Professional Trade Arrow

Flecha de comercio profesional
Indicador técnico MT4 no repintado.
funciona en todos los marcos temporales desde 1 minuto hasta el marco temporal mensual
la flecha de compra y venta de trade vision es un indicador multidivisa y sintético
La flecha Aqua busca oportunidades de venta
La flecha carmesí busca oportunidades de compra.
espere a que se cierre la vela y aparezca la flecha antes de realizar cualquier operación.
Ajustes:
Valor clave - 3.0 ( Este parámetro se ajusta para una mejor señal.)
Recomendamos un indicador de tendencia -Trend Arrow Super
¿Todavía tiene preguntas? ¿necesita ayuda?, siempre estoy feliz de ayudar, escríbame en mensajes privados o
