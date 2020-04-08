AMS Scalper
- Indicadores
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Escalador AMS
Un excelente indicador para el punto de entrada en el mercado, utilizamos las señales del indicador sólo de acuerdo a la tendencia.
Ajustes:
Rango - 50 (tamaño del rango para la búsqueda de señales.)
Máximo de velas Back - 3 (después de cuántas velas para establecer una señal)
P.D. Para que la señal aparezca en la vela cero, establezca 0.
