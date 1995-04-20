Trend Duration Forecast MT4
- Indicadores
- Cao Minh Quang
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
El indicador Trend Duration Forecast MT4 está diseñado para estimar la duración probable de una tendencia alcista o bajista. Utilizando una Media Móvil Hull (HMA) para detectar cambios direccionales, rastrea la duración de cada tendencia histórica y calcula un promedio para pronosticar cuánto tiempo es estadísticamente probable que continúe la tendencia actual. Esto permite a los operadores visualizar tanto la fuerza de la tendencia en tiempo real como las posibles zonas de agotamiento con una claridad excepcional.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Detección dinámica de tendencias: Utiliza la media móvil de Hull para identificar cuándo el precio entra en una nueva tendencia alcista o bajista.
Recuento de la duración de la tendencia: Mide el número de barras en cada fase alcista y bajista completada para comprender la persistencia de la tendencia.
Proyección de Previsiones:Proyecta automáticamente una línea estimada de continuación de la tendencia basándose en la duración media de las tendencias recientes.
Actualizaciones en tiempo real:Actualiza continuamente la etiqueta "Longitud real" a medida que se desarrolla la tendencia.
Tabla de datos históricos: Muestra las duraciones de las tendencias anteriores, tanto para ciclos alcistas como bajistas, junto con sus medias.
Muestreo adaptativo: Utiliza un tamaño de muestra personalizable para suavizar la volatilidad de la previsión y proporcionar proyecciones estadísticamente significativas.
Claridad basada en colores: resalta las tendencias alcistas en verde y las bajistas en rojo para una interpretación visual instantánea.
Compare laduración real de la tendencia en curso con laduración probable prevista para estimar si el movimiento está a punto de agotarse.
Ideal para estrategias swing o de seguimiento de tendencias, en las que la longevidad de la tendencia es crucial para gestionar eficazmente las entradas y salidas.
AJUSTES
Laprevisión de la duración de la tendencia MT4 da a los operadores una ventaja cuantitativa mediante la combinación de seguimiento de la tendencia en tiempo real con la previsión estadística. Ayuda a identificar no sólo cuándo comienza una nueva tendencia, sino también cuánto tiempo es probable que persista basándose en el comportamiento pasado del mercado. Este indicador mejora la precisión de la sincronización tanto para entradas como para salidas, apoyando decisiones más inteligentes de seguimiento de tendencias con perspectivas claras y basadas en datos.
Sensibilidad de Detección de Tendencia: Controle la rapidez o lentitud con la que el indicador reacciona a los cambios de tendencia - los valores más bajos aumentan la capacidad de respuesta, mientras que los valores más altos suavizan el ruido.
Tamaño de la muestra de tendencias: Tabla de duración histórica para comprender la vida media de las tendencias en la estructura actual del mercado.
Tendencia en color: Utilice la línea HMA en color y las flechas de proyección para identificar cuándo se desvanece la fuerza del impulso y prepararse para posibles retrocesos.
Alerta: Alerta cuando la tendencia se invierte.