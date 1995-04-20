Reversal Super Pro

Reversal Super Pro - ¡¡¡El mejor indicador de trading de seguimiento de tendencias!!!

¡¡¡Puntos de entrada precisos para divisas, criptodivisas, metales, acciones e índices!!!

¡¡¡Indicador 100% no repinta!!!

¡Una vez que una señal aparece, nunca desaparece! A diferencia de los indicadores que se repintan, que pueden conducir a la pérdida de depósitos, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarla.

No se recomienda usarlo solo, solo con un indicador de tendencia adicional.


Bonificación: Al comprar el indicador, recibirá el indicador de tendencia Trend Arrow Super de regalo.

Después de la compra, por favor envíeme un mensaje privado.

El indicador se puede utilizar como un sistema independiente, así como parte de su sistema de comercio existente.


Parámetros del indicador:


  • Período - 120 (Puede cambiar este parámetro para obtener señales más precisas; cuanto mayor sea el parámetro, más precisa será la señal)
  • Alerta - true (Señal de alerta)


Para cualquier pregunta, por favor póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado.

¡Feliz trading!

