System Super Trend

Sistema Super Trend:

Su estrategia personal todo incluido

¡¡¡ El indicador no repinta! !!

System Super Trend - es un sistema de comercio fácil de usar. Es un indicador de flecha diseñado para Forex y cryptocurrencies. El indicador puede ser utilizado como un sistema independiente, así como parte de su sistema de comercio existente.


¿Cómo funciona System Super Trend?

  • Tenemos 3 opciones para operar con nuestro indicador.

Señales Globales - Puede operar fácilmente utilizando estas señales, Flecha verde - para comprar, Roja - para vender.

Las señales son de muy alta calidad y fácil de usar.

Utilice el indicador por defecto.


Señales deTendencia - Son señales adicionales a las Señales Globales que muestran la dirección de la tendencia.

Después de la señal de las Señales Globales, esperamos las señales de las Señales de Tendencia y entramos en operaciones en la dirección de la tendencia, la salida de la operación será la señal opuesta de las Señales Glo bales.

Descargue e instale el archivo adicional - Trend Signals.set


Scalping - comercio en el que vamos a ganar en las pequeñas fluctuaciones de precios.

Operando dentro de Global Signals, compraremos y venderemos sólo en la dirección de la tendencia. Flecha pequeña (verde - compra), (rojo - venta).

Descargue e instale el archivo adicional - Scalping.set

¡Le deseo mucho éxito en el comercio!

Productos recomendados
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Indicadores
Indicador que identifica la tendencia, así como puntos de entrada. Usar para entradas a favor de tendencia. Aunque este indicador es muy preciso identificando entradas, siempre se recomienda usar otro indicador de soporte para confirmar. Recuerda buscar los Activos y Timeframes que mejor se adapten a tu operativa... Válido tanto para Scalping como para entradas de Largo Plazo Por favor, utiliza un Gráfico de Barras para poder visualizar el indicador correctamente Inputs: EMA Value for Long Term
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
Tendencia Arrow Super El indicador no repintar o cambiar sus datos. Un profesional, pero muy fácil de usar sistema de Forex. El indicador da señales precisas de COMPRA/VENTA. Trend Arrow Super es muy fácil de usar, sólo tiene que adjuntarlo al gráfico y seguir unas sencillas recomendaciones de trading. Señal de compra: Flecha + Histograma en color verde, entrar inmediatamente en el mercado para comprar. Señal de venta: Flecha + Histograma de color rojo, entrar inmediatamente en el mercado par
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indicadores
Basado en ondas indicadoras MACD con parámetros estándar Aplica los niveles de Fibonacci a las dos últimas ondas MACD, positivas y negativas respectivamente, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda negativa - el color es verde, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda positiva - el color es rojo. El criterio de terminación de onda son dos ticks con un signo MACD diferente. Aplica líneas de tendencia en las últimas cuatro ondas MACD. Trabaja bien con e
FX Trend Oscillators
Tat Dat Nguyen
Indicadores
Idea: RSI (Relative Strength Index) y CCI ( Commodity Channel Index ) son poderosos para resolver el mercado . Este indicador ha suavizado la señal algorítmica de RSI y CCI. Así, separa el mercado en zonas de compra y venta, estas zonas están marcadas con flechas, rojo para tendencia bajista, verde para tendencia alcista. Este algoritmo tiene el efecto de predecir la próxima tendencia basada en la tendencia histórica, por lo que los usuarios deben ser cautelosos cuando la tendencia ha pasado muc
Shark Trading
Yaroslav Varankin
Indicadores
El indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias en pequeños marcos de tiempo de hasta m 30 Señales La flecha azul hacia arriba es una señal de compra. La flecha roja dn es una señal de venta. La señal aparecerá junto con el advenimiento de una nueva vela y durante la formación Señales en la vela actual Tiempo de expiración una vela del marco temporal en el que está operando Puede utilizar la media móvil para filtrar señales falsas. O niveles de soporte de escolta. Esta herramien
Target Striking
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Target Striking - ¡Una de las mejores herramientas para operar con opciones binarias! ¡Está configurado tan poderosamente que usted puede operar no sólo en los pares de divisas, sino también en el petróleo crudo de oro! ¡También puede probar en cryptocurrency! Ideal para el comercio de pares de divisas, el porcentaje de transacciones fiables es más de + 75%. ¡La herramienta de comercio ya está configurado para el mejor beneficio! ¡Sólo Target Striking puede desbloquear el potencial del mer
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper - es un indicador profesional basado en el popular oscilador estocástico. Advanced Stochastic Scalper es un oscilador con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa, mientras que en el oscilador estocástico estándar, estos niveles son estáticos y no cambian. Esto permite a Advanced Stochastic Scalper adaptarse a los constantes cambios del mercado. Cuando aparece una señal de compra o de venta, se dibuja una flecha en el gráfico y se activa una alerta que le permite
Professional Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
indicador para el comercio de opciones binarias y el comercio de divisas. El indicador no redibuja las lecturas. cuando el comercio de opciones binarias, se realizaron pruebas. Este indicador mostró los buenos resultados predicciones correctas. En estas condiciones, el eur / usd m1 gráfico, cuando aparece una señal, la operación se abre en la dirección indicada por el indicador de 5 velas, entonces la verdad es (5 minutos ya que en nosotros el gráfico de 1 minuto de una vela es de 1 minuto) el
Sweet Waffle
Christophe Godart
Indicadores
Las flechas se calculan con: - 2 parámetros Parabolic - 2 parámetros ADX - 4 parámetros Estocásticos Recomendamos combinarlo con el indicador Parabolic, ZigZag o Elliot waves. ¡Opere siempre con la tendencia! Si te aseguras de trazar tus líneas de tendencia y zonas de soporte/resistencia sólo tendrás que esperar a que aparezca la señal. Realice la operación. Para las opciones binarias es aconsejable establecer el tiempo de expiración de 5-15 min en el gráfico M1. ESTE INDICADOR ES ZERO REPAINT
MACD Color for GOLD
Chitipat Changsamrit
Indicadores
