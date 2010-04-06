Swift Gold MT5

Market info Vadim Korolyuk 4 (1) Utilidades

El panel de información muestra información de mercado sobre el símbolo seleccionado, que queda oculta a los ojos del operador. Se puede cambiar el color del panel, el color del texto en el panel. Se puede desplazar por la pantalla. Disponible en dos idiomas (ruso e inglés). Datos: Símbolo - nombres de los símbolos; Punto - Tamaño del punto en moneda de cotización; Spread - Spread en pips; Stop Level - Nivel mínimo aceptable de stop loss / take profit en pips; Tamaño del lote - El tamaño del con