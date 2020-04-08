¡¡¡ El indicador no repinta! !!

System Super Trend - es un sistema de comercio fácil de usar. Es un indicador de flecha diseñado para Forex y cryptocurrencies. El indicador puede ser utilizado como un sistema independiente, así como parte de su sistema de comercio existente.

¿Cómo funciona System Super Trend?

Señales Globales - Puede operar fácilmente utilizando estas señales, Flecha verde - para comprar, Roja - para vender.

Las señales son de muy alta calidad y fácil de usar.

Utilice el indicador por defecto.





Señales deTendencia - Son señales adicionales a las Señales Globales que muestran la dirección de la tendencia.

Después de la señal de las Señales Globales, esperamos las señales de las Señales de Tendencia y entramos en operaciones en la dirección de la tendencia, la salida de la operación será la señal opuesta de las Señales Glo bales.

Descargue e instale el archivo adicional - Trend Signals.set





Scalping - comercio en el que vamos a ganar en las pequeñas fluctuaciones de precios.

Operando dentro de Global Signals, compraremos y venderemos sólo en la dirección de la tendencia. Flecha pequeña (verde - compra), (rojo - venta).

Descargue e instale el archivo adicional - Scalping.set

¡Le deseo mucho éxito en el comercio!