MACD Color para ORO Sirve para ver el movimiento del gráfico y comprobar si se compra o se vende. Fácil de ver por el color de la marca. Rojo es abajo / Azul es arriba. Se puede utilizar con cada marco de tiempo por 1. 1.Long Trade : Utilizarlo con time-frame H1 / H4 / Daily 2.Short Trade : Úselo con time-frame M5 / M15 / M 30 / H1 y se puede ver cuando se va a abrir o cerrar las órdenes por ver este indicador por bien por ver la línea de señal de corte con la línea de color de nuevo en contrari
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados , incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de c
PipsZenith SM Swing
Hozeifa M Haji
Indicadores
PipsZenith Smart Money Swing (SMC) Indicador v1.0 Lleva el poder del trading institucional a tus gráficos MT4 El Indicador PipsZenith Smart Money Swing (SMC) es una herramienta de trading de vanguardia diseñada para traders profesionales que quieren operar Smart Money Concepts (SMC) directamente en MetaTrader 4. Combina análisis de estructura de mercado, detección de bloque de orden, mapeo de liquidez y zonas de desequilibrio en un indicador único, poderoso y completamente personalizable.
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Indicadores
Hola Trader, Estamos desarrollo de estrategias para herramientas binarias y Forex, nuestro producto tiene éxito para el comercio binario 1 min - 2 min experation. Por el momento construyo indicador para el comercio durante todo el día, no como la serie Bonosu con tiempo específico. Lanzamos A-Boss Estadísticas Indicador para el comercio de 1 minuto a 5 minutos experation es decir, puede el comercio de 1 minuto - 5 minutos. Especificación de A Boss Estadísticas de comercio de opciones binarias: T
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Indicadores
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator Descubre Wolf Waves - Tu Herramienta Definitiva de Trading ¿Estás en busca de una herramienta poderosa para identificar fácilmente Wolf Waves en cualquier marco de tiempo? ¡No busques más! Nuestro indicador de Wolf Waves hace este trabajo sin esfuerzo. Aquí te explicamos por qué es perfecto para ti: Características Clave: Detección Automática: Nuestr
Invincible Arrow
Quan Li
Indicadores
Se trata de un indicador de flecha sin función de futuro, desarrollado en base a los algoritmos de negociación de beneficios más avanzados.Cuenta con el módulo de análisis de tendencia dual más innovador y avanzado, así como con el algoritmo de predicción de tendencia de mercado más reciente y altamente eficaz. Cuenta con el módulo de análisis de tendencias dual más innovador y avanzado, así como con el algoritmo de predicción de tendencias de mercado más reciente y eficaz. Cuenta con el módulo
Good Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
El indicador está diseñado para las opciones binarias y las operaciones a corto plazo en Forex Para entrar en un comercio cuando aparece una señal azul flecha hacia arriba comprar rojo flecha hacia abajo señal de venta Para Forex entrar en una señal de salida en la señal opuesta o tomar ganancias Para las opciones binarias Entrar en 1 vela, si el acuerdo va negativo, establecer una captura en la siguiente vela Funciona en todos los marcos de tiempo Si se aplica un filtro como Rsi, obtendrá una b
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry es un potente sistema de trading de acción del precio basado en una de las estrategias más populares y conocidas entre los traders: ¡la estrategia de ruptura! Este indicador produce señales de compra y venta cristalinas basadas en rupturas de zonas clave de soporte y resistencia. A diferencia de los indicadores de ruptura típicos, utiliza cálculos avanzados para confirmar con precisión la ruptura. Cuando se produce una ruptu
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indicadores
The Binary Profit Maker, Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando recibes una señal de él, esperas a que la vela con la señal se cierre y entras en tu operación al principio de la siguiente vela. Una flecha púrpura hacia arriba significa comprar y una flecha púrpura hacia abajo significa vender. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo entrar en el comercio? 1 minuto vela 1 minuto expi
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicadores
Introduciendo el       Gráficos   Quantum Heiken Ashi PRO Diseñadas para brindar información clara sobre las tendencias del mercado, las velas Heiken Ashi son reconocidas por su capacidad para filtrar el ruido y eliminar las señales falsas. Diga adiós a las confusas fluctuaciones de precios y dé la bienvenida a una representación gráfica más fluida y confiable. Lo que hace que Quantum Heiken Ashi PRO sea realmente único es su fórmula innovadora, que transforma los datos de velas tradicionales en
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicadores
Esta es una nueva estrategia para las áreas de SUPPLY DEMAND Se basa en un cálculo utilizando el volumen de garrapatas para detectar la gran acción de los precios en el mercado tanto para acciones bajistas / alcistas esta acción inteligente de volumen de velas se utiliza para determinar las zonas de oferta y demanda los precios entre las líneas principales de oferta y demanda indican un mercado lateral se mostrarán flechas hacia arriba cuando los precios se muevan por encima de las líneas de ofe
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
Para celebrar el nuevo lanzamiento, se ofrece un precio especial por tiempo limitado. El concepto: la perspectiva de un general en el campo de batalla] Mientras no seas más que un "soldado de infantería" luchando contra el enemigo que tienes enfrente, no podrás seguir ganando en el comercio. SHOGUN Trade eleva su perspectiva de la guerra local a la de un "comandante" que observa todo el campo de batalla, que tiene control sobre siete marcos temporales simultáneamente, evalúa la madurez del merc
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicadores
El indicador We-Spread mt4 es una herramienta de spread trading y es adecuado para aquellos que quieren estudiar los mercados con un enfoque diferente a los contenidos que normalmente están disponibles en las librerías de trading online. Creo que la estrategia de Spread Trading es una de las mejores que he utilizado en los últimos años. Es un indicador único para el spread trading porque te permite estudiar hasta 3 spreads de una sola vez. Qué es el Spread Trading en forex El Spread Trading es e
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón de ruptura especial. El indicador escanea constantemente el gráfico para detectar un impulso estable en una dirección y ofrece una señal precisa justo antes del movimiento principal.  Obtén el escáner multisimbolo y multitemporal aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT4 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. Incluye un panel escáner MTF que
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT4 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Target Geometry
Chantal Sala
4 (4)
Indicadores
Target Geometry es un indicador de nueva generación que utiliza la naturaleza geométrica de los mercados para dar niveles de alta probabilidad estadística (Fibonacci ). Este indicador crea un mapa muy importante que optimiza los puntos de entrada y define de forma óptima su propia gestión monetaria. El indicador se puede utilizar tanto en modo estático como en modo dinámico, puede utilizarlo en cualquier instrumento financiero. El uso en modo multi timeframe es un muy buen aliado a tener. Los ni
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detección de Order Blocks multitimeframe para MT4. Características - Panel de control totalmente personalizable, proporciona una interacción completa. - Oculta y muestra el panel de control donde quieras. - Detecta OB en múltiples marcos de tiempo. - Permite seleccionar la cantidad de OB para mostrar. - Interfaz de usuario de diferentes OBs. - Diferentes filtros de OBs (regulares, rejection y sin capitalizar). - Alerta de proximidad de OBs. - Líneas ADR High y Low. - Servicio de not
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indicadores
El sistema de análisis de indicadores ZhiBiJuJi utiliza un poderoso bucle interno para llamar a sus propios indicadores externos, y luego llama al análisis antes y después del ciclo. El cálculo de los datos de este sistema de análisis de indicadores es muy complicado (llamar antes y después del ciclo), por lo que se reduce la histéresis de la señal y se logra la precisión de la predicción de avance. Este indicador se puede utilizar en todos los ciclos en MT4, y es más adecuado para 15 minutos, 3
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
Full Scalping Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
FullScalping es un indicador que no repinta ni dibuja hacia atrás , especialmente diseñado para generar entradas de scalping CONSTANTES en cualquier mercado. ¡Perfecto para traders agresivos que buscan acción continua! Únete al canal para estar al día con información exclusiva y actualizaciones: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Notarás que da señales en casi cada vela , ya sea confirmando la tendencia o señalando retrocesos clave. Es como tener un radar que te guía constantemen
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicadores
Señal de flecha de tendencia GoldRush El indicador Señal de flecha de tendencia GoldRush proporciona un análisis preciso y en tiempo real de las tendencias, diseñado específicamente para los operadores de alta velocidad y corto plazo en XAU/USD. Diseñada específicamente para el marco temporal de 1 minuto, esta herramienta muestra flechas direccionales para indicar puntos de entrada claros, lo que permite a los scalpers navegar con confianza por las condiciones volátiles del mercado. El indic
Otros productos de este autor
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Gold Scalper Super es un sistema de trading fácil de usar. El indicador se puede utilizar como un sistema de scalping independiente en el marco de tiempo M1, así como parte de su sistema de comercio existente. Bonificación: al comprar un indicador, Trend Arrow Super se proporciona de forma gratuita, escríbanos después de la compra. ¡¡¡El indicador 100% no repinta!!! Si aparece una señal, ¡no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de un depósito, ya
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
¡¡¡ System Trend Pro - Este es el mejor indicador de comercio de tendencia!!! El indicador no repaint !!! El indicador tiene el modo MTF , que añade confianza al comercio en la tendencia ( no repaint ) . ¿Como operar? Todo es muy simple, esperamos la primera señal (flecha grande), luego esperamos la segunda señal (flecha pequeña) y entramos al mercado en la dirección de la flecha. (Ver pantallas 1 y 2.) Salir en la señal opuesta o tomar 20-30 pips, cerrar la mitad y mantener el resto hasta l
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
Tendencia Arrow Super El indicador no repintar o cambiar sus datos. Un profesional, pero muy fácil de usar sistema de Forex. El indicador da señales precisas de COMPRA/VENTA. Trend Arrow Super es muy fácil de usar, sólo tiene que adjuntarlo al gráfico y seguir unas sencillas recomendaciones de trading. Señal de compra: Flecha + Histograma en color verde, entrar inmediatamente en el mercado para comprar. Señal de venta: Flecha + Histograma de color rojo, entrar inmediatamente en el mercado par
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indicadores
Gold Pro Scalper ¡Puntos de entrada precisos para divisas, cripto, metales, acciones, índices! ¡¡¡Indicador 100% no repinta!!! ¡Si una señal apareció, no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal, y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Espere a que una señal del indicador y entrar en el acuerdo, de acuerdo con la flecha (Flecha azul - Comprar, Rojo - Vender). Recomiendo su uso co
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry es un potente sistema de trading de acción del precio basado en una de las estrategias más populares y conocidas entre los traders: ¡la estrategia de ruptura! Este indicador produce señales de compra y venta cristalinas basadas en rupturas de zonas clave de soporte y resistencia. A diferencia de los indicadores de ruptura típicos, utiliza cálculos avanzados para confirmar con precisión la ruptura. Cuando se produce una ruptu
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Oferta especial h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Filtro de tendencia Pro Indicador de filtro de tendencia. Muy buen filtro para su sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - System Trend Pro o Quantum Entry PRO ¡ El indicador no repaint! Ajustes : Cambie el parámetro Período para un mejor filtrado ( por defecto es 90) ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?, siempre estoy dispuesto a ayudar, escríbeme en mensajes privados o En Telegram: https: //t.me/Trader35_Admin
FREE
Gold SniperX
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
Gold SniperX - Su mejor asistente en el comercio de oro. Asesor totalmente automático que no requiere ajustes adicionales, diseñado para operar en el par de divisas Oro (XAUUSD) M1 . La estrategia se basa en la ruptura de niveles importantes (scalping rápido) No utiliza métodos de trading peligrosos, ni rejillas, martingalas, etc. Este es un algoritmo de trading real - Los resultados de esto son una curva de crecimiento muy estable. Recomendaciones: Par de operaciones: GOLD (XAUUSD) Marco de ti
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Señal Tendencia Super Indicador de entrada precisa en el mercado. Muy buen indicador de entrada para su sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - System Trend Pro y Professional Trade Arrow El indicador no se redibuja y no cambia sus datos. Espere hasta que la vela se cierre. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?, siempre estoy dispuesto a ayudar, escríbeme en mensajes privados o En Telegram
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Este es un sistema de gran alcance para las opciones binarias y el comercio intradía. El indicador ni repinta, ni cambia sus lecturas. Binary Reverse está diseñado para determinar los puntos donde el precio se invierte. El indicador fija tanto los retrocesos como los retrocesos ampliando considerablemente sus capacidades analíticas. No sólo muestra claramente los puntos de corrección e inversión, sino que también realiza un seguimiento d
Professional Scalper
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
Professional Scalper EA - Seguro y estable. Parámetros: *Método de dimensionamiento del lote Lote fijo - Siempre se utilizará un lote fijo para la operación inicial; Bajo Riesgo 20% anual - Cálculo inteligente del tamaño del lote basado en el saldo de la cuenta para generar aproximadamente un 20% de rentabilidad anualizada; Riesgo medio 40% anual - Cálculo inteligente del tamaño del lote basado en los fondos de la cuenta para generar aproximadamente un 40% de rentabilidad anualizada; Riesgo Sig
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
Oferta especial h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Parabólico Global MT4 Indicador para scalping en M1-M5. Un indicador muy bueno para su sistema de comercio, que puede ser utilizado como un sistema independiente sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - Sistema de Tendencia Pro El indicador no se repinta y no cambia sus datos. Ajustes: Cambie el parámetro FILTRO para entradas precisas en el mercado. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita ayuda?, siempre estoy feliz de ayudar,
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
MT4 Nivel Oro Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Una gran ayuda para el comercio de Oro. Los niveles no se repintan y no cambian sus datos Recomendamos usarlo con el indicador - Professional Trade Arrow Los niveles se construyen todos los días, por lo que el comercio todos los días con el indicador. Nivel de Oro. Los márgenes de precios se muestran en el gráfico, después de alcanzar TP1 o SL1, se cierra la mitad de la posición, y el resto se transfiere al punto de equi
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Escalador AMS Un excelente indicador para el punto de entrada en el mercado, utilizamos las señales del indicador sólo de acuerdo a la tendencia. Ajustes: Rango - 50 (tamaño del rango para la búsqueda de señales.) Máximo de velas Back - 3 (después de cuántas velas para establecer una señal) P.D. Para que la señal aparezca en la vela cero, establezca 0. Recomendamos un indicador de tendencia - Quantum Entry PRO ¿Todavía tiene pr
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Indicadores
Flecha de comercio profesional Indicador técnico MT4 no repintado. funciona en todos los marcos temporales desde 1 minuto hasta el marco temporal mensual la flecha de compra y venta de trade vision es un indicador multidivisa y sintético La flecha Aqua busca oportunidades de venta La flecha carmesí busca oportunidades de compra. espere a que se cierre la vela y aparezca la flecha antes de realizar cualquier operación. Ajustes: Valor clave - 3.0 ( Este parámetro se ajusta para una mejor s
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Caja Scalper MT4 Estrategia totalmente preparada para operar en todos los mercados (Acciones, Futuros, Forex y Criptodivisas). ¡¡¡Las señales de los indicadores no se repintan!!! ¿Cómo operar? Espere una señal del indicador Scalper Box MT 4 (flecha azul - compra, flecha roja - venta). Después de la señal de entrar inmediatamente en el mercado, SL fijado detrás de la caja formada. Usando el indicador filtro de tendencia y la plantill
Gold ELF M1
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
Gold ELF M 1 - es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad y la incertidumbre de operar en mercados volátiles. El Asesor Experto Oro ELF M1 simplifica esta experiencia con estrategias de trading automatizadas y bien diseñadas. Conjunto de archivos: GoldELF_Hedging_Impuls - Deposite 500$. GoldELF_Aggressive - Deposite 1000$. Re
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
Comprar Vender Tormenta Indicador profesional para operar en los mercados financieros, diseñado para plataforma MT5 . Operar con el indicador es muy simple, flecha azul para comprar , flecha roja para vender . Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 El indicador no se redibuja y no cambia sus valores. (ver el video de la EA en el indicador). En la configuración por defecto el Período se establece en - 1 Puede cambiar este parámetro para obtener señales más precisas.
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
Top Quantum Entry MT4 indicador que da señales para entrar en operaciones. Puntos de entrada perfectos para divisas, criptodivisas, metales, acciones e índices. Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 ¡¡¡ El indicador 100% no se repinta!!! ¡Si una señal aparece, no desaparece más! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal, y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Espere a que
Scalper M1 ELF
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
Scalper M1 ELF es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par de oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad e incertidumbre de operar en mercados volátiles. Scalper M1 ELF EA simplifica esta experiencia con estrategias de trading automáticas y bien pensadas. Símbolo XAUUSD (ORO) Marco temporal M1 Capital min. $100 Broker cualquier broker Tipo de cuenta cualquiera, se pref
EA MacDuck
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
MacDuck es un sistema avanzado de negociación que combina múltiples indicadores. Su característica clave es el control preciso del punto de entrada, que permite al sistema demostrar excelentes resultados incluso en condiciones de mercado difíciles. MacDuck ofrece múltiples oportunidades de negociación, no es sensible a los diferenciales y garantiza una ejecución precisa de cada operación, gracias a una gestión estricta del punto de entrada. La estrategia ha demostrado su eficacia en cuentas rea
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro es un indicador muy potente basado en el concepto de bloques de órdenes y entradas fijas con los fvg y breakouts adecuados para crear un muy buen nivel de entrada como un trader profesional. Interfaz muy fácil de usar y fácil de entrar en las señales de compra y venta. ¡El indicador no se repinta y no cambia sus datos! Funciona mejor en M5-M15 marco de tiempo para el oro, bitcoin y pares de divisas. 4-5 operaciones diaria
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Indicadores
¡Puntos de entrada precisos para las operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices! ¡¡¡El indicador 100% no repinta!!! ¡Cómo utilizar el indicador! ¡Si una señal aparece, ya no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Esperamos la señal del indicador e introducimos la transacción según la flecha (Flecha azul - Compra, Roja - Venta). E
Bomb Signal
Aleksandr Makarov
Indicadores
Bomb Sign al es un potente indicador para MetaTrader 4 diseñado para identificar las tendencias más relevantes del mercado financiero. Si busca una herramienta que prediga con precisión los movimientos, Bomb Sign al es su aliado. Cómo funciona: Este indicador combina tres métodos diferentes -análisis de volumen, cierre de velas y tendencia simétrica- para detectar y señalar oportunidades de compra y venta. Bomb Signal es como una "bomba" cuando detecta una oportunidad de compra. ¿Por qué es dif
GoldingBot
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
GoldingBot - es un asesor experto desarrollado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad e incertidumbre de operar en mercados volátiles. GoldingBot Advisor facilita esta experiencia con estrategias de trading automatizadas y bien pensadas. Manual y archivos de configuración: Póngase en contacto conmigo después de la compra para obtener el manual y los a
Golding Trend
Aleksandr Makarov
Indicadores
Golding Trend: 100% no repinta sus señales. Diseñado específicamente para el Oro GOLD/XAUUSD Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Golding Trend está diseñado para identificar las tendencias más relevantes del mercado financiero. Si busca una herramienta que prediga con precisión los movimientos, Golding Trend es su aliado. Operar con este indicador es muy sencillo. Esperamos una señal del indicador e introducimos la operación según la flecha (Flecha azul - Compra, roja -
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Arrow Candle - Estas son velas de colores que muestran la tendencia basada en el volumen y la pendiente de la tendencia. Este indicador le mostrará el cambio de color en la siguiente barra de la vela de confirmación. Velas azules = posible compra (el volumen aumenta), Velas rojas = debilidad alcista (el volumen disminuye) posible venta. Arrow Candle está optimizado para operar en cualquier mercado y se puede utilizar en mercados con tende
Sniper System
Aleksandr Makarov
Indicadores
Sistema Sniper ¡Puntos de entrada precisos para las operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices! El indicador 100% no repinta Todas las capturas de pantalla fueron tomadas en el momento de la publicación (¡sin ajustes en el historial!) ¡Si una señal aparece, ya no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Esperamos una señal del indic
System GoldCrazy
Aleksandr Makarov
Indicadores
¡Saludos a todos los inversores y comerciantes! Estoy orgulloso de presentar mi nuevo sistema de desarrollo GoldCrazy Este es el mejor indicador para el comercio de oro y cripto El indicador 100% no repinta y no cambia sus señales. El indicador es adecuado para absolutamente todo el mundo, tanto los operadores profesionales y principiantes. ¿Cómo operar? Es muy simple, usted puede operar por la flecha Flecha azul - comprar, rojo - vender (Espere a que la vela se cierre). Pero recomiendo utili
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Indicadores
M1 Golding - Este es un sistema de trading fácil de usar. Es un indicador de flecha diseñado para el marco de tiempo M1-M5. El indicador se puede utilizar como un sistema de scalping independiente, así como parte de su sistema de comercio existente. Bonificación: Cuando usted compra el indicador, se obtiene un regalo - Trend Arrow Super También proporciono un indicador adicional de filtro de tendencia totalmente gratis - Filter La combinación de estos indicadores puede ayudarle a hacer sus ope
M1 Super Scalper
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
M1 Super Scalper es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par de oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad e incertidumbre de operar en mercados volátiles. El M1 Super Scalper Advisor facilita esta experiencia con estrategias de trading automatizadas y bien pensadas. La principal característica de M1 Super Scalper es la negociación de tendencias. Símbolo XAUUSD (ORO) Ma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario