saldo) para que el tamaño del lote escale con el tamaño de la cuenta. Un multiplicador de lotes opcional puede aumentar el tamaño de cada orden de la parrilla en relación con las anteriores, a costa de un mayor riesgo. Protección contra la reducción: un módulo opcional controla la reducción flotante como porcentaje del saldo. Si la reducción actual alcanza su nivel máximo permitido, el EA puede cerrar todas sus posiciones en el símbolo y, opcionalmente, detener la apertura de nuevas operaciones hasta un nuevo día de negociación. Esto puede ayudar a evitar situaciones en las que el riesgo aumenta más allá de su zona de confort.

un módulo opcional controla la reducción flotante como porcentaje del saldo. Si la reducción actual alcanza su nivel máximo permitido, el EA puede cerrar todas sus posiciones en el símbolo y, opcionalmente, detener la apertura de nuevas operaciones hasta un nuevo día de negociación. Esto puede ayudar a evitar situaciones en las que el riesgo aumenta más allá de su zona de confort. Filtro horario y salida del viernes: puede limitar las operaciones a horas específicas del día del servidor y elegir cerrar todas las posiciones del EA después de una hora definida del viernes para reducir la exposición a los gaps del fin de semana.

puede limitar las operaciones a horas específicas del día del servidor y elegir cerrar todas las posiciones del EA después de una hora definida del viernes para reducir la exposición a los gaps del fin de semana. Comprobaciones de margen: antes de enviar cualquier orden nueva, el EA comprueba si el margen libre es suficiente. Si el margen requerido excede el margen libre disponible, la orden no se envía.

Panel de información en el gráfico

Phoenix Trend MT5 muestra un panel de estado en el gráfico para que pueda ver de un vistazo cómo está funcionando la estrategia. La información típica incluye:

símbolo y número mágico utilizado por el EA,

número de posiciones abiertas y el número máximo configurado de órdenes,

dirección actual de la parrilla (compra, venta o inactiva),

tamaño total del lote y precio medio de la cesta,

beneficio o pérdida total de la cesta en dinero y en puntos,

saldo actual de la cuenta, capital y reducción flotante en porcentaje,

si están activas la protección contra pérdidas o los bloques de negociación basados en el tiempo,

un resumen de los ajustes clave, como el modo de lote, el paso de cuadrícula, el modo de toma de beneficios de la cesta y el filtro de tendencia.

Para quién es este EA

Phoenix Trend MT5 puede ser adecuado para los operadores que:

entienden el riesgo de tipo grid, DCA y martingala y se sienten cómodos con el drawdown flotante,

prefieren diversificar a través de varios símbolos con pequeños tamaños de lote en lugar de ejecutar una configuración agresiva en un solo par,

están dispuestos a supervisar la cuenta y ajustar el tamaño de los lotes, el volumen máximo y los límites de reducción a medida que cambian las condiciones,

utilizar el EA como un componente dentro de un plan de trading más amplio, no como una "máquina de dinero" independiente.

Phoenix Trend MT5 no está recomendado para operadores que:

Esperen beneficios constantes sin depreciaciones,

busquen un ingreso garantizado o un robot "sin pérdidas",

utilizan tamaños de lote o multiplicadores muy altos en relación con el tamaño de su cuenta y su tolerancia al riesgo,

no acepten la posibilidad de grandes detracciones, llamadas al margen o pérdida total de la cuenta.

Uso recomendado

Comience con una cuenta demo o una cuenta pequeña / cent para observar cómo se comporta el EA con los datos y condiciones de su broker.

Utilice tamaños de lote bajos y un volumen máximo conservador por símbolo, especialmente en las primeras etapas.

Evite combinar un número máximo de órdenes muy elevado, un multiplicador de lote alto y un tamaño de cuenta pequeño, ya que esta combinación puede provocar rápidas llamadas al margen.

Pruebe el EA en los principales pares y símbolos líquidos (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) y elija plazos que se ajusten a su estilo de riesgo y tenencia.

Adjunte el EA a un gráfico por símbolo y utilice diferentes números mágicos si ejecuta varias instancias en el mismo instrumento con diferentes configuraciones.

Advertencia importante de riesgo

Phoenix Trend MT5 utiliza un enfoque grid / DCA, que se considera de alto riesgo.

El EA puede generar beneficios en condiciones favorables, pero también puede enfrentarse a drawdowns profundos y prolongados, llamadas de margen y pérdida completa de la cuenta.

Ningún sistema de trading, incluido este EA, puede garantizar beneficios, seguridad o un rendimiento constante. El rendimiento pasado en backtests o en cuentas demo no garantiza resultados futuros.

Usted es totalmente responsable de su configuración, asignación de capital, gestión del dinero y la decisión de ejecutar este EA en cuentas demo o reales.

Utilice Phoenix Trend MT5 sólo si comprende plenamente los riesgos de las operaciones apalancadas y las estrategias basadas en la red y está preparado para gestionar esos riesgos de forma activa.