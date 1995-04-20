Trend Duration Forecast MT4

El indicador Trend Duration Forecast MT4 está diseñado para estimar la duración probable de una tendencia alcista o bajista. Utilizando una Media Móvil Hull (HMA) para detectar cambios direccionales, rastrea la duración de cada tendencia histórica y calcula un promedio para pronosticar cuánto tiempo es estadísticamente probable que continúe la tendencia actual. Esto permite a los operadores visualizar tanto la fuerza de la tendencia en tiempo real como las posibles zonas de agotamiento con una claridad excepcional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Detección dinámica de tendencias: Utiliza la media móvil de Hull para identificar cuándo el precio entra en una nueva tendencia alcista o bajista.

Recuento de la duración de la tendencia: Mide el número de barras en cada fase alcista y bajista completada para comprender la persistencia de la tendencia.

Proyección de Previsiones:Proyecta automáticamente una línea estimada de continuación de la tendencia basándose en la duración media de las tendencias recientes.

Actualizaciones en tiempo real:Actualiza continuamente la etiqueta "Longitud real" a medida que se desarrolla la tendencia.

Tabla de datos históricos: Muestra las duraciones de las tendencias anteriores, tanto para ciclos alcistas como bajistas, junto con sus medias.

Muestreo adaptativo: Utiliza un tamaño de muestra personalizable para suavizar la volatilidad de la previsión y proporcionar proyecciones estadísticamente significativas.

Claridad basada en colores: resalta las tendencias alcistas en verde y las bajistas en rojo para una interpretación visual instantánea.

Compare laduración real de la tendencia en curso con laduración probable prevista para estimar si el movimiento está a punto de agotarse.

Ideal para estrategias swing o de seguimiento de tendencias, en las que la longevidad de la tendencia es crucial para gestionar eficazmente las entradas y salidas.

AJUSTES

Sensibilidad de Detección de Tendencia: Controle la rapidez o lentitud con la que el indicador reacciona a los cambios de tendencia - los valores más bajos aumentan la capacidad de respuesta, mientras que los valores más altos suavizan el ruido.

Tamaño de la muestra de tendencias: Tabla de duración histórica para comprender la vida media de las tendencias en la estructura actual del mercado.

Tendencia en color: Utilice la línea HMA en color y las flechas de proyección para identificar cuándo se desvanece la fuerza del impulso y prepararse para posibles retrocesos.

Alerta: Alerta cuando la tendencia se invierte.

