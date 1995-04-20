Professional Trade Arrow

Flecha de comercio profesional

Indicador técnico MT4 no repintado.


funciona en todos los marcos temporales desde 1 minuto hasta el marco temporal mensual

la flecha de compra y venta de trade vision es un indicador multidivisa y sintético


La flecha Aqua busca oportunidades de venta

La flecha carmesí busca oportunidades de compra.

espere a que se cierre la vela y aparezca la flecha antes de realizar cualquier operación.


Ajustes:

Valor clave - 3.0 ( Este parámetro se ajusta para una mejor señal.)

Recomendamos un indicador de tendencia -Trend Arrow Super



¿Todavía tiene preguntas? ¿necesita ayuda?, siempre estoy feliz de ayudar, escríbame en mensajes privados o

En telegrama
Productos recomendados
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
First Dawn
Innovicient Limited
Indicadores
El indicador First Dawn utiliza un mecanismo único para buscar y trazar señales. Esto mantiene la búsqueda de señales, por lo que es un gran indicador para scaping e identificación de cambios de dirección, swing trading y trend trading. El indicador First Dawn le ayuda a obtener señales tempranas. El backtest da la imagen real de cómo funciona el indicador con cuentas reales/demo. Aunque se trata de un indicador diminuto, está repleto de ajustes ventajosos que le ayudarán tanto si lo desea: A
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Arrow Candle - Estas son velas de colores que muestran la tendencia basada en el volumen y la pendiente de la tendencia. Este indicador le mostrará el cambio de color en la siguiente barra de la vela de confirmación. Velas azules = posible compra (el volumen aumenta), Velas rojas = debilidad alcista (el volumen disminuye) posible venta. Arrow Candle está optimizado para operar en cualquier mercado y se puede utilizar en mercados con tende
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados , incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de c
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper - es un indicador profesional basado en el popular oscilador estocástico. Advanced Stochastic Scalper es un oscilador con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa, mientras que en el oscilador estocástico estándar, estos niveles son estáticos y no cambian. Esto permite a Advanced Stochastic Scalper adaptarse a los constantes cambios del mercado. Cuando aparece una señal de compra o de venta, se dibuja una flecha en el gráfico y se activa una alerta que le permite
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry es un potente sistema de trading de acción del precio basado en una de las estrategias más populares y conocidas entre los traders: ¡la estrategia de ruptura! Este indicador produce señales de compra y venta cristalinas basadas en rupturas de zonas clave de soporte y resistencia. A diferencia de los indicadores de ruptura típicos, utiliza cálculos avanzados para confirmar con precisión la ruptura. Cuando se produce una ruptu
RC Future Trend Channel ChartPrime MT4
Francisco Rayol
5 (1)
Indicadores
Future Trend Channel es un indicador dinámico y visualmente intuitivo diseñado para identificar la dirección de las tendencias y predecir posibles movimientos de precios. Originalmente desarrollado por ChartPrime para TradingView, esta herramienta ha sido adaptada para MetaTrader 4, ofreciendo a los traders una funcionalidad similar. Ya sea que seas un trader de swing, day trader o inversor a largo plazo, Future Trend Channel te ayuda a visualizar la fuerza de la tendencia, anticipar reversiones
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
LordAutoFibonnaci
Igor Pereira Calil
5 (2)
Indicadores
Lord Auto Fibonnaci es un indicador gratuito para Meta Trader, con el fin de mostrar el gráfico más famoso en el mercado financiero conocido como "Fibonnaci". ¡Como podemos ver en las imágenes de abajo, la tabla de fibonnaci analizará automáticamente el gráfico para usted, con factores de tendencia a través del porcentaje, uso casi infalible, siempre se puede trabajar cuando el porcentaje es bajo o alto, iniciar las compras y ventas a tiempo, ideal para analizar las entradas! En las imágenes
FREE
SuperTrend Alerts
Libertas LLC
3 (4)
Indicadores
SuperTrend Alerts añade alertas al popular indicador SuperTrend. Como su nombre indica, SuperTrend es un indicador de tendencia que funciona mejor en mercados de tendencia (no agitados). SuperTrend es muy popular para operaciones intradía y diarias, y puede utilizarse en cualquier marco temporal. Coloque una opción de compra cuando el precio cierre por encima de la línea SuperTrend, y una opción de venta cuando el precio cierre por debajo de la línea SuperTrend. Estos cruces se resaltan con flec
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indicadores
El indicador Gvs Undefeated Trend está diseñado para operar con tendencias y señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. Sólo puede operar con este indicador. Las señales generadas se muestran en la pantalla gráfica. Gracias a las funcione
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Shark Trading
