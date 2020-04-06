Professional Scalper
- Asesores Expertos
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.50
- Activaciones: 15
Professional Scalper EA - Seguro y estable.
Parámetros:
*Método de dimensionamiento del lote
- Lote fijo - Siempre se utilizará un lote fijo para la operación inicial;
- Bajo Riesgo 20% anual - Cálculo inteligente del tamaño del lote basado en el saldo de la cuenta para generar aproximadamente un 20% de rentabilidad anualizada;
- Riesgo medio 40% anual - Cálculo inteligente del tamaño del lote basado en los fondos de la cuenta para generar aproximadamente un 40% de rentabilidad anualizada;
- Riesgo Significativo 80% anual - Cálculo inteligente del tamaño del lote basado en el saldo de la cuenta para generar aproximadamente un 80% de rentabilidad anualizada;
- Riesgo alto 120% anual - Cálculo inteligente del tamaño del lote basado en el saldo de la cuenta para generar aproximadamente un 120% de rentabilidad anualizada;
- Riesgo Máximo - Cálculo inteligente del tamaño del lote basado en el saldo de la cuenta para maximizar los ingresos anuales;
- Lotes basados en el % de carga del depósito - tamaño del lote basado en el saldo de la cuenta y los requisitos de margen.
* No se recomienda tocar los otros ajustes.
Después de su compra, asegúrese de enviarme un correo electrónico y le enviaré recomendaciones de comercio.
Buena suerte.