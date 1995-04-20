El indicador Trend Duration Forecast MT4 está diseñado para estimar la duración probable de una tendencia alcista o bajista. Utilizando una Media Móvil Hull (HMA) para detectar cambios direccionales, rastrea la duración de cada tendencia histórica y calcula un promedio para pronosticar cuánto tiempo es estadísticamente probable que continúe la tendencia actual. Esto permite a los operadores visualizar tanto la fuerza de la tendencia en tiempo real como las posibles zonas de agotamiento con una claridad excepcional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Detección dinámica de tendencias: Utiliza la media móvil de Hull para identificar cuándo el precio entra en una nueva tendencia alcista o bajista. Recuento de la duración de la tendencia: Mide el número de barras en cada fase alcista y bajista completada para comprender la persistencia de la tendencia. Proyección de Previsiones:Proyecta automáticamente una línea estimada de continuación de la tendencia basándose en la duración media de las tendencias recientes. Actualizaciones en tiempo real:Actualiza continuamente la etiqueta "Longitud real" a medida que se desarrolla la tendencia. Tabla de datos históricos: Muestra las duraciones de las tendencias anteriores, tanto para ciclos alcistas como bajistas, junto con sus medias. Muestreo adaptativo: Utiliza un tamaño de muestra personalizable para suavizar la volatilidad de la previsión y proporcionar proyecciones estadísticamente significativas. Claridad basada en colores: resalta las tendencias alcistas en verde y las bajistas en rojo para una interpretación visual instantánea.

Compare laduración real de la tendencia en curso con laduración probable prevista para estimar si el movimiento está a punto de agotarse.

Ideal para estrategias swing o de seguimiento de tendencias, en las que la longevidad de la tendencia es crucial para gestionar eficazmente las entradas y salidas.

AJUSTES

Sensibilidad de Detección de Tendencia: Controle la rapidez o lentitud con la que el indicador reacciona a los cambios de tendencia - los valores más bajos aumentan la capacidad de respuesta, mientras que los valores más altos suavizan el ruido. Tamaño de la muestra de tendencias: Tabla de duración histórica para comprender la vida media de las tendencias en la estructura actual del mercado. Tendencia en color: Utilice la línea HMA en color y las flechas de proyección para identificar cuándo se desvanece la fuerza del impulso y prepararse para posibles retrocesos. Alerta: Alerta cuando la tendencia se invierte.