Laprevisión de la duración de la tendencia MT4 da a los operadores una ventaja cuantitativa mediante la combinación de seguimiento de la tendencia en tiempo real con la previsión estadística. Ayuda a identificar no sólo cuándo comienza una nueva tendencia, sino también cuánto tiempo es probable que persista basándose en el comportamiento pasado del mercado. Este indicador mejora la precisión de la sincronización tanto para entradas como para salidas, apoyando decisiones más inteligentes de seguimiento de tendencias con perspectivas claras y basadas en datos.
Productos recomendados
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indicadores
Basado en ondas indicadoras MACD con parámetros estándar Aplica los niveles de Fibonacci a las dos últimas ondas MACD, positivas y negativas respectivamente, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda negativa - el color es verde, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda positiva - el color es rojo. El criterio de terminación de onda son dos ticks con un signo MACD diferente. Aplica líneas de tendencia en las últimas cuatro ondas MACD. Trabaja bien con e
MACDivergence MTF
Pavel Zamoshnikov
4.29 (7)
Indicadores
Ideas avanzadas del popular indicador MACD: Detecta y muestra divergencias clásicas e inversas (tres métodos de detección de divergencias). Utiliza colores diferentes para resaltar una tendencia alcista y una tendencia bajista. Dos métodos para determinar una tendencia: а) MACD cruza el nivel 0 (señal clásica); б) El MACD cruza su propia media (señal temprana). Este es un indicador multi-marco de tiempo: puede mostrar datos MACD de otros marcos de tiempo. Dos métodos de dibujo: histograma clásic
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador fue diseñado para scalping agresivo y entradas rápidas en opciones binarias , generando señales en cada vela , para que puedas saber exactamente qué está ocurriendo en todo momento. Únete al canal de Happy Scalping: MQL5 No repinta : la señal de la vela actual se genera en TIEMPO REAL , lo que significa que puede cambiar mientras la vela aún está en formación, dependiendo de si el precio sube o baja respecto al cierre de la vela anterior. Pero una vez que la vela cierra , el col
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Indicadores
*Este es el indicador TradingView convertido a mql4* El indicador SuperTrend V es una popular herramienta de análisis técnico utilizada para identificar tendencias y posibles cambios de tendencia en los mercados financieros. Se basa en el concepto del indicador SuperTrend pero incorpora características y variaciones adicionales. El indicador SuperTrend V utiliza una combinación de acción del precio y volatilidad para determinar la dirección de la tendencia y generar señales de trading. Estos so
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión de flecha. Versión para MetaTrader 5 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta. Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, más y menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del indicad
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indicadores
El indicador Gvs Undefeated Trend está diseñado para operar con tendencias y señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. Sólo puede operar con este indicador. Las señales generadas se muestran en la pantalla gráfica. Gracias a las funcione
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador Forex Wave Wold MT4 está diseñado para buscar ondas de Wolfe y mostrarlas en la ventana actual del terminal comercial. Excelente indicador para los comerciantes que utilizan en el comercio de la onda de Wolfe. Su uso en estrategias comerciales aumentará significativamente su eficiencia y rentabilidad. INFORMACIÓN DEL INDICADOR A diferencia de otros indicadores de ondas Wolfe, el indicador Forex Wave Wold MT4 tiene una serie de características que aumentan significativamente su efi
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra 3 Drives patrón armónico (ver la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez com
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas son aptos para la plataforma MT4 y para operadores que emplean el método de negociación de puntos y la negociación de sección áurea. Ventajas: Sin líneas excusadas ni las excesivamente largas, y es fácil de observar y descubrir oportunidades de negociación. Versión de prueba: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Funciones principales: 1. Se puede
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indicadores
Indicador Flecha Mágica - Señales claras y fiables El Indicador Flecha Mágica es una herramienta de seguimiento de tendencias que no repinta y que le proporciona señales de Compra y Venta cristalinas . Le da reversiones y entradas de alta probabilidad . No más conjeturas - ¡sólo siga las flechas en su gráfico! El indicador Magical Arrow es una herramienta de negociación potente y fácil de usar que le ayuda a detectar las oportunidades de compra y venta más rentables en el mercado Forex. Está
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Indicadores
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator Descubre Wolf Waves - Tu Herramienta Definitiva de Trading ¿Estás en busca de una herramienta poderosa para identificar fácilmente Wolf Waves en cualquier marco de tiempo? ¡No busques más! Nuestro indicador de Wolf Waves hace este trabajo sin esfuerzo. Aquí te explicamos por qué es perfecto para ti: Características Clave: Detección Automática: Nuestr
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
ROYAL DUTCH SKUNK UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicadores
Esta es una nueva estrategia para las áreas de SUPPLY DEMAND Se basa en un cálculo utilizando el volumen de garrapatas para detectar la gran acción de los precios en el mercado tanto para acciones bajistas / alcistas esta acción inteligente de volumen de velas se utiliza para determinar las zonas de oferta y demanda los precios entre las líneas principales de oferta y demanda indican un mercado lateral se mostrarán flechas hacia arriba cuando los precios se muevan por encima de las líneas de ofe
