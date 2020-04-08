Gold Trend Scalper
- Indicadores
- Aleksandr Makarov
- Versión: 3.33
- Activaciones: 8
¡Puntos de entrada precisos para las operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices!
¡Cómo utilizar el indicador!
¡Si una señal aparece, ya no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarlo.
Operar con este indicador es muy fácil.
Esperamos la señal del indicador e introducimos la transacción según la flecha
(Flecha azul - Compra, Roja - Venta).
El indicador funciona muy bien conQuantum Entry PRO, filtrando las señales sólo por tendencia.
Este precio está limitado a las primeras 15 copias de usuario, después de lo cual el precio será revisado a 258$.
Escriba en un mensaje privado o en el telegrama en el perfil para recibir el bono.