Yaroslav Varankin
Indicadores
El indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias en pequeños marcos de tiempo de hasta m 30 Señales La flecha azul hacia arriba es una señal de compra. La flecha roja dn es una señal de venta. La señal aparecerá junto con el advenimiento de una nueva vela y durante la formación Señales en la vela actual Tiempo de expiración una vela del marco temporal en el que está operando Puede utilizar la media móvil para filtrar señales falsas. O niveles de soporte de escolta. Esta herramien
Your good friend
Sergei Semenov
Indicadores
Sus buenos amigos: no se trata sólo de un indicador, sino de su asistente de confianza, diseñado para operadores que valoran la sencillez, la claridad y la estabilidad. Combina los mejores métodos clásicos de análisis técnico -niveles de soporte y resistencia, señales de inversión, señales visuales- y los presenta en el formato más claro y fácil de usar posible. Adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados - especialmente para aquellos que quieren eliminar el caos, reducir
Scanner and Dashboard for MFI
Elmira Memish
Indicadores
Scanner y Dashboard para Money Flow Index para MT4 El Money Flow Index (MFI) es un oscilador técnico que utiliza datos de precio y volumen para identificar señales de sobrecompra o sobreventa en un activo. También se puede utilizar para detectar divergencias que advierten de un cambio de tendencia en el precio. El oscilador se mueve entre 0 y 100. Ventajas del Scanner: - Opciones de Alerta Completa. - Multi Timefrare - Funciona para todos los instrumentos incluyendo Divisas, Índices, Materias Pr
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Super Arrow para MetaTrader 4 El indicador Super Arrow es una popular herramienta de señales diseñada para la plataforma MetaTrader 4. Combina varios indicadores técnicos, como el RSI , las Bandas de Bollinger , las Medias Móviles y un Filtro Mágico, para identificar puntos clave de inversión del mercado y pivotes de máximos y mínimos. En el gráfico, las flechas verdes señalan los pivotes mínimos, mientras que las rojas marcan los pivotes máximos. Al fusionar estos indicadores en un so
PythagoreanPoints
Evgeniy Zhdan
Indicadores
Indicador de determinación TEMPRANA del comienzo de una nueva tendencia. Además, el indicador determina la dirección global de la tendencia por el número de puntos: si hay más puntos verdes (parámetro Cálculo de la tendencia global), la tendencia es alcista; si hay más puntos rojos, la tendencia es a la baja. El indicador no se vuelve a dibujar en la primera vela. El indicador se puede utilizar como un sistema de comercio independiente y como una adición a cualquier otro sistema de comercio.
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Leo Trend
Andrey Kozak
Indicadores
Leo Trend es un indicador de señales que muestra los puntos de entrada en el mercado, así como la dirección de la tendencia y el plano en el gráfico en forma de flechas y líneas. Leo Trend será útil tanto para los principiantes que creen una estrategia de negociación, como para los profesionales que lo integren en sistemas de negociación ya creados. Leo Trend funciona sin redibujar y sin retrasos significativos. El funcionamiento del indicador se muestra en el vídeo. Además, puede probar este in
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
True Super Arrows
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
True Super Arrows es un indicador potente y versátil que puede ayudarle a identificar y negociar tendencias rentables. El indicador utiliza una combinación de indicadores técnicos para generar flechas que señalan la dirección de la tendencia. Características: Múltiples métodos de identificación de tendencias : El indicador utiliza una combinación de medias móviles, líneas de tendencia y otros indicadores para identificar tendencias. Dirección precisa de la tendencia : El indicador utiliza divers
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indicadores
Indicador para determinar plano y tendencia. Si el precio está por debajo de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de venta. Al comprar esta versión del indicador, la versión MT4 para una cuenta real y una demo, ¡como regalo (para recibir, escríbame un mensaje privado)! Si el precio está por encima de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de compra. Versión MT4:   https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Si
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Indicadores
TickVolume: Indicador Avanzado de Volumen TickVolume es un indicador avanzado basado en un histograma de volumen de ticks , que combina la fuerza direccional (Alcista/Bajista) con la lógica de absorción de órdenes . Proporciona una visión clara del dominio del mercado entre compradores y vendedores, ayudando a detectar fuertes desequilibrios o fases de neutralización . Características Clave: Histograma de Color Direccional Toros Fuertes ( Bull Strong ) – impulsos de compra dominantes.
Over Arrow
Svyatoslav Kucher
Indicadores
Over Arrow es un indicador de autor único, que tiene la capacidad de mostrar señales en la dirección de la tendencia principal, o en contra de ella. Over Arrow es adecuado para cualquier marco de tiempo, par de divisas, pero se utiliza mejor en los marcos de tiempo medio, como M30, H1, H4. Las señales del indicador no desaparecen bajo ninguna condición. Una característica distintiva es la presencia de un filtro de tendencia, cuando se activa, las señales aparecerán sólo en la dirección del movim
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicadores
WPR por perfil, o WPR para profesionales Geo_WprPro es uno de los indicadores de perfil de divisas más conocidos. Muestra simultáneamente dos indicadores WPR con diferentes parámetros en forma de matriz en todos los marcos temporales de múltiples pares de divisas que forman el perfil de divisas. Como se desprende de la descripción, " WPR es un indicador líder que a menudo va por delante del gráfico de precios. El oscilador frecuentemente alcanza valores extremos antes de la reversión del precio
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Indicadores
Cómo funciona TrendMaster TrendMaster es un indicador comercial diseñado para agilizar y mejorar su análisis gráfico. Utilizando la lógica algorítmica, revisa los datos históricos de precios para generar una línea de referencia dinámica. Cuando la acción del precio cruza esta línea, se muestra una señal de "COMPRA" o "VENTA" en su gráfico. El objetivo es ayudar a identificar posibles cambios en el comportamiento de los precios con un enfoque visual claro y fácil de usar. ¿Por qué utilizar Trend
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Otros productos de este autor
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Gold Scalper Super es un sistema de trading fácil de usar. El indicador se puede utilizar como un sistema de scalping independiente en el marco de tiempo M1, así como parte de su sistema de comercio existente. Bonificación: al comprar un indicador, Trend Arrow Super se proporciona de forma gratuita, escríbanos después de la compra. ¡¡¡El indicador 100% no repinta!!! Si aparece una señal, ¡no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de un depósito, ya
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
¡¡¡ System Trend Pro - Este es el mejor indicador de comercio de tendencia!!! El indicador no repaint !!! El indicador tiene el modo MTF , que añade confianza al comercio en la tendencia ( no repaint ) . ¿Como operar? Todo es muy simple, esperamos la primera señal (flecha grande), luego esperamos la segunda señal (flecha pequeña) y entramos al mercado en la dirección de la flecha. (Ver pantallas 1 y 2.) Salir en la señal opuesta o tomar 20-30 pips, cerrar la mitad y mantener el resto hasta l
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
Tendencia Arrow Super El indicador no repintar o cambiar sus datos. Un profesional, pero muy fácil de usar sistema de Forex. El indicador da señales precisas de COMPRA/VENTA. Trend Arrow Super es muy fácil de usar, sólo tiene que adjuntarlo al gráfico y seguir unas sencillas recomendaciones de trading. Señal de compra: Flecha + Histograma en color verde, entrar inmediatamente en el mercado para comprar. Señal de venta: Flecha + Histograma de color rojo, entrar inmediatamente en el mercado par
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry es un potente sistema de trading de acción del precio basado en una de las estrategias más populares y conocidas entre los traders: ¡la estrategia de ruptura! Este indicador produce señales de compra y venta cristalinas basadas en rupturas de zonas clave de soporte y resistencia. A diferencia de los indicadores de ruptura típicos, utiliza cálculos avanzados para confirmar con precisión la ruptura. Cuando se produce una ruptu
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indicadores
Gold Pro Scalper ¡Puntos de entrada precisos para divisas, cripto, metales, acciones, índices! ¡¡¡Indicador 100% no repinta!!! ¡Si una señal apareció, no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal, y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Espere a que una señal del indicador y entrar en el acuerdo, de acuerdo con la flecha (Flecha azul - Comprar, Rojo - Vender). Recomiendo su uso co
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indicadores
Sistema Super Trend: Su estrategia personal todo incluido ¡¡¡ El indicador no repinta! !! System Super Trend - es un sistema de comercio fácil de usar. Es un indicador de flecha diseñado para Forex y cryptocurrencies. El indicador puede ser utilizado como un sistema independiente, así como parte de su sistema de comercio existente. ¿Cómo funciona System Super Trend? Tenemos 3 opciones para operar con nuestro indicador. Señales Globales - Puede operar fácilmente utilizando estas señales, Flecha
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Oferta especial h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Filtro de tendencia Pro Indicador de filtro de tendencia. Muy buen filtro para su sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - System Trend Pro o Quantum Entry PRO ¡ El indicador no repaint! Ajustes : Cambie el parámetro Período para un mejor filtrado ( por defecto es 90) ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?, siempre estoy dispuesto a ayudar, escríbeme en mensajes privados o En Telegram: https: //t.me/Trader35_Admin
FREE
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Señal Tendencia Super Indicador de entrada precisa en el mercado. Muy buen indicador de entrada para su sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - System Trend Pro y Professional Trade Arrow El indicador no se redibuja y no cambia sus datos. Espere hasta que la vela se cierre. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?, siempre estoy dispuesto a ayudar, escríbeme en mensajes privados o En Telegram
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Este es un sistema de gran alcance para las opciones binarias y el comercio intradía. El indicador ni repinta, ni cambia sus lecturas. Binary Reverse está diseñado para determinar los puntos donde el precio se invierte. El indicador fija tanto los retrocesos como los retrocesos ampliando considerablemente sus capacidades analíticas. No sólo muestra claramente los puntos de corrección e inversión, sino que también realiza un seguimiento d
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
Oferta especial h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Parabólico Global MT4 Indicador para scalping en M1-M5. Un indicador muy bueno para su sistema de comercio, que puede ser utilizado como un sistema independiente sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - Sistema de Tendencia Pro El indicador no se repinta y no cambia sus datos. Ajustes: Cambie el parámetro FILTRO para entradas precisas en el mercado. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita ayuda?, siempre estoy feliz de ayudar,
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
MT4 Nivel Oro Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Una gran ayuda para el comercio de Oro. Los niveles no se repintan y no cambian sus datos Recomendamos usarlo con el indicador - Professional Trade Arrow Los niveles se construyen todos los días, por lo que el comercio todos los días con el indicador. Nivel de Oro. Los márgenes de precios se muestran en el gráfico, después de alcanzar TP1 o SL1, se cierra la mitad de la posición, y el resto se transfiere al punto de equi
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Escalador AMS Un excelente indicador para el punto de entrada en el mercado, utilizamos las señales del indicador sólo de acuerdo a la tendencia. Ajustes: Rango - 50 (tamaño del rango para la búsqueda de señales.) Máximo de velas Back - 3 (después de cuántas velas para establecer una señal) P.D. Para que la señal aparezca en la vela cero, establezca 0. Recomendamos un indicador de tendencia - Quantum Entry PRO ¿Todavía tiene pr
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Caja Scalper MT4 Estrategia totalmente preparada para operar en todos los mercados (Acciones, Futuros, Forex y Criptodivisas). ¡¡¡Las señales de los indicadores no se repintan!!! ¿Cómo operar? Espere una señal del indicador Scalper Box MT 4 (flecha azul - compra, flecha roja - venta). Después de la señal de entrar inmediatamente en el mercado, SL fijado detrás de la caja formada. Usando el indicador filtro de tendencia y la plantill
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
Comprar Vender Tormenta Indicador profesional para operar en los mercados financieros, diseñado para plataforma MT5 . Operar con el indicador es muy simple, flecha azul para comprar , flecha roja para vender . Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 El indicador no se redibuja y no cambia sus valores. (ver el video de la EA en el indicador). En la configuración por defecto el Período se establece en - 1 Puede cambiar este parámetro para obtener señales más precisas.
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
Top Quantum Entry MT4 indicador que da señales para entrar en operaciones. Puntos de entrada perfectos para divisas, criptodivisas, metales, acciones e índices. Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 ¡¡¡ El indicador 100% no se repinta!!! ¡Si una señal aparece, no desaparece más! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal, y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Espere a que
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro es un indicador muy potente basado en el concepto de bloques de órdenes y entradas fijas con los fvg y breakouts adecuados para crear un muy buen nivel de entrada como un trader profesional. Interfaz muy fácil de usar y fácil de entrar en las señales de compra y venta. ¡El indicador no se repinta y no cambia sus datos! Funciona mejor en M5-M15 marco de tiempo para el oro, bitcoin y pares de divisas. 4-5 operaciones diaria
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Indicadores
¡Puntos de entrada precisos para las operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices! ¡¡¡El indicador 100% no repinta!!! ¡Cómo utilizar el indicador! ¡Si una señal aparece, ya no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Esperamos la señal del indicador e introducimos la transacción según la flecha (Flecha azul - Compra, Roja - Venta). E
Golding Trend
Aleksandr Makarov
Indicadores