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend es un indicador de tendencia profesional que se puede utilizar para encontrar tendencias en cualquier par y período de tiempo. El indicador puede convertirse fácilmente en su principal indicador comercial que puede usar para detectar tendencias del mercado sin importar qué par o marco de tiempo prefiera operar. Al usar un parámetro especial en el indicador, puede adaptar las señales a su estilo comercial personal. El indicador proporciona todo tipo de alertas, incluidas las n
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Otros productos de este autor
Fair Value Gaps
Cao Minh Quang
4.88 (60)
Indicadores
Indicador de la brecha del valor razonable (GVF) Visión general El indicador Fair Value Gap (FVG) identifica ineficiencias en la acción del precio cuando se produce un desequilibrio debido a una compra o venta agresiva. Estas brechas a menudo son creadas por operadores institucionales y dinero inteligente, dejando áreas donde el precio puede regresar más tarde para "llenar" el desequilibrio antes de continuar su tendencia. Características principales: Detección automática de FVGs - El indicador
FREE
Market Sessions Pre
Cao Minh Quang
4.75 (4)
Indicadores
El indicador Sesiones de mercado es una herramienta popular entre los operadores de divisas y acciones para representar visualmente las sesiones de negociación globales en un gráfico de precios. Destaca directamente en el gráfico los periodos de tiempo de las principales sesiones bursátiles, como la asiática (Tokio) , la europea (Londres) y la estadounidense (Nueva York) . Esto ayuda a los operadores a identificar cuándo abren y cierran los mercados, permitiendo una mejor toma de decisiones bas
FREE
Fair Value Gaps MT4
Cao Minh Quang
3.88 (8)
Indicadores
El Fair Value Gap (FVG) es un intervalo de precios en el que se ofrece liquidez a un lado del mercado, normalmente confirmado por un vacío de liquidez en los gráficos de plazos inferiores en el mismo intervalo de precios. El precio puede "abrirse" para crear un vacío literal en la negociación, dando lugar a una brecha de precio real. Los Gaps de Valor Justo son más comúnmente utilizados por los traders de acción de precios para identificar ineficiencias o desequilibrios en el mercado, indicando
FREE
MACD Indicator with Histogram
Cao Minh Quang
5 (6)
Indicadores
Indicador MACD Tiene una línea MACD, una línea de señal y un histograma. El Histograma tiene 4 colores basados en la Dirección Por Encima y Por Debajo de la Línea Cero, mostrando su dirección de movimiento lo más simple posible. Permite mostrar la línea MACD y la línea de señal, mostrar el cambio de color de la línea MACD basado en el cruce de la línea de señal. Mostrar puntos en el cruce del MACD y la línea de señal, activar y desactivar el histograma. Disfrute de su experiencia comercial, y n
FREE
Market Sessions Pre MT4
Cao Minh Quang
5 (2)
Indicadores
El indicador Sesiones de mercado es una herramienta popular entre los operadores de divisas y acciones para representar visualmente las sesiones de negociación globales en un gráfico de precios. Destaca directamente en el gráfico los periodos de tiempo de las principales sesiones bursátiles, como la asiática (Tokio) , la europea (Londres) y la estadounidense (Nueva York) . Esto ayuda a los operadores a identificar cuándo abren y cierran los mercados, permitiendo una mejor toma de decisiones basa
FREE
MACD Indicator with Histogram MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indicadores
Indicador MACD Cuenta con línea MACD, línea de señal e histograma. El histograma tiene 4 colores basados en la dirección por encima y por debajo de la línea cero, lo que muestra su dirección de movimiento de la forma más sencilla posible. Permite mostrar la línea MACD y la línea de señal, mostrar el cambio de color de la línea MACD en función del cruce de la línea de señal. Mostrar puntos en el cruce de la línea MACD y la línea de señal, activar y desactivar el histograma. Disfrute de su experi
FREE
Supertrend Targets Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
Supertrend Targets Signal es un potente indicador de seguimiento de tendencias y confirmación de rupturas diseñado para ayudar a los operadores a identificar puntos de entrada de alta probabilidad , visualizar zonas objetivo dinámicas y recibir señales limpias y fiables en diversas condiciones de mercado. La lógica principal de la tendencia se basa en una Supertendencia personalizada que utiliza una estructura de banda basada en el ATR con largas cadenas de suavizado -primero a través de una WMA
FVGs and Liquidity zone with Order Blocks
Cao Minh Quang
5 (1)
Indicadores
He combinado dos estrategias de trading, la Estrategia de Bloques de Órdenes y la Estrategia de Trading FVG, utilizando una combinación de los indicadores FVG y los Bloques de Órdenes. Los resultados han sido sorprendentemente eficaces. Se trata de una solución dos en uno que facilita a los operadores la identificación de las zonas críticas de negociación. He optimizado la configuración para que todo lo que necesites hacer sea instalar y operar; no es excesivamente complejo como para dar más e
Fibonacci Confluence Toolkit
Cao Minh Quang
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es un potente indicador diseñado para destacar áreas de interés en las que se prevé una acción o reacción significativa de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Esta herramienta automatiza la detección y visualización de estructuras clave del mercado y de posibles zonas de retroceso. Características principales: Detección de CHoCH (Cambio de carácter):
SMC Analyzer Multi Timeframe
Cao Minh Quang
Indicadores
SMC Analyzer Multi-Timeframe es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) en múltiples marcos temporales. Este indicador identifica puntos estructurales clave, como cambios en la estructura del mercado (ruptura de estructura y cambio de carácter), bloqueos de órdenes, brechas de valor razonable (FVG) y zonas de liquidez de plazos superiores, y los superpone en el gráfico actual. Al alinear estas señales críticas del SMR en m
Pure Price Action ICT Tools
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Pure Price Action ICT Tools está diseñado para el análisis de la acción pura de los precios, identificando automáticamente estructuras de mercado en tiempo real, niveles de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas, y vacíos de liquidez. Su característica única radica en que se basa exclusivamente en los patrones de precios, sin estar limitado por ninguna entrada definida por el usuario, lo que garantiza un análisis sólido y objetivo de la dinámica del mercado. Características princi
Market Structure Signal MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Market Structure Signal está diseñado para detectar cambios de carácter (CHoCH) y rupturas de estructura (BOS) en la acción del precio, ayudando a los operadores a identificar posibles cambios o continuaciones de tendencia. Combina el análisis de la estructura del mercado con la volatilidad (ATR) para destacar posibles zonas de riesgo/recompensa, al tiempo que admite alertas multicanal para que no se pierda ninguna señal de negociación. Interpretación Análisis de tendencias : La col
Simple ICT Concepts
Cao Minh Quang
5 (2)
Indicadores
El indicador Simple ICT Concepts es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a aplicar los principios de la metodología Inner Circle Trader (ICT). Este indicador se centra en identificar zonas clave como los niveles de liquidez, el soporte y la resistencia, y la estructura del mercado, lo que lo convierte en un activo inestimable para los operadores de acción de precios y conceptos de dinero inteligente. Características principales Estructura del mercado: Las etiquetas de e
Linear Regression Oscillator FX MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El Oscilador de Regresión Lineal (LRO) es un indicador técnico basado en el análisis de regresión lineal, que se utiliza habitualmente en los mercados financieros para evaluar el impulso y la dirección de las tendencias de los precios. Mide la distancia entre el precio actual y el valor predicho por una línea de regresión lineal, que es esencialmente la línea de mejor ajuste durante un período determinado. A continuación le explicamos cómo funciona y cuáles son sus componentes: Componentes clave
Simple ICT Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Simple ICT Concepts es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a aplicar los principios de la metodología Inner Circle Trader (ICT) . Este indicador se centra en la identificación de zonas clave como los niveles de liquidez, el soporte y la resistencia, y la estructura del mercado, lo que lo convierte en un activo inestimable para los operadores de acción del precio y de conceptos de dinero inteligente. Características principales Estructura del mercado : Las e
ICT Anchored Market Structures
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador ICT Anchored Market Structures with Validation está diseñado para aportar precisión, objetividad y automatización al análisis de la acción del precio. Ayuda a los operadores a visualizar en tiempo real los cambios en la estructura del mercado, las confirmaciones de tendencias y los barridos de liquidez en las fases del mercado a corto, medio y largo plazo, todo ello anclado directamente al precio, sin depender de ninguna entrada externa o definida por el usuario. Usos La estructura
Order Block Detector MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Detecte automáticamente bloques de órdenes alcistas o bajistas para optimizar la entrada de sus operaciones con nuestro potente indicador. Ideal para operadores que siguen a ICT (The Inner Circle Trader). Funciona con cualquier tipo de activo, incluyendo criptomonedas, acciones y divisas. Muestra bloques de órdenes en múltiples marcos temporales, desde M2 hasta W1. Le avisa cuando se detecta o migra un bloque de órdenes, o cuando se crea/migra un bloque de órdenes en un marco temporal superior.
Market Structure Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Market Structure Signal está diseñado para detectar cambios de carácter (CHoCH) y rupturas de estructura (BOS) en la acción del precio, ayudando a los operadores a identificar posibles cambios o continuaciones de tendencia. Combina el análisis de la estructura del mercado con la volatilidad (ATR) para destacar posibles zonas de riesgo/recompensa, al tiempo que admite alertas multicanal para que no se pierda ninguna señal de negociación. Interpretación Análisis de tendencias : La col
SMC Analyzer Single Timeframe
Cao Minh Quang
5 (3)
Indicadores
El SMC Analyzer STF es una potente herramienta de análisis de Smart Money Concepts (SMC) en un único marco temporal diseñada para confirmaciones de operaciones de precisión basadas en componentes SMC básicos. Evalúa la estructura del mercado a través de cuatro niveles de confirmación utilizando elementos como la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), los bloques de órdenes (OB), las brechas de valor razonable (FVG), las zonas de liquidez y el sesgo de tendencia del marco
Fair Value Gaps with Order Block Detector
Cao Minh Quang
Indicadores
La última versión de Indicator está totalmente integrada en un paquete todo en uno, que incluye: Brechas de valor razonable (FVG). Implied Fair Value Gap (IFVG). OrderBlock (OB). Las opciones de la sección de configuración son relativamente fáciles de navegar, e incluso se pueden utilizar inmediatamente después de la activación sin encontrar dificultades al utilizar la configuración predeterminada. El indicador utiliza un algoritmo para dibujar e identificar automáticamente Order Blocks (OB), F
Simple Smart Mney Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Este indicador Simple Smart Money Concepts muestra la estructura del mercado en tiempo real (BOS / CHoCH internos y oscilantes), bloques de órdenes, zonas de prima y descuento, máximos y mínimos iguales, y mucho más... permitiendo a los operadores marcar automáticamente sus gráficos con metodologías de acción de precios ampliamente utilizadas. "Smart Money Concepts" (SMC) es un término utilizado entre los operadores de acción de precios que buscan navegar con mayor precisión la liquidez y enco
Pure Price Action ICT Tools MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Pure Price Action ICT Tools está diseñado para el análisis de la acción pura de los precios, identificando automáticamente estructuras de mercado en tiempo real, niveles de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas, y vacíos de liquidez. Su característica única radica en que se basa exclusivamente en los patrones de precios, sin estar limitado por ninguna entrada definida por el usuario, lo que garantiza un análisis sólido y objetivo de la dinámica del mercado. Características princi
Multiple Non Linear Regression MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indicadores
Regresión no lineal múltiple MT4 Este indicador está diseñado para realizar análisis de regresión no lineal múltiple utilizando cuatro variables independientes: precios de cierre, apertura, máximo y mínimo. Estos son sus componentes y funcionalidades: Entradas: Longitud de los datos de normalización: longitud de los datos utilizados para la normalización. Tasa de aprendizaje: Tasa a la que el algoritmo aprende de los errores. Mostrar puntos de datos: muestra el trazado de los datos de entrada n
Market Structure w Inducements and Sweeps MT4 NDH
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Estructura de Mercado con Inducciones y Barridos es una versión única de las etiquetas de estructura de mercado relacionadas con Smart Money Concepts que pretende ofrecer a los operadores una interpretación más precisa teniendo en cuenta varios factores. En comparación con los scripts tradicionales de estructura de mercado que incluyen Cambio de Carácter (CHoCH) y Ruptura de Estructuras (BOS), este script también incluye la detección de Inducciones (IDM) y Barridos, que son compon
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Smart Market Structure Simple es un potente indicador que ayuda a los operadores a identificar la estructura del mercado basándose en el Concepto de Dinero Inteligente (SMC) . Este indicador detecta automáticamente la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), las brechas de valor razonable (FVG), los bloques de órdenes (OB), las zonas de liquidez (LQZ) y los puntos clave de oscilación Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Objetivo principal: A
Unicorn Model ICT MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Unicorn Model Indicador ICT - Trading Inteligente con Precisión El indicador Unicorn Model ICT es una herramienta potente e inteligente diseñada para los operadores que siguen las metodologías Smart Money Concepts (SMC) e Inner Circle Trader (ICT) . Este indicador simplifica la compleja acción del precio identificando visualmente las estructuras clave del mercado y proporcionando configuraciones comerciales de alta probabilidad. Características principales: Patrón Unicornio Alcista Un mínimo in
Quasimodo Signal MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador de patrón Quasimodo no es más difícil que el de cabeza y hombros. Aún así, sólo unos pocos operadores lo conocen, y algunos incluso confunden uno con otro. Sin embargo, esto no es una razón para evitar esta herramienta en su estrategia de comercio de divisas. Características: Detección Automática : El indicador busca automáticamente patrones QM válidos en cualquier marco temporal, reduciendo la necesidad de análisis gráfico manual. Aspectos visuales destacados: Dibujo claro y person
OrderBlocks MTF MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Bloque de Órdenes Multi Plazo El Order Block Multi Timeframe es una potente herramienta para los operadores del Concepto de Dinero Inteligente (SMC), que combina la detección de alta precisión del Order Block con el análisis en tiempo real de la Ruptura de Estructura (BOS) y el Cambio de Carácter (CHoCH) en múltiples marcos temporales. Visión inteligente del dinero, precisión en múltiples marcos temporales Este indicador identifica automáticamente los Bloques de Órdenes institucionales -zonas de
Rectangle Trading Custom MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Rectangle Trading Custom es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para los operadores basados en la acción del precio y el rango. Permite a los usuarios definir zonas de consolidación y recibir alertas cuando el precio rompe estas zonas o se acerca a las líneas de tendencia dibujadas en el gráfico. Los rectángulos y las líneas de tendencia se extenderán hacia el futuro con un solo clic. El tamaño del punto del rectángulo, el nombre y los precios se mostrarán alrededor del rectángu
SMC Analyzer Single Timeframe MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Analizador SMC Single-Timeframe (STF) para MT4 El SMC Analyzer STF MT4 es una potente herramienta de análisis de Smart Money Concepts (SMC) de un solo marco temporal diseñada para confirmaciones de operaciones de precisión basadas en componentes SMC básicos. Evalúa la estructura del mercado a través de cuatro niveles de confirmación utilizando elementos como la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), los bloques de órdenes (OB), las brechas de valor razonable (FVG), las zo
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario