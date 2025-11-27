ARM Pro

El indicador ARM Pro es una herramienta excelente que mejorará el análisis de mercado de los operadores al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada y alertas de inversión. Este indicador permite a los usuarios navegar con confianza y precisión por las complejidades del mercado Forex.

Principales ventajas:

-Funciona en MT4

- Señalesclaras de compra y venta

-No se repinta

-Funciona en todos los activos


¡¡¡Indicador 100% no repinta!!!

¡Una vez que una señal aparece, nunca desaparece (esperar a que el precio actual para cerrar)! Esto es a diferencia de los indicadores que repintan, que pueden conducir a la pérdida de su depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarla.

¿Cómo operar con el indicador ARM Pro?

Aquí le revelaré el secreto de operar con nuestro indicador AMR Pro.

Lo primero que hacemos es ir a la página web de Finviz y ver qué divisas están fuertes y cuáles están débiles hoy.

Tomamos 2 monedas fuertes y 2 monedas débiles. (Ver captura de pantalla).

Estas son las divisas con las que vamos a operar este día.

De esta manera evitamos el flat trading y siempre operamos con la tendencia.

EJEMPLO:

Abrimos la web de Finviz y vemos que tenemos GBP y EUR fuertes.

y USD y CAD débiles.

Esto significa que en este día sólo tomaremos órdenes de compra de los pares de divisas GBPUSD,EURUSD,GBPCAD,EURCAD

Lo principal es esperar la flecha del indicador AMR Pro. Flecha verde para comprar, roja para vender.

La salida de la operación siempre será la señal contraria del indicador AMR Pro.


Si no puede encontrar el sitio web de Finviz, envíeme un mensaje y le enviaré un enlace (los enlaces a recursos de terceros están prohibidos aquí).

Para cualquier duda, ponte en contacto conmigo por mensaje privado.


¡¡¡Feliz trading!!!