Golding Trend: 100% no repinta sus señales. Diseñado específicamente para el Oro GOLD/XAUUSD Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Golding Trend está diseñado para identificar las tendencias más relevantes del mercado financiero. Si busca una herramienta que prediga con precisión los movimientos, Golding Trend es su aliado. Operar con este indicador es muy sencillo. Esperamos una señal del indicador e introducimos la operación según la flecha (Flecha azul - Compra, roja -
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Arrow Candle - Estas son velas de colores que muestran la tendencia basada en el volumen y la pendiente de la tendencia. Este indicador le mostrará el cambio de color en la siguiente barra de la vela de confirmación. Velas azules = posible compra (el volumen aumenta), Velas rojas = debilidad alcista (el volumen disminuye) posible venta. Arrow Candle está optimizado para operar en cualquier mercado y se puede utilizar en mercados con tende
Sniper System
Aleksandr Makarov
Indicadores
Sistema Sniper ¡Puntos de entrada precisos para las operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices! El indicador 100% no repinta Todas las capturas de pantalla fueron tomadas en el momento de la publicación (¡sin ajustes en el historial!) ¡Si una señal aparece, ya no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Esperamos una señal del indic
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Indicadores
M1 Golding - Este es un sistema de trading fácil de usar. Es un indicador de flecha diseñado para el marco de tiempo M1-M5. El indicador se puede utilizar como un sistema de scalping independiente, así como parte de su sistema de comercio existente. Bonificación: Cuando usted compra el indicador, se obtiene un regalo - Trend Arrow Super También proporciono un indicador adicional de filtro de tendencia totalmente gratis - Filter La combinación de estos indicadores puede ayudarle a hacer sus ope
Reversal Super Pro
Aleksandr Makarov
Indicadores
Reversal Super Pro - ¡¡¡El mejor indicador de trading de seguimiento de tendencias!!! ¡¡¡Puntos de entrada precisos para divisas, criptodivisas, metales, acciones e índices!!! ¡¡¡Indicador 100% no repinta!!! ¡Una vez que una señal aparece, nunca desaparece! A diferencia de los indicadores que se repintan, que pueden conducir a la pérdida de depósitos, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarla. No se recomienda usarlo solo, solo con un indicador de tendencia adicional. Bonificación: A
ARM Pro
Aleksandr Makarov
Indicadores
El indicador ARM Pro es una herramienta excelente que mejorará el análisis de mercado de los operadores al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada y alertas de inversión. Este indicador permite a los usuarios navegar con confianza y precisión por las complejidades del mercado Forex. Principales ventajas: - Funciona en MT4 - Señales claras de compra y venta - No se repinta - Funciona en todos los activos ¡¡¡Indicador 100% no repinta!!! ¡Una vez que una señal aparece, nunca
Trend Arrow Super MT5
Aleksandr Makarov
Indicadores
Trend Arrow Super Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 El indicador no se redibuja y no cambia sus datos. Profesional, pero muy fácil de usar sistema de Forex. El indicador da señales precisas de COMPRA y VENTA. Trend Arrow Super es muy fácil de usar, sólo tiene que adjuntarlo a la carta y seguir las recomendaciones simples de comercio. Señal de compra: Flecha + histograma en color verde, entrar inmediatamente en el mercado para comprar. Señal de venta: Flecha + Histo
Buy Sell Storm
Aleksandr Makarov
Indicadores
Comprar Vender Tormenta Indicador profesional para operar en los mercados financieros, diseñado para plataforma MT5 . Operar con el indicador es muy simple, flecha azul para comprar , flecha roja para vender. Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 El indicador no se redibuja y no cambia sus valores. (ver el video de la EA en el indicador). En la configuración por defecto el Período se establece en - 1 Puede cambiar este parámetro para obtener señales más precisas.
Gold Trend Scalper Pro
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 ¡Puntos de entrada precisos para las operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices! ¡¡¡El indicador 100% no repinta!!! ¡Si aparece una señal, ya no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarlo. ¿Cómo utilizar el indicador? Operar con este indicador es muy fácil. Esperamos la señal del indicador e introducimos la transacción
Breakout Scalper X
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
Breakout Scalper X - Su mejor asistente en el comercio de oro. Un asesor totalmente automatizado que no requiere ajustes adicionales, diseñado para operar en el par de divisas GOLD (XAUUSD) H1 . La estrategia se basa en la ruptura de niveles importantes (scalping rápido). No utiliza métodos de negociación peligrosos, rejillas, martingalas, etc. Se trata de un algoritmo de trading real. El resultado es una curva de crecimiento muy estable. Nota: Por defecto, el Asesor Experto está configurado par
